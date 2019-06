הפעם האחרונה שבה שטתי באונייה הייתה בגיל 10 ומה שזכור לי מאותה הפלגה זה תא שינה קטן ודחוס שחלקתי עם משפחתי. לכן כשהוזמנתי להצטרף להפלגת הבכורה של אוניית ה-Celebrity Edge קיוויתי בעיקר לספייס – ולשמחתי היה מלא ממנו. מחפשים לאן לטוס? הכנסו למדריך היעדים של mako חופש ההפלגה שלנו יצאה מסאות'המפטון, עיירת נמל בדרום אנגליה אך אוניית הסלבריטי קרוז יוצאת לשוט מכל מיני יעדים שווים בעולם כמו ברצלונה או רומא, עם עגינות במרסיי וניס, פלמה דה מיורקה, נאפולי שבאיטליה ועוד. העלייה לסיפון מרגישה קצת כמו כזו של טיסה, דרך שרוול שמביא ישר אל פתח "הדלת" אבל ברגע שעליתם לאונייה, ישר תבינו שזה הכל חוץ ממטוס צפוף וחנוק. יותר כמו מלון מושקע, מעוצב ורחב ידיים שסביבו רחובות יוקרה והכל – צף על פני המים. כבר בעלייה לסיפון, כשמכל צד בירך אותי לשלום איש צוות אחר, תחושת אבק הכוכבים ריחפה באוויר. יש כאן הכל. אניית סלבריטי אדג' | צילום: באדיבות חברת Celebrity Cruises® אחרי הצ'ק-אין, הגיע הזמן לחפש את החדר שבו אעביר את הלילות הקרובים. בסופו של מסדרון ארוך, מצאתי את הממלכה שלי. חדר גדול ומרווח שבמרכזו מיטת קינג סייז מפנקת, ובקו ישר מדלת הכניסה – הים. לאורך כל דפנות האונייה ממוקמים חדרי לינה לאורחים עם חלון ענק, שעל פי שאיפתם של המעצבים נועד "להכניס את האוקיינוס לתוך החדר" ואכן, הרגשתי שאני ישנה ממש בליבו. יש כמובן גם חדרים פנימיים, ללא חלון במחירים נמוכים יותר אבל אם אתם כבר פה, שווה להשקיע בנוף. הרחק מהמיטה ומהכחול הגדול, מצאתי את חדר הרחצה המחופה כולו שיש, ובו מקלחת עמידה מרווחת ממש, יותר מזו שבדירה שלי בוודאות. בפעם הראשונה הבנתי למה אומרים שהים פותח את התיאבון, כי באמת שהרבה זמן לא הייתי רעבה ככה ולצורך הזה יש על הסיפון מלא אפשרויות. בקומה ה-14, מתוך 15 קומות מאוכלסות, מצאתי את המסעדה המרכזית. התחלתי לספור כמה עמדות מזון שונות עומדות לפני אבל בעמדה העשירית, המקסיקנית, עצרתי והכנתי לי טאקו. במסעדה הזו, שזה יהיה מעליב לקרוא לה חדר אוכל, מוגשות ארוחות בוקר, צהריים וערב ובכל אחת מהן כל התפריט מתחלף. עמדות של סלטים, מאפים, בשר מכל הסוגים, כולל כזה שמוגש על ידי שף ישר לצלחת שלכם וספיישלים לפי מטבחים בינלאומיים כמו עמדת פסטה איטלקית משובחת או אוכל הודי מסורתי. הארוחות במסעדה הזו כלולות במחיר של כל חבילת קרוז, גם הבסיסית ביותר והן כבר הרבה מעבר למה שאדם צריך כדי לשרוד אך כבר נגיע למסעדות הקונספט שפזורות ברחבי האונייה ולגמרי ישדרגו את החוויה. View this post on Instagram A post shared by Le Grandi Navi da Crociera (@legrandinavidacrociera) on May 25, 2019 at 10:07am PDT מסעדה אחת מתוך 29 שיש על הסיפון | צילום: באדיבות חברת Celebrity Cruises® בשלב הזה של היום, אחרי ארוחת הצהריים, האונייה עדיין לא יצאה לים – זה יקרה רק אחרי שכל הנוסעים ללא יוצא מן הכלל יעברו