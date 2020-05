בזמן שבכל העולם מתעסקים בתקופה האחרונה באסטרטגיות חזרה לשגרה, דבר שלא פעם מוביל לבלבול וחוסר בהירות בהנחיות, נראה שיש מדינה שמצליחה בזמן הזה להיות יצירתית ולהפיק מהמצב את המקסימום לטובת התושבים. מדובר בליטא, שהוציאה לפועל שני פרויקטים מושלמים בימי הקורונה, שכל תכליתם לעודד את תושבי המדינה בתקופה הקשה.

המיזם הראשון הוא דרייב-אין ענק שהוקם ברחת המטוסים הריקה של שדה התעופה הבינלאומי בוילנה, בירת המדינה, היות והמטוסים כרגע לא ממריאים והמקום עומד ריק. לכל הקרנה יכולות להיכנס כ-150 מכוניות ולאנשים אסור לצאת מהן או לפתוח חלונות על מנת לשמור על כללי הבידוד והריחוק.

נכון לעכשיו, במקום הוקרן סרט אחד - 'פרזיטים', שזכה בפרס הסרט הטוב ביותר בטקס האוסקר האחרון, אך ההצלחה של הרעיון הובילה לכך שהוא צפוי להמשיך לפעול בכל חודש מאי, עד שיחזרו הטיסות.

יוזמה נוספת, שנועדה לעזור למסעדות, בתי הקפה והברים בעיר וילנה, הוא של בית קפה ענק באוויר הפתוח. על מנת לשמור על כללי הריחוק ובמטרה לסייע עד כמה שניתן, בעיר נתנו אישור להציב במקומות פתוחים המאפשרים זאת שולחנות המרוחקים שני מטר לפחות זה מזה, ובכך להציע לתושבים מקום לשבת בו גם בימי הקורונה.

בעיר הקצו בסך הכל 18 שטחים ציבוריים גדולים בהם ניתן לפזר את השולחנות והם מפוקחים על ידי עובדי עירייה. יותר מ-162 ברים ובתי קפה הגישו בקשות להשתתף במיזם ולהציב שולחנות בשטחים הללו.

נכון להיום, בליטא יש 1,410 חולים ו-46 מתים מנגיף הקורונה.