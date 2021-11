כשסיפרתי לחברים ומשפחה שאני נוסעת לקרוז של חברת רויאל קריביאן (Royal Caribbean) מברצלונה לרומא כולם היו המומים. "אבל את זוכרת מה קרה ביפן, נכון? בתחילת הקורונה?" כן, אני זוכרת, אמרתי להם. כי אי אפשר לשכוח את הדיימונד פרינסס, ספינת התענוגות שעגנה ביפן ולא נתנו לנוסעיה לרדת לחוף. אבל שלא כהרגלי, לא הייתי לחוצה. היה לי ברור שבשנה וחצי שעברו מאז מרץ 2020 עבדו קשה מאוד בתעשיית השיט על מנת לשנות נהלים ולהבטיח לנוסעים שיט בטוח ונקי מקורונה.

היה לי מובן מאליו למשל, שאף אחד לא יאפשר עלייה לספינה שאינה ערוכה לתנאים הנוכחיים, המחמירים ביותר, ספינה שהשתנו בה דברים בסיסיים מאוד כדי להציע לנוסעיה חוויה בטוחה. מאחר ובעבר כבר הייתי בקרוז לאלסקה, הייתי משוכנעת שלא ייתנו ל-3,000 איש (בתפוסה של 50 אחוז מהספינה), פלוס עוד 2,000 אנשי צוות, לעלות על ספינת Harmony of the Seas, אילולא היו בטוחים שהספינה תהיה ותישאר נקייה מקורונה. ועדיין, הייתי סקרנית מאוד להבין איך אפשר להעביר חוויה כזו במינימום אינטראקציה ומינימום התקהלות. אי אפשר להכיל את הגודל | צילום: יעל שגב צילום: רויאל קריביאן

ככה זה עבד: כשהגענו לשדה התעופה בברצלונה חיכתה לנו הסעה לנמל הימי, ומשם עלינו עם מסכות על הסעה נוספת איתה נסענו למקום שבו עגנה ספינה ענקית, מטורפת ומרשימה, גדולה יותר מכל מה שיכולתי לדמיין לעצמי, בלתי נלכדת בשדה הראייה של בן אנוש. מתרגשת ושמחה לעלות על הסיפון, גיליתי שמחכה לנו צ'ק אין לא קונבנציונלי. עלייה ל-Harmony of the Seas תלויה בשני חיסונים לפחות, גם לאנשי הצוות וגם לאורחים. ילדים צריכים להציג תוצאות בדיקות שליליות. בנוסף, היינו צריכים להציג את אישורי הכניסה שלנו לספרד (שמחייבת את תייריה בשני חיסונים לפחות או בבדיקת PCR מ-72 השעות האחרונות), הצגנו להם את תעודת החיסון שהוצאנו באתר רמזור, שבה כתוב באנגלית את שלושת החיסונים שבהם התחסנו.

בשבוע שלפני השיט נרשמנו לבדיקת אנטיגן שהקרוז מחייב לעבור בטרם העלייה לספינה, וגם את האישור הזה הצגנו. נשמע הרבה? ממש לא. פשוט עשיתי לעצמי תיקיית תמונות בפלאפון עם כל צילומי המסך הנ"ל. משם נכנסנו למתחם מרשים ביותר ובו בדיקות האנטיגן. המהירות של הבדיקות הייתה פשוט מרהיבה - חלפנו בזריזות מתחנה לתחנה, עברנו את בדיקת המטוש המפורסמת וחיכינו לתוצאות השליליות עם האנשים שאיתם היינו בטיסה, מופרדים ומרוחקים מקבוצות אחרות. ביחס לצ'ק אין שמקבל לספינה אלפי אנשים באותו היום והשעה התרשמנו מכמה שהכל תקתק ועבד כמו מכונה משומנת. נראה היה שהם יודעים מה הם עושים, והם יודעים איך לעשות אותו במינימום טרחה וטרטור עבור הנוסע. תוך 5 דקות קיבלנו את התוצאות השליליות במייל, הצגנו אותם לנציגים והורשינו לעלות לספינה.

והספינה, וואו, הספינה! מי שלא היה מימיו על ספינת שיט בגודל כזה יכול לקבל סחרחורת. היא מרגישה פחות כמו ספינה ויותר כמו עיר. כמות החנויות, בתי הקפה, הבריכות, המגלשות, הג'קוזים, המסעדות, הגנים לטייל בהם, זה פשוט לא נגמר. המלצה שלי - פנו לכם אחר צהריים אחד ועלו קומה קומה בקרוז לבחינת האטרקציות השונות. ה-FOMO יירגע ברגע שתראו את כל מה שיש לספינה להציע, וכך גם תדעו טוב יותר איך להעביר את הזמן שלכם עליה. ועוד טיפ קטן - עשו את הסיור עם נעלי ספורט, כי הוא ארוך יותר ממה שאתם מצפים.

מבחינת נהלי הקורונה - על הספינה מסתובבים עם מסכות. המקומות בהם ניתן להוריד את המסכה הם המרחבים החיצוניים, כשאוכלים או שותים וכשרוקדים. פרט לכך כל האורחים וכל אנשי הצוות מסתובבים עם מסכות בכל רחבי הספינה. הם מקפידים על זה מאוד. בכניסה לכל חדר אוכל או מסעדה יש עמדת שטיפת ידיים שבה עומד איש צוות שתפקידו לראות שאכן שטפת את ידייך ביסודיות. בנוסף, בבופה ארוחת הבוקר והצהריים לא לקחתי בעצמי שום דבר לצלחת. ליד כל עמדה, ליד כל פנקייק או לחמנייה, ליד כל סלט או פרוסת עגבנייה עמד איש צוות שהגיש לי את האוכל, ככה שהידיים שלי לא נגעו בשום דבר שיכול היה לגעת באורח אחר. בכל המסעדות מונח על השולחן ברקוד שניתן לסרוק עם הפלאפון כדי לקבל את התפריט כדי להימנע מלהחזיק אותו בידיים, ב-12 המעליות של הקרוז מקפידים שלא להכניס יותר מ-4 אנשים בעת ובעונה אחת, ובין 2 ל-3 בלילה מחטאים את מסדרונות הקרוז עם חומרים רציניים, כאלה שדורשים מאנשי הצוות לשים את החליפה הרצינית הזו.

בנוסף, אחד השינויים הגדולים בקרוזים בתקופה הנוכחית היא שבכל 20 דקות מחליפים את כל האוורור בכל המזגנים. כלומר, לא עוברות 20 דקות בהן אתם נושמים את אותו האוויר שנשמתם לפני. הפרוייקט השאפתני הזה של החלפת המיזוג, מספק לנוסעת כמוני את אחת המחשבות המרגיעות על הספינה שמבטיחה שאפילו אם יש מישהו קצת מצונן, הסיכוי שהוא ידביק אותי הוא אפסי. אחת הנקודות החשובות ביותר להבנה לקראת העלייה לקרוז היא שגם אם חס וחלילה, בסבירות מאוד נמוכה, מוצאים על הספינה מישהו שחולה בקורונה, הספינה ערוכה לטפל בו, לבודד אותו מיתר הנוסעים, לערוך בדיקות לכל הנופשים ולהוריד אותו מהספינה במהירות האפשרית בנמל הקרוב. החדר בו ישנו | צילום: יעל שגב צילום: יעל שגב כך נראית הסוויטה על הספינה | צילום: יעל שגב

וגם עם כל הבדיקות וההקפדות ותשומת הלב לפרטים, הדבר הכי חשוב לי כנוסעת הוא התחושה. התחושה שאני נמצאת במקום בטיחותי שלא מסכן אותי, התחושה שאני יכולה לנפוש בכיף. וזו בהחלט הייתה התחושה שלנו על הספינה. שאנחנו בידיים טובות, ושלא משנה מה יקרה - הספינה ערוכה לטפל בזה.

כך תנצלו את השהות על הספינה עד תום

מסלול הנסיעה של הספינה הוא אחד משניים: יוצא וחוזר מרומא או יוצא וחוזר מברצלונה. הטיול שאנחנו עשינו הוא חלקי, עלייה בברצלונה וירידה ברומא, וגם זה אפשרי. כשעלינו בברצלונה היה לנו גם זמן חופשי להסתובב בעיר, שמספקת בעיני את אחת מהחוויות העירוניות הטובות ביותר באירופה. היא כיפית, נעימה להליכה, מלאה בבניינים יפהפיים עם אוכל שווה וטעים. הסתובבנו בעיר, הלכנו לסגרדה פמילייה - הקתדרלה המהממת שעיצב גאודי, ביקרנו בשער הניצחון של ברצלונה, התגלגלנו בעיר העתיקה והגענו בסופו של דבר כמובן לשדרת לה רמבלה המפורסמת. כשסיימנו, מותשים, עלינו על מונית שהחזירה אותנו לנמל, שם עלינו בקלילות בחזרה לספינה. נחנו ויצאנו לארוחת ערב.

גם ארוחות הערב על הספינה מתחלקות לשתיים: מסעדות כלולות של הספינה או מסעדות מיוחדות, שהסעודה בהן היא בתשלום נוסף. בעקבות הקורונה וכדי להימנע מהתקהלויות, הספינה משריינת לכל חדר / קבוצה שולחן באחת המסעדות הכלולות שלה לשעה מסוימת בערב. כמובן שאפשר גם לאכול בזמן שלכם אבל זו אופציה שמבטיחה הימנעות מקהל גדול. בכל ערב אכלנו באחת המסעדות הכלולות, מפירות ים, בשר ועד סלטים טעימים, לחם מעולה וקינוחים מפנקים. באחד הערבים אכלנו במסעדת בשרים בתשלום כשהמחיר הוא מחיר קבוע לסועד עבור כל מה שירצה להזמין. אכלנו את הסטייק הטוב ביותר שאכלנו אי פעם וקינחנו בגלידת פירות יער שהכינו במקום. ישבנו עם הפנים לסנטרל פארק, הגן הפנימי הענק של הספינה, כולו צמחייה אמיתית ושופעת, שהחוויה שלו מועצמת עוד יותר על ידי קולות עדינים (ומזויפים) של צרצרים או ציפורים. צילום: רויאל קריביאן פלמה דה מיורקה | צילום: יעל שגב

ביום השני הספינה עגנה ב-8 בבוקר בפלמה דה מיורקה, עיר בליבו של האי מיורקה, שהיא לא פחות מגן עדן לתיירים. במרכזה קתדרלה ענקית ועוצרת נשימה שלא תצליחו להפסיק לצלם. מיורקה עיר יפהפייה, נוחה להליכה, מלאה בבתי קפה קטנים, חנויות מיוחדות, כיכרות יפיפיים ורחובות שמתחננים ממך להיכנס ולרכוש לעצמך הכל. הבטחתי לעצמי שאני לא אוציא אפילו יורו אחד ועדיין מצאתי את עצמי חוזרת באותו היום עם שקיות בכל הצבעים משל הייתי קריקטורה של תיירת ישראלית באירופה.

באותו הערב, כשהספינה התחילה את מסעה לכיוון איטליה, החלטנו שננצל את כל האופציות עד תום. זה התחיל מגלידה מול הקרוסלה הענקית, המשיך לטריוויית "מלחמת הכוכבים", משם הלכנו לדרינק בבר, קפצנו להופעת הג'אז בלובי, סעדנו במסעדה את ארוחת הערב הטעימה, יצאנו משם בזריזות למופע "גריז" וסיימנו שיכורים במתחם הקריוקי, כשאנחנו שרים בטירוף שירים של בריטני. מילה קטנה על גריז - בתור העילאית והמתנשאת שאני, בוגרת החוג לבימוי תיאטרון וחובבת הבמה, ידעתי שאני באה לגריז לסמן וי על הופעה בקרוז. חשבתי שזה יהיה דומה יותר לצוות הווי ובידור במלון ממוצע של שנות ה-80. אבל דמיינו כמה הופתעתי כשעל הבמה עלו כמה מהשחקנים המרשימים ביותר שראיתי, שעבדו בסנכרון מושלם עם אנסמבל מקצועי, תפאורה מרהיבה ומוזיקה חיה. בקיצור, למדתי לא לזלזל במופעי הקרוז, ואני מפצירה בכם ללכת ולהתרשם בעצמכם. לא תתחרטו. מגרש הטניס על הספינה | צילום: יעל שגב ואיך אפשר בלי קזינו | צילום: יעל שגב

היום השלישי על הספינה היה יום של שיט, שבו ניצלנו את הבריכות, הג'קוזי, המגלשות והמיני גולף. את האטרקציות שהחמצנו אי אפשר לספור על יד אחת אבל הנה כמה מהן: ספא מפנק, חדר כושר מאובזר, קיר טיפוס, מגרש טניס, מכונת גלים, ארקייד משחקי וידאו, סטארבקס למכורים, חוגי פילאטיס ומדיטציה בשקיעה ועוד ועוד ועוד. באותו היום זכיתי לבקר גם בכמה מהסוויטות והחדרים המרווחים יותר שמציעה הספינה. על הספינה ניתן לישון במגוון מרשים מאוד של חדרים: סוויטות יוקרתיות עם מתחמים ייעודיים להן, חדרים משפחתיים מופרדים עם סלון וחדר שינה, חדרים כמו שלנו שכוללים מרפסת מרגיעה לים ואפילו חדרים ללא חלון, למי שלא מתכנן לבלות ולו דקה אחת ערה בחדר. את הערב הזה בילינו באחד מהמועדונים על הספינה, שם רקדנו לשירי ניינטיז עם כמה אירים ואיריות שיכורים שהרימו כאילו הם בפאנג'ויה במינימום. ובו בזמן הספינה התקדמה לכיוון איטליה, לחופי לה ספציה.

לקחת יום חופש בזמן החופשה

באיטליה הנחיות הקורונה לתיירים מחמירות יותר. המדינה אוסרת על התיירים שיורדים מהספינות לטייל בעצמם, והם חייבים לעלות על סיורים מאורגנים שאיטליה מאשרת. אנחנו החלטנו שלא דחוף לנו לטייל בפיזה או בפירנצה ונשארנו עוד יום על הספינה. זה היה היום בטן גב שלנו, בו פשוט ישבנו שעות בשמש, נכנסנו לבריכה ולג'קוזי, שתינו מרגריטות ואכלנו גלידות. זה הרגיש כאילו באמצע חופשה באירופה אמרו לנו - "רוצים יום אחד חופשת בטן גב?" (כן!) ובגלל שהספינה לא שטה ביום הזה אז לא קר והשמש עושה את העבודה המפנקת שלה. זה היה יום שכלל כמובן שנ"צ מפנק וארוחת צהריים מושחתת בבופה. באותו היום ביקרנו גם בקזינו, כי איך אפשר שלא, ולמדנו כמה מהמשחקים המפורסמים שיש. ניסינו לא לבזבז יותר מדי כסף, ואפילו הצלחנו.

באותו היום נפגשנו עם ג'יאני רוטנדו, שהוא אחראי אזור אירופה ב-Royal Caribian. הוא סיפר לנו על השינויים שעברו הספינות שלהם מתחילת הקורונה, על השנה שבה החברה לא השיטה ספינות ועל איך בינתיים כבר שליש מהצי שלהם חזר לעבודה. "אנחנו מוכרים כרגע בערך 50 אחוז מתפוסת הספינות, לא כי החוק מחייב אלא כדי שלא יהיה הומה מדי". Royal Caribbian הייתה החברה הראשונה מחברות השיט הגדולות שהחליטה שכל מי שעולה על סיפונה יהיה מחוסן בשני חיסונים. בינתיים לא היו להם מקרי קורונה על הספינות. הבשורה המרגשת באמת שהוא סיפר לנו היא שבשנה הבאה הם משיקים את הספינה הגדולה בעולם - Wonder of the Seas, שתכלול 18 סיפונים, 2,867 חדרים, עשרות מסעדות, תיאטרון מים, קזינו, מתחם לייזר, קולנוע, החלקה על הקרח, פארק מים ענק, אומגה ועוד. הספינה הזו היא מה שכולם מחכים לו, היא הולכת לשנות את חוקי המשחק ולהציע את חווית השיט המתקדמת ביותר. היא צפויה להגיע לברצלונה במאי 2022. גילית גם שרויאל קריביאן מתכננת להגיע גם לחופי ישראל (מחיר לאדם בחדר זוגי, לכל השייט, החל מ-179 דולרים). ספינתם Raphsody of the Seas תצא מחיפה באוגוסט 2022 לכיוון קפריסין ורודוס ובחזרה לחיפה. היא תארח כ-2,000 נוסעים ותגיש בין היתר גם אוכל כשר (לכל סוגי שומרי הכשרות). החברה שמה לעצמה למטרה ש-70 אחוז מהנוסעים יהיו ישראלים, בנוסף לעוד קהילות יהודיות מהעולם. בספינה תוכלו למצוא 12 קומות עם שלל מסעדות, תיאטרון, ספא, חדר כושר, בריכות, ברים, פעילויות לילדים ועוד. כך נראית הספינה הכי גדולה בעולם - Wonder of the Seas | צילום: רויאל קריביאן, יוטיוב

אם לא חשקה נפשכם בקרוז שיוצא מחיפה אלא משהו הרחק מהמולדת תוכלו לצאת לקרוז מהחוף המזרחי או המערבי של ארה"ב להפלגות לקריביים או למקסיקו, כולל חופשות שיוצאות מפלורידה ומתאימות מאוד למשפחות בשל ביקורים בדיסני וורלד. המחירים משתנים מאוד, ותלויים בעונה ובחדר שאתם בוחרים, אבל רויאל קריביאן מתהדרים ובצדק שהקרוזים שלהם מתאימים לכל סוגי הנופשים ולכל כיס, ככה שתוכלו למצוא גם דילים מאוד מאוד נוחים ומשתלמים שיתאימו לכל בני המשפחה.

לפני שירדנו מהשיט הספינה סיפקה לנו בדיקות PCR, גם הן זריזות ומתוקתקות, שאפשרו לנו לטוס אחר כך לישראל ללא בעיה. תוצאות הבדיקה הגיעו רבע שעה אחרי המטוש וגם החוויה הזו עברה בקלות וביעילות. את הטיול סיימנו ברומא, שהיא באמת אחת הערים היפות בעולם. נפנפנו לספינה כשהתרחקנו ממנה משל נפרדנו מחברה קרובה והבטחנו לעצמנו שזו ממש לא הפעם האחרונה שאנחנו יוצאים לקרוז.

כמה זה עולה?

המסלול אותו ביצענו, יתקיים בשנה הבאה על גבי ה-Wonder of the Seas (הספינה הגדולה בעולם) - המחיר להפלגות שיחלו בחודש מאי 2022 החל מ-980 דולר לאדם בחדר זוגי לשיט בן 7 לילות.

* הכתבת היתה אורחת של רויאל קריביאן