תדריך בטיחות. אנשי הצוות עברו בחדרים כדי לוודא שכל אחד מהאורחים יודע היכן נקודת הכינוס שלו במקרה חירום, ולמי שבא משבוע רצוף אזעקות בישראל, כל האווירה הבטיחותית דווקא די הרגיעה. התדריך עבר בשלום, עם אסוציאציות שמזכירות קלות את הטיטאניק אבל עד מהרה הבנתי שהפסיליטיז על האונייה הזו ישכיחו הכל ואכן כך היה. אחרי מנוחה קלה במיטה העצומה כשכל מה שאני רואה מולי זה ים כחול ושמיים, יצאתי לגלות מה מסתתר בכל אחת מהקומות של אוניית הפאר. בכל מעלית מצאתי יצירת אומנות מרשימה אחרת ובאופן כללי כבר בשיטוט הראשון על הסיפון אפשר לומר דבר אחד בוודאות – מישהו פה ממש השקיע בעיצוב. בכל פינת רביצה או מסעדה ניתן להבחין בקונספט אחר ואפילו במוזיקה שונה שמתאימה אותו חלל. הקומה ה-15 מתבררת כמקום המושלם להשתזף בו. במרכזה אזור הבריכה וסביבה עשרות פינות שיזוף מזמינות ושתי אמבטיות ג'קוזי גדולות שמעוצבות כמו כוסות מרטיני. מי שרוצה יכול גם להצטייד במשקה תואם מבר המשקאות והנשנושים שבקומה. בהמשך המפלס ישנה בריכה מחוממת וג'קוזי נוסף במתחם שמוגדר למבוגרים בלבד. לבחור בין עמדת השיזוף המושלמת | צילום: ירדן שגב לבין בריכה סגורה ומחוממת | צילום: באדיבות חברת Celebrity Cruises® לקראת הערב, יצאנו מהנמל אל המים הפתוחים ואחת לכמה זמן הרגשתי שאני קצת מתנדנדת. מי שרגיש להפלגות או סובל ממחלת ים יצטרך להעריך עם עצמו לפני ההחלטה על חופשה מהסוג הזה עד כמה זה מתאים לו אך באופן כללי, רוב השייט היה יציב ואיתן. גודלה של האונייה משכיח די מהר את העובדה שהכל קורה בלב ים. מוטיב מרכזי - אוכל! כאורחי הקרוז תוכלו לבחור לסעוד בכל אחת מ-29 המסעדות שעל האונייה ובכלל כדאי שתדעו, שחלק ניכר מהחוויה שלכם יהיה האוכל כי הוא באמת משובח. בחבילה הבסיסית כלולות חמש מסעדות, ביניהן המסעדה המרכזית ולפי החבילה שתרכשו, יבוצעו עבורכם הזמנות מוקדמות לארוחות השונות ואם תרצו תוכלו גם לשבת בכל ארוחה באותו שולחן, עם אותו מלצר. על הסיפון יש חמש מסעדות הכלולות במחיר חבילה בסיסית, שבע מסעדות קונספט ו-11 ברים וטרקלינים. בקיצור, לא תישארו רעבים. בארוחות הבוקר והצהריים אתם עשויים להעדיף את המסעדה המרכזית, שבה המנות מוגשות בבופה אבל בארוחות הערב מומלץ לפקוד את אחת במסעדות שף נושאות קונספט שמגישות דגים, פירות ים או גריל בשרים. ארוחת ערב מוצלחת במיוחד, אכלנו במסעדת Blu, שמתכתבת עם מוטיב הים הכחול שסביבנו. מהתפריט בחרתי למנה ראשונה מרק סרטנים, שנמזג בשולחן אל קערה ובה תלולית קוויאר קטנה ובצל ירוק. למנה העיקרית – צלעות טלה לצד תפוחי אדמה, שעועית ירוקה ומאפה בשר קטן. באיזו מסעדה תעדיפו לאכול? | צילום: באדיבות חברת Celebrity Cruises®



