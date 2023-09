הרצון למצוא לילדים אטרקצייה לקיץ, בשילוב הרצון של לא מעט אנשים לגזור על כך קופון, יוצרים לא מעט דברים מפוקפקים. כך למשל, בפארק באברדין, סקוטלנד, מזמינים את כל המשפחה לצפות ולשוטט בין דמויות ילדילדות מפרסמות מתכניות טלוויזיה, סרטים ואגדות, והתוצאה לא פחות מהזויה.

למקום קוראים The Den and the Glen, והציון שלו בגוגל די גבוה - 4.4 מתוך 5. פארק הילדים שנפתח בשנת 1984 ידוע בעיקר בזכות הדגמים המעוותים וחסרי המראה שלו, ונראה שזו בדיוק המטרה של המקום. יחד עם זאת, נראה שמה שעבד פעם, היום כבר איבד את החן שלו.

מבקרים שבילו במקום בקיץ האחרון פחות התחברו לקונספט ותיארו שהדמויות נראות "כאילו הן על סמים". "שרק וחבריו נראים כאילו חזרו מבילוי לילי, הכרכרה של סינדרלה מוכנה לערימת הגרוטאות וחלק מהפסלים נראים כאילו הם בקלות יכולים להיות רוצחים סדרתיים", כתב אחד המבקרים.

בביקורת אחת, שפורסמה ב-TripAdvisor, נכתב: "הילדים בכו". בביקורת אחרת נכתב: "יש כאן דברים שלקוחים מתוך סיוטים... נראה שיש מעט מאוד תחזוקה, וזה חבל כי אני זוכר שנהניתי מאוד מהמקום כילד צעיר. הפסלים היו איומים ונראו מאוד מאוד מצמררים וממש לא דומים לדמויות האמיתיות. היה פסל של אישה עם ילד על הברך שלה והיא מכה אותו!"