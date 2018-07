מלון בבירמינגהאם, אנגליה, שנקרא באופן אירוני "The birmingha Best Inn", הוא ככל הנראה, המלון הגרוע ביותר באנגליה, אם לשפוט לפי 303 הביקורות העלובות והמלחיצות שהוא קיבל על ידי מבקרים ב-TripAdvisor.

מתוך התלונות נראה כי קירות המילון מכוסים מבפנים בגרפיטי, הרהיטים מעלים עובש וישנן נזילות דרך התקרה. בנוסף, טפטים על הקירות מתקלפים, נמצאו כתמי דם רבים, השטיחים בחדרים קרועים והמזרנים והכיורים נראים כאילו מעולם לא ערכו להם היכרות עם חומרי ניקוי. מימין - כתמי דם. משמאל - ריהוט שבור | צילום: צילום מסך

A post shared by Alan Evans (@smilerevans) on Apr 10, 2018 at 5:17am PDT

לטענתה של אשלי, כשהיא עשתה צ'ק אאוט והתלוננה בפני פקידת הקבלה על הכל, התגובה שהיא קיבלה הייתה שהמלון נועד להיות לכל כיס ושאיש לא התלונן על כך בעבר. "לא הציעו להחזיר את הכסף או אפילו להתנצל. זה לא מתאים למטרה. אם היו מגיעים לערוך ביקורת, המקום היה נסגר".

A post shared by Rossi (@rossi_tnt) on Mar 18, 2015 at 11:56pm PDT

A post shared by TA$HYcat (@ak4790) on Feb 22, 2016 at 1:03pm PST

גם רוולנד האייווארד, בן 73, התארח במלון באפריל השנה, ונאלץ לעשות צ'ק אאוט אחרי 30 דקות בלבד, בגלל המצב העגום של שני החדרים שהראו לו. "כשהגעתי לשם הראו לי חדר דוחה", הוא כתב, "חזרתי לקבלה ואמרתי להם שאני לא יכול להישאר שם, אז הם הראו לי חדר אחר שהיה די אותו דבר. אסור למקום הזה להיות פתוח, זה נורא... זה בוודאות המלון הגרוע בבריטניה - זה מלון מהגיהנום".

A post shared by Melissa (@xmelissa_sw) on May 17, 2015 at 4:57am PDT





למבקרים רבים יש סיפורי אימה מהמקום, החל מהשימוש במוצרי חשמל שכמעט גרמו למותם ועד רמת הזיהום של החדר בו שהו. אז אנחנו לא יודעים איפה המלון הבא שלכם יהיה, אבל אנחנו יודעים איפה בטוח לא.