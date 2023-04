טייץ הם בדרך כלל מסוגי המכנסיים הנוחים ביותר לטיסה, מלבד פיג'מה, שאולי לא נחשבת למתאימה לטיסה ובוודאי לא מספיק מסוגננת. אבל למרות הנוחות של מכנסי הטייץ, מומחית לתעופה אמריקאית מזהירה באופן חמור נגד לבישתם לטיסה.

על פי כריסטין נגרוני, לעולם לא כדאי ללבוש מכנסי טייץ בעת טיסה. למרות הבחירה הנוחה, הטייץ עלול לגרום לפציעה במקרה של אסון. קריסטין היא סופרת שכתבה את Deadly Departure ואת The Crash Detectives: Investigating The World's Most Mysterious Air Disasters, ומנהלת בלוג המפרט את עצות הנסיעות שלה.

נגרוני טוענת כי מכנסי הטייץ יכולים למעשה להפריע במצב חירום קטלני על הסיפון: "ייתכן שתצטרכו לברוח דרך שריפה או שתהיה שריפה נפרדת על הקרקע ברגע שתצאו מהמטוס. כולם לובשים מכנסי יוגה במטוסים עכשיו, אבל אני נמנעת מכל הסיבים המלאכותיים כי יש סיכוי גבוה יותר שהם יישרפו וידבקו אליך אם יש שריפה".

בדים מסוג זה עלולים לגרום לכוויות חמורות מדרגה שלישית, שעלולות לגרום למוות ללא טיפול מתאים. בערך 180,000 מקרי מוות מדי שנה נגרמים מכוויות מדרגה שלישית. יתרה מכך, ארגון הבריאות העולמי מעריך כי פציעות כוויות שאינן קטלניות הן גורם מוביל לתחלואה.

הבגדים הבטוחים ביותר ללבוש כדי למנוע פציעה משריפה על הסיפון הם בגדי כותנה, או בגדים העשויים מסיבים טבעיים. בנוסף, תמיד כדאי לנעול את הנעליים במהלך נחיתה והמראה, מכיוון שזהו הזמן שבו יש סיכוי גבוה יותר להתרסקות, ואם תאלצו לברוח מהמטוס, הנעליים בהחלט יסייעו לכם. כריסטין תיארה את הנעליים הטובות ביותר למעול בעת טיסה. היא אמרה: "תבחרו נעלי ספורט במקום נעלי עקב, בחרו סיבים טבעיים על פני סינתטיים והעדיפו בגדים צמודים על פני רפויים".

חומרים שונים דליקים בצורה מסוכנת. המסוכן ביותר הוא בד אקרילי עם סיבים סינטטיים הדליקים ביותר. בעת דליקה, הבד נשרף במהירות והסיבים נמסים ומטפטפים, וגורמים לכוויות קשות. כך גם לגבי פוליאסטר ופוליאמיד (ניילון), שגם הם נמסים וגורמים לכוויות. כאשר שני הבדים הללו משולבים עם כותנה או צמר, הם עלולים להישרף בעוצמה רבה יותר. עם זאת, הבגדים הכי פחות דליקים עשויים מצמר וממודקריליק. סיבים אלו נשרפים לאט.