מבין המסעדות על הסיפון, את החוויה המיוחדת יותר תוכלו לקבל במסעדת Le Grand Bistro. במהלך היום האווירה בה היא של ביסטרו צרפתי מפנק אך בשעות הערב, האורות בה מתעמעמים והארוחה מוגשת לצד מופע תלת מימד מרשים. על גבי השולחן והצלחות מוקרנים סרטוני אנימציה מאוירים בתלת מימד שמתארים את הליך הרכבת המנה ובסיומם המנה מוגשת אליכם. מעבר לזה שהסרטונים חמודים ברמות, האוכל מוצלח מאוד. הארוחה במסעדה הזו כרוכה בתוספת תשלום. העיצוב נעשה בהקפדה | צילום: באדיבות חברת Celebrity Cruises® על השירות כבר דיברנו? מלבד העיצוב, האוכל והפינוקים מצטרף שירות שהוא לא פחות מ-VIP. בחישוב גס ניתן לומר שעל כל שלושה אורחים יש איש צוות אחד כך שכמעט בכל פעם שתשוטטו במפלסים השונים תיתקלו במישהו שמוכן לעזור לכם בכל מה שתצטרכו. בארוחות במסעדות השונות אתם תגלו שיש מלצר לכל דבר – אחד למים מוגזים ואחד למים רגילים, אחד לקפוצ'ינו ואחד ללאטה. כן, ממש ברמה הזו אבל החלוקה הספציפית הזו לא גורעת מהחוויה, זה אפילו קצת משעשע. לאורחי האונייה יש גם גישה לאפליקציה שבעזרתה אפשר להזמין מקומות למסעדות, לבדוק זמינות של הספא ואפילו להגיף את התריס בחדר כבר כשאתם בדרך אליו במעלית. מה יש עוד על הסיפון? מתחם ספא מפנק שמציע מגוון טיפולים החל מעיסויים ועד להזרקות בוטוקס, למקרה שבדיוק שהגיע הרגע למלא איזה קמט; חנויות יוקרה ומזכרות, המחירים בהן גבוהים אבל אם ממש תתעקשו להתחדש או לפנק את מי שנשאר בבית זה יהיה המקום לעשות את זה; קזינו שנפתח לאורחים בזמן שהאונייה בלב ים ושם אם יתמזל מזלכם תוכלו להחזיר חלק ממחיר החופשה; שני אולמות תיאטרון ענקיים שבהם מועלות מדי ערב הופעות בידור מוזיקליים או הצגות של ממש. הופעת הבידור בה צפיתי על האונייה הזכירה מופעי צוות בידור באילת אבל האולם עצמו מרשים בגודלו; "מרבד הקסמים", אלמנט ייחודי שבו תוכלו לסעוד או לבלות על גבי מרפסת תלויה מעבר לסיפון. ה-Magic Carpet יורד ועולה לגובהה של האונייה ובו בר משקאות ומסעדה; ברי קונספט כמו ה"מרטיני בר" שממוקם במרכז הקומה הרביעית המרשימה. מרבד הקסמים מבפנים ומבחוץ | צילום: באדיבות חברת Celebrity Cruises® View this post on Instagram A post shared by Tim Faircloth ⚓️ (@cruiseagram) on May 23, 2019 at 1:14pm PDT חדרי השינה הסטנדרטים מרווחים ונוחים מאוד אבל כמו בכל דבר בחיים, גם כאן יש אפשרויות לשידרוג. בקומה ה-12 ממוקמות הסוויטות המפוארות שמכילות חדר שינה, סלון, מרפסת ואפילו חדר ארונות. אופציית הסוויטה המפוארת ביותר על הסיפון יכולה להגיע למחיר של 60 אלף דולר ללילה, וכוללת גם איש צוות צמוד שיעזור לכם לפתור כל בעיה.



הפלגה בת 7 לילות בים התיכון תעלה החל מ-1,379 דולר לאדם בחדר זוגי. החבילה בעלות הזו היא הבסיסית אך היא כוללת ארוחות לאורך כל שעות היום במסעדה המרכזית ובחלק ממסעדות השף, שתייה קרה וחמה בברים השונים שעל הסיפון, מופעי בידור וכמובן גישה למתקני הבריכה והבילוי השונים. חלק מהמתקנים באונייה, כמו הספא כרוכים בתשלום נוסף לפי הטיפולים שתבחרו לעשות. כמו כן, עבור משקאות אלכוהוליים ייגבה תשלום נוסף לפי המחירון על גבי האונייה.

*הכתבת היתה אורחת של חברת "סנורמה", נציגת המכירות הבלעדית של חברת השייט סלבריטי קרוזס בישראל להזמנות: בטלפון 8726* או באתר {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן