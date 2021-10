כשנה אחרי שנחתם הסכם שיתוף הפעולה בין ממלכת בחריין למדינת ישראל, במסגרת הסכמי אברהם, יצאה לשם הטיסה המסחרית הראשונה של תיירים ישראלים כדי לבדוק את השטח ולהכין את הבחריינים לבאות. הם, מצידם, מאוד מתרגשים מהגל הצפוי של הישראלים שעתידים לנחות בשטחם ובונים על זה ש"מה שקרה עם דובאי יקרה גם כאן".

נעים להכיר, בחריין

בחריין, שפירוש שמה בערבית הוא "שני ים", היא ממלכה הממוקמת באי היחיד במפרץ הפרסי, כשרק גשר יבשתי מחבר בינה לבין השכנה ערב הסעודית. היא מורכבת מ- 33 איים מלאכותיים, ושטחה הכולל הוא 760 מ"ר מה שאומר, שאפשר להקיף את האי בשעה וחצי בלי פקקים.

צילום: אפרת נומברג יונגר

הדת המרכזית בבחריין היא האיסלאם, אבל למרות מה שחושבים, הם מכבדים מאוד דתות אחרות ויש שם כנסייה גדולה, מקדשים הינדים וכמובן, איך לא, בית כנסת. הבחריינים עצמם לא מגדירים את עצמם כמוסלמים וניתן לשתות אלכוהול חופשי, ואם תתעקשו גם לאכול בייקון. ברחוב ניתן לראות נשים בלבוש מערבי רגיל לצד נשים עטופות מכף רגל ועד ראש וכולם מכבדים את המרחב של האחר.

למרות שהחוק מאפשר, נדיר למצוא כאן גברים שנישאו ליותר מאישה אחת כפי שהיה פופולרי בעבר. החל משנות ה-70 הנשים יכולות לבחור ולהיבחר, לנהוג, ללמוד בכל מקום שיחפצו וכל מקצוע שירצו. בנוסף, יש כאן אפליה מתקנת כלפי נשים עם מועצה עליונה המורכבת מנשים בלבד שדואגת לזכויותיהן, כמו למשל תשלום חודשי מהמדינה לאישה גרושה - לא משנה מה מצבה הכלכלי, כשהגרוש צריך לשלם את כל המזונות לילדים. גם להטבי"ם מתקבלים כאן בברכה, אם כי גילוי חיבה פומביים פחות עוברים כאן, אבל אם זה מנחם אתכם - זה תקף לכל סוגי המגדר. צילום: אפרת נומברג יונגר

השפה המרכזית היא ערבית כמובן אבל רוב התושבים, מיליון וחצי במספר, שרק מחציתם בחריינים והשאר מגיעים מתת היבשת ההודית ומאזורים נוספים באסיה ואפריקה, יודעים אנגלית שוטפת. בנוסף ל- 4,000 בני המלוכה שגרים בה, כל יתר התושבים נמצאים במצב סוציו-אקונומי טוב, עם מערכת בריאות וחינוך חינמית, דיור ציבורי בתנאי תשלום מאוד נוחים, ולכן רמת הפשע כאן ירודה ורמת הביטחון האישי ברחובות גבוהה מאוד ניתן לראות מצלמות בכל פינה והאווירה ברחובות מאוד רגועה.

הבירה מנאמה, היא אחת מ-33 האיים בבחריין ובנויה כך שבכל אזור יש פעילות אחרת. כך למשל, תוכלו למצוא מרכז שמוקדש לבנייני המסחר והכלכלה, מקום למגורי שגרירים, אזור מסחר של השוק, אזורים למגורים ציבוריים (שם מתגוררים אזרחים בבתים חדשים על הים, כשהממשלה מממנת חלק גדול מהם), אזורי תיירות ונופש וכמובן - אזור אחסון הנפט בדרכו החוצה אל הים. זה מאוד מקל על ההתנהלות בתוך הבירה ואת בחירת מיקום הלינה. במנאמה נמצאים רוב המלונות, השוק, חיי הלילה והבילויים, הקניונים הגדולים ולכן אין סיבה להתרחק מכאן. צילום: Leonid Andronov, shutterstock צילום: Leonid Andronov, shutterstock

התחבורה הציבורית בבחריין היא לא מהמובילות בעולם ומומלץ לשכור אוטו כדי להגיע מאזור לאזור. אם תבחרו במלון שקרוב לכל אזורי הפעילות, עדיין תצרכו רכב כדי להגיע לאטרקציות, כך שמומלץ לא לוותר.

בבחריין יש 2 עונות, קיץ: 12-28 מעלות, וקיץ חם יותר: 37-52 מעלות. החודשים המומלצים לביקור הם מתחילת נובמבר עד סוף מרץ. הלחות כאן מאוד גבוהה, מה שאומר שבבואכם תביאו בעיקר בגדי קיץ ואולי סוודר חמים לערב, אם נפלתם על 4 ימי הגשם שיש כאן בשנה.

המטבע הבחרייני הוא דינר והוא שווה, נכון להיום, 2.659 דולר או 8.5 שקלים. המחייה כאן לא מאוד זולה, ועל מסעדות ואלכוהול לדוגמה תשלמו כאן כמעט אותו מחיר כמו בישראל. מה שמאוד זול כאן הם המלונות, שמצויידים בכל הפאסיליטיז האפשריים במחירים מצחיקים.

מה אסור לפספס בבחריין?

בבחריין ניתן לשלב מכל העולמות - גם האקסטרימיים וגם התרבותיים - לצד חופשת בטן גב מאוד מפנקת. ואם אתם מאלו שלא יכולים לשבת רגע בשקט, הנה מבחר אטרקציות ופעילויות מומלתות:

שליית פנינים

צילום: אפרת נומברג יונגר

שליית פנינים (באנגלית: Pearl diving) היא צלילה וליקוט של צדפות פנינים מקרקעית הים או מקרקעית אגמים ונהרות. הצולל המתמחה בסוג זה של "דיג" תת-מימי נקרא דולה או שולה פנינים. שליית פנינים בצלילה חופשית, שהייתה נפוצה מאז ימי קדם בעיקר במפרץ הפרסי וביפן, נעלמה כמעט לגמרי בימינו, ואת מקומה תופסות כיום חוות תת-ימיות בהן מגדלים פנינים מתורבתות, הן של מים מתוקים הן של מי ים.

בבחריין, שנשענה בעבר בעיקר על התעשייה הזו, והמקומיים מאוד מתגאים בה, אפשר לצאת מאזור שנקרא ראס ראיה, לסיור בסירה עם מדריך מורשה, לשנרקל באזור רדוד (הזרמים די חזקים), ולנסות את מזלכם בשליית צדפות מהמים. לאחר כשעה תחזרו לחוף עם השלל שאספתם (לא לדאוג, גם אם לא הצלחתם המדריך יאסוף מספיק צדפות במקומכם), ותתחילו לפרק את הצדפות בתקווה שתמצאו בפנים פנינים. בסוף התהליך תוכלו למדוד ולהעריך מה שווי הפנינים שמצאתם (ואתם תמצאו).

לפרטים והזמנות

מבצר בחריין

צילום: אפרת נומברג יונגר

צילום: אפרת נומברג יונגר

מבצר בחריין הממוקם על שטח של 17.5 דונם, על גבעה מלאכותית במשך יותר מ-4,000 שנים, היא מקור לגאווה לעם הבחרייני, ואחד האתרים הארכיאולוגיים הגדולים והחשובים ביותר במפרץ הערבי.

החפירות שבוצעו במשך יותר מחמישים שנה חשפו בתי מגורים, ומבנים ציבוריים, מסחריים וצבאיים. באזור התצוגה של המוזיאון, הכולל 5 אולמות, ישנם יותר מ- 500 חפצי אומנות המספרים על ההיסטוריה של העם הזה והעמים האחרים שכבשו אותו.

רצוי להגיע לכאן ממש לפני השקיעה לתמונות בלתי נשכחות ולנוף עוצר נשימה ולקנח בית הקפה על החוף של המוזיאון, המציע נוף מדהים של המבצר ושל מטעי דקלים שמסביב. מומלץ להצטייד בנעלי הליכה.

פרטים נוספים: פתוח לקהל הרחב בכל יום, למעט יום שני. שעות הפעילות: 08:00-20:00.

מוזיאון האיסלאם

המוזיאון הלאומי של בחריין | צילום: Manu M Nair, shutterstock

המוזיאון הלאומי של בחריין הוא אחד ממקורות הגאווה של האי והוא נועד לשמר את המורשת וההיסטוריה של האומה; ומלץ במיוחד לחובבי היסטוריה ותרבות. הוא נמצא במיקום מרכזי בין מנאמה לבין מוחרק.

פרטים נוספים: מדי יום בין השעות 8: 00-20: 00 (סגור בימי שלישי)

מתחם פורמולה 1

צילום: Sunil Onamkulam, shutterstock

Bahrain International Circuit, הוא אחד ממתחמי המירוצים הגדולים בעולם, והוא מארח מרוצי פורמולה. הבחריינים אירחו את הגרנד פרי האחרון במרץ, אבל זה לא אומר שאי אפשר ליהנות מנסיעה במכונית על המסלול, או ממסלול קארטינג חדשני שנבנה סמוך למתחם.

