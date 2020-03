בכל יום שעובר עוד מדינות מצטרפות לרשימה השחורה בה ישנם תושבים אשר נמצאו חולים בנגיף הקורונה, וכך מספר היעדים אליהם ניתן לטוס ללא חשש הולך ומצטמצם.

מחפשים לאן לטוס? הכנסו למדריך היעדים של mako

ובכל זאת, אם אתם עדיים רוצים לצאת לחופשה לחו"ל בתקופה הקרובה, על אף ההמלצה של משרד הבריאות, ולנצל את ירידת המחירים הדרסטית שיש כיום, בוודאי תשמחו לדעת שבין כל הפירסומים על התפשטות הנגיף בעולם, עדיין יש כמה מקומות שנכון לרגע זה מוגדרים כנקיים מקורונה. כמובן שכל זה יכול להשתנות בין רגע וכדאי להתעדכן כל הזמן. אספנו את המקומות המבוקשים ביותר מסביב לעולם:

אירופה: החל מקפריסין ועד פורטוגל

נראה שהיבשת שבה ההתפשטות היא הכי מהירה בתקופה האחרונה זו אירופה, אך מהסתכלות על מפת הקורונה במדינות שונות ניתן למצוא כמה שבהן עדיין לא דווח על חולים כלל. אלה היעדים הכי מבוקשים שאתם יכולים להרגיש בטוח לנסוע אליהם נכון לעכשיו:

לרנקה, קפריסין

לרנקה | צילום: shutterstock

איסטנבול או אנטליה, טורקיה

צילום: Club4traveler | shutterstock

סופיה, בולגריה

קתדרלת אלכסנדר נבסקי סופיה | צילום: Evgeni Fabisuk, Shutterstock

בודפשט, הונגריה

צילום: kateafter | Shutterstock.com

ורשה, פולין

צילום: לשכת התיירות של פולין​

ליסבון, פורטוגל

ליסבון | צילום: shutterstock

דבלין, אירלנד

דבלין | צילום: יחסי ציבור, shutterstock

אמריקה: רק בדרום היבשת

בארה"ב וקנדה דווחו על מעט מאוד מקרים של הידבקות בקורונה, אך זה מספיק כדי להוציא אותם מהרשימה. במרכז היבשת - במקסיקו נמצאו מספר מצומצם של חולים ובדרום היבשת, רק ברזיל נכנסה לרשימה השחורה נכון לרגע זה. אז מה נשאר? לא מעט:

מדיין, קולומביה

מדיין | צילום: Fotos593, shutterstock

בואנוס איירס, ארגנטינה

בואנוס איירס, ארגנטינה | צילום: יחסי ציבור

לימה, פרו

לימה, פרו | צילום: Christian Vinces, shutterstock

לה פז, בוליביה

צילום: שאטרסטוק

קוסטה ריקה

מפל ריו סלסטה קוסטה ריקה | צילום: William Berry, Shutterstock

פנמה

PANAMA CITY, PANAMA - APRIL 07: Part of the Panama City skyline is seen as revelations about the law firm Mossack Fonseca & Co continue to play out around the world on April 7, 2016 in Panama City, Panama. The law firm, which specializes in setting up offshore companies, is at the center of an international scandal and continues to maintain it has broken no laws and that all its operations were legal. A report by the International Consortium of Investigative Journalists referred to as the 'Panama Papers,' based on information anonymously leaked from Mossack Fonesca, indicates possible connections between people setting up the offshore companies and money laundering. (Photo by Joe Raedle/Getty Images) | צילום: Joe Raedle, GettyImages IL

קובה

הוואנה | צילום: none, ShutterStock

אפריקה: נקייה כמעט לגמרי מנגיף הקורונה

היבשת השחורה נקייה כמעט לחלוטין מנגיף הקורונה כרגע. המדינות היחידות בהן נמצאו חולים הן ניגריה, מצרים (חולה 1) ואלג'יריה. אלה המקומות האהובים שעדיין ניתן לטוס אליהם ללא חשש הידבקות:

מרוקו

צילום: מור הרפז

קייפטאון, דרום אפריקה

צילום: אימג'בנק

טנזניה

צילום: זיו קורן

אתיופיה

>> כך נראית מפת הקורונה מסביב לעולם בזמן אמת