המחיר לאדם ברכב לנהג אחד הוא 22 דינר בחרייני וזה כולל שני מקטעים של רבע שעה כל אחד עם הפסקה קצרה ביניהם או 44 דינר לרכב עם נהג ונוסע לידו. פרטים נוספים באתר.

מבצר בו מאהר

מבצר Bu Maher ממוקם בדרום העיר של מוהרק, ונבנה לראשונה במהלך הכיבוש הפורטוגלי של בחריין. עבודות שיפוץ המבצר החלו בשנות השבעים, ובמהלכן נבנה רק חלקו מחדש. ב-2010,עבודות חפירה נשאו פרי וחשפו את יסודותיו המקוריים ואת ממדי המבצר. המבצר רשום כאתר מורשת עולמית ועוזר לשפוך אור על חלק מהסיפור של שולי הפנינים והמלחים המסורתיים של בחריין, ומאפשר למבקרים לקבל הצצה למסע הקסום שלהם.

פרטים נוספים: פתוח בין השעות 9:00 בבוקר ועד 18:00.

המסגד הגדול

צילום: Satheesh Cholakkal, shutterstock

המסגד הגדול של אחמד אל פתח (Ahmed Al Fateh Grand Mosque), הוא מקום הפולחן הגדול ביותר של בחריין, ואחד המסגדים הגדולים ביותר בעולם. הוא יכול להכיל עד 7,000 מתפללים ויש לו את כיפת הפיברגלס הגדולה בעולם. הוא סגור למבקרים שאינם מהדת המוסלמית, אבל ניתן בהחלט להתרשם מהמבנה מבחוץ.

פרטים נוספים: פתוח מידי יום בין השעות 09:00-14:00 בימי שבת עד חמישי.

ספורט ימי במפרץ בחריין

לטייל בסאפ במימיו הרגועים של מפרץ בחריין, בטיול מודרך באזור הסחר עתיר המגדלים והארכיטקטורה המדהימה של המרכז הכלכלי בבחריין.

פרטים נוספים: 9 דינר לאדם לטיול של שעה. מדי יום 6:00 עד חצות. עוד פרטים באתר.

מלונות מומלצים בבחריין

בבחריין יש אינספור מלונות ברמת חמישה כוכבים מהשורה הראשונה, שמצוידים בכל מה שעולה על רוחכם. הכל נועד כדי לשכנע אתכם שבחריין היא המקום המושלם לחופשת בטן גב סופר מפנקת במחירים מצחיקים.

בין המלונות המומלצים תוכלו למצוא את: The Ritz Carlton (Seef District), Four Seasons Bahrain, Jumeriah Royal Saray( Seef District), Le Meriden (city center mall), The Westin, , Frasier suite( seef mall), The merchant house(Manama), Regency intercontinental hotel (Manama), Diplomat Radisson Blu (diplomatic area), Hilton garden inn( Bahrain bay), The Gulf Hotel (Adliya).

אנחנו התארחנו בריץ קרלטון המפואר, בחדר שבארץ מוגדר ברמת דלוקס ומעלה. החדר כלל אמבטיה, חדר ארונות, מטבח מצויד במקרר, מכונת נספרסו חופשית, אזור עבודה עם שקעים מתואמים וכמובן טלוויזיה חדישה, מיטה מפוארת עם סדיני כותנה מיצרית ועוד שלל פינוקים - והכל במחיר של 300 דולר (פחות מ-1,000 שקל) לזוג ללילה, לא כולל ארוחת בוקר.

את ארוחת הבוקר שלכם תוכלו לבחור באחת מהמסעדות הפזורות ברחבי המלון, שמצויד בבריכת חוץ ענקית, בריכת ילדים, בריכה פנימית מחוממת, ג'קוזי וכמובן סאונות וחמאם טורקי. במלון יש גם מספרה ומתחם המציע טיפולי פנים וכמובן מניקור ופדיקור. צילום: אפרת נומברג יונגר צילום: אפרת נומברג יונגר

גולת הכותרת היא חוף הים הפרטי, שמגודר מכל הצדדים כך שהוא למעשה נראה כמו בריכה מלוחה. האי גם מרושת כך שבעלי חיים לא יכולים להיכנס פנימה. בחוף אפשר לשכור ציוד כמו סאפ או סירת פדאלים משפחתית, לפעילות ימית נחמדה ורגועה.

אם כל מה שהזכרתי כאן לא מספיק מפנק אתכם - תוכלו לשכור את אחת מהווילות הפרטיות שברשות המלון, שמיועדות לשישה אנשים וכוללות חוף ים ובבריכה פרטית, וכמובן משרת צמוד שיסיע אתכם ממקום למקום וידאג להביא את האורחות עד אליכם כל זה במחיר של 2,000 דולר ללילה.

גם האוכל כאן הוא לא פחות ממדהים וזה הודות לשף סלב עטור הפרסים, יאן ברנאר לזאר, שמבשל, כיאה למקום, בסגנון בישול פיוז'ן עם נגיעות מקומיות וכמובן צרפתיות. הריץ הוא המלון הראשון שהכשיר מטבח כשר, עם משגיח כתקן קבוע, וייבוא בשר בשחיטה כשרה למהדרין מאנגליה כדי למשוך את התיירים הישראלים בדגש על התיירים הדתיים.

כרגע זהו המקום היחיד שמבשל אכול כשר באי, אך במשרד התיירות מקווים שבעקבות פתיחת השמיים למטיילים, מלונות אחרים יקבלו תמריץ דומה וניתן יהיה ליהנות בבחריין גם מהפן הזה.

שופינג

באב אל בחריין

"השער אל בחריין" ממקום בכניסה לשוק במנאמה. הוא נבנה בשנת 1949 על ידי שייח' סלמאן בן אחמד אל פתח. מאחורי באב אל בחריין נמצא כיום השוק "מוחרק סוק" (Muharraq Souk) התוסס, שמציע מגוון חנויות עם מגוון רחב של מוצרים: טקסטיל, תבלינים, קטורת, בשמים, עבודות יד ומזכרות, וכמובן - בתי הקפה המסורתיים, המגישים אוכל מקומי שחייבים לנסות. אל תוותרו על טעימה של הקינוח המסורתי של בחריין "חאלווה" (Halawa).

השוק עצמו כולל כמה מתחמים, ביניהם מתחם הזהב והפנינים, שם ניתן למצוא לצד תכשיטי יוקרה במחירים יקרים, גם שרשראות צמידים ועגילים במחירים שווים לכל נפש. בגלל שהפנינה היא אחת מהסמלים של בחריין, תוכלו למצוא כאן תכשיטים במחירים שלא תמצאו בשום מקום אחר. צילום: shutterstock

המתחמים האחרים בשוק כוללים מתחם מזון, עם תבלינים מיוחדים, פסטות בשלל צבעים וכמובן אזור בתי הקפה המקומיים, שמומלץ לשבת בהם ולספוג את האווירה המיוחדת. מתחם נוסף, המזכיר את השווקים בטורקיה, כולל בעיקר טקסטיל, אקססוריז לבית ומזכרות בסגנון ערבי. ההתמקחות כאן היא אפשרית, אבל צריכה להיעשות בעדינות ובטוב טעם.

בנוסף, במנאמה יש 5 מרכזי קניות ענקיים. תוכלו למצוא כאן סחורה במחירים דומים לארץ, אם כי חלק מהסחורה תמצאו ב-20-30 אחוזים פחות. כך שמי שתכנן על שופינג ללא תחתית עשוי להתאכזב. סיטי סנטר | צילום: אפרת נומברג יונגר

חיי לילה

בלוק 338, הממוקם בלב מנאמה, הוא רובע מקסים המיועד להולכי רגל, המרכז את חיי הלילה של בחריין עם מסעדות בינלאומיות, גלריות לאמנות, חנויות בוטיק וכמובן מועדונים (שנקראים כאן לאונג'ים).

אפשר להתלבש כאן בחופשיות, האלכוהול זורם חופשי, אבל הנשים המקומיות לא כל כך אוהבות שמצלמים אותן - קחו את זה בחשבון לסטורי שלכם.

בין המקומות המומלצים שכדאי שתבקרו בהם נמצאים: Iris (rooftop lounge), Hazel(rooftop lounge), Viola, Calexico, Escobar, Mahonia, Meisie (rooftop lounge), Laterns, Mago, Meat co.(rooftop lounge).

מועדון "סולימאר"

מועדון פרטי על חופה של מנאמה, המשמש כחוף ביום ומועדון לילה מבוקש מאוד שכמעט ואי אפשר למצוא בו מקום. האווירה פה מאוד פתוחה ומשוחררת וקוד הלבוש הוא של בגדי חוף. עם זאת, למרות האווירה הפתוחה, הבעלים מאוד מקפיד לשמור על הבטיחות של המבלים.

פרטים נוספים: פתוח בין השעות 10:00-02:00

הקשר היהודי

מלבד המטבח הכשר במלון ריץ קרלטון, במנאמה ממוקם בית כנסת "בית עשרת הדברות - אל מנאמה", הצמוד לשוק ומשרת קהילה של 35 יהודים שגרים כאן. איברהים נונו הוא ראש הקהילה היהודית והוא מספר בהתרגשות כי הוא מאוד הופתע שההסכמים נחתמו והוא מצפה בקוצר רוח להמוני הישראלים שיגיעו לפקוד את בחריין ואת בית הכנסת.

בית הכנסת, ששיפוצו הסתיים לפני שנתיים, מתהדר אף בספר תורה חדש אותו סיפק לא אחר מג'רארד קושניר, מיד לאחר חתימת הסכמי אברהם. בספר הזה קרא לראשונה חתן בר מצווה שחגג כאן עלייה לתורה לפני כשלושה שבועות.

איך מגיעים לבחריין?

חברת גאלף אייר המקומית מפעילה טיסות ישירות מתל אביב לבחריין (כשעתיים וחצי טיסה מעל ערב הסעודית). מחירי הטיסות בחודש אוקטובר בלבד יעלו 199 דולר לנוסע במחלקת תיירים, כולל מזוודה ששוקלת עד 23 ק"ג, טרולי עד 6 ק"ג, ארוחה ושירות מלא. הנוסעים במחלקת עסקים ישלמו 635 דולר הלוך-חזור .החל מ-1.11.21 מחיר במחלקת תיירים יעלו 282 דולר._OBJ

החברה ממשיכה מבחריין לעוד יעדים במחירים יחסית זולים כמו דובאי או אפילו למלדיביים, סרי לנקה ותאילנד ב-399 דולר עם קונקשן של מספר שעות בבחריין.

איך נכנסים לבחריין?

בחריין נחשבת לאחת המדינות ה"ירוקות" בעולם כמעט לכל אורך תקופת הקורונה. נכון להיום (14.10) ממוצע החולים היומי בבחריין עומד על 67 חולים חדשים.

כל התיירים מחויבים להנפיק ויזת כניסה מראש בארץ. עלות הנפקת הוויזה תעמוד על תשעה דינר (כ-80 שקלים). אזרחים ישראלים שירצו לטוס לבחריין יוכלו להגיש בקשה לאשרה אלקטרונית ותוך 24 שעות היא תשלח למייל המזמין. נוסעים שלא יגיעו עם ויזת כניסה מאושרת, לא יתקבלו כבר בדלפקי הצ"ק-אין בנתב"ג.

לפני ההגעה לבחריין מומלץ להוריד לנייד את האפליקציה Be Aware App. על כל נוסע למלא תצהיר בריאות או דרך האפליקציה או באתר, ניתן למלא גם ידנית במסמכים בשדה בבחריין.

ביציאה מישראל יש להציג גם אישור בדיקת PCR שלילית שבוצעה 24 שעות לפני הטיסה או אישור חיסון שלישי או שני חיסונים ותעודת מחלים, מטעם משרד הבריאות בדלפקי הצ'ק-אין.

עם ההגעה לשדה בבחריין, ויום לפני הטיסה חזרה לארץ, תחויבו לבצע בדיקת PCR על חשבונכם, בעלות של כ-107 דולר. בשדה תתבקשו גם להציג את אישורי החיסונים מישראל באנגלית (ניתן להוריד מהאפליקציה "רמזור" או בקופת החולים שלכם). עד לקבלת התשובה לבדיקה שעשיתם בשדה בבחריין תתבקשו לשהות בבידוד במלון. התוצאה מתקבלת יום למחרת באפליקציית Be Aware App.

מי שמתכנן להישאר מעל 5 ימים צריך לקחת בחשבון שביום החמישי הוא יצטרף לעשות בדיקה חוזרת על 5 ימים. התשלום עבור הבדיקה יכול להתבצע באמצעות האפליקציה או בקיוסקים ייעודיים לשם כך. אפשר לשלם במזומן או בכרטיס אשראי.

72 שעות לפני טיסת החזרה יש לבצע בדיקת PCR נוספת במרכז בריאות בבחריין (דרישה ישראלית) - AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER-MANAMA. כתובת: P.Box No 57, PH: 17824444 ADLIYA, KINGDOM OF BAHRAIN.

הכותבת הייתה שליחה של משרד התיירות של בחריין ואורחת של חברת גאלף אייר