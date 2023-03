Does this look like Princess Diana to you? The internet is melting down over an absurd Brazilian wax-figure museum: https://t.co/kVSPxxMaLA pic.twitter.com/a1mzWru3FB — Artnet (@artnet) January 14, 2021

בעת ביקור בערים גדולות בעולם, תמצאו לעתים קרובות מוזיאון שעווה שאליו נוהרים אלה המוקסמים מפוליטיקאים ומפורסמים. "מאדאם טוסו" הוא אולי המוסד המפורסם ביותר בעולם, עם 2.5 מיליון מבקרים בכל שנה בלונדון. מוזיאונים דומים נמצאים גם בניו יורק, פריז ואפילו כאן אצלנו בהרצליה שסחף איתו לא מעט הרמות גבה.

עם זאת, גילופי השעווה דמויי הסלבריטאים, לא תמיד עומדים בקנה אחד עם הדמויות שעליהם הם מתבססים. בעוד שחלק מהמוזיאונים מאפשרים למבקרים לצלם תמונות סלפי עם הכוכבים האהובים עלינו וכמעט להאמין שמדובר באדם האמיתי, אחרים דורגו כפחות טובים במהלך השנים. למעשה, כמה מוזיאוני שעווה זכו לכינוי "מצמרר" ואפילו "מקוללים" בגלל הפסלים שלהם.

משתמש הטוויטר וויאט דאנקין, יצר שרשור של מה שהוא מתאר כ"הדמויות המקוללות ביותר" שנמכרו במכירה הפומבית של מוזיאון שעווה בלוס אנג'לס. הפרסום של המוזיאון מבטיח כי "אי אפשר להכחיש את התחושה של הנוכחות האמיתית שתרגישו כשתראו את דמויות השעווה המעוצבות במומחיות".

More than ten years ago, the Hollywood Wax Museum held an online auction and sold off hundreds of life sized wax figures. These figures were auctioned for thousands and thousands of dollars. This is a thread of the most cursed figures that were sold in this auction.



עם זאת, רבים מ-170 המייצגים זקוקים לתוויות עם שם כדי להסביר למבקרים במי בדיוק מדובר. דאנקין הצביע על כך שמייקל ג'קסון, מרילין מונרו והנסיכה דיאנה נראים כולם כמו אותו אדם. מישהו אחר ציין שהשחקן יואן מקגרגור נראה כמו ילדם הסודי של השחקן ג'רמי רנר (הנוקמים) והשחקן שון בין (משחקי הכס).

כמו כן, המוזיאון של לוס אנג'לס הוא לא תערוכת השעווה המוזרה היחידה שיש. לפי הדיווחים, כנסייה בברזיל פתחה אטרקציה תיירותית חדשה משלה, אך סביר להניח שמבקרים עומדים בתור מכל הסיבות הלא נכונות. דיווחי חדשות מקומיים לגבי המוזיאון גרמו למבקרים פוטנציאליים לצחקק כאשר דמויות בולטות של הכנסייה הקתולית עומדות לצד אנשים כמו צ'רלי צ'פלין ומרלין מונרו. כמה מהמגיבים טענו שהפסל של הנסיכה דיאנה היה "פוגעני יותר מכל ויכוח על פרק של הסדרה 'הכתר'". מגיבה אחרת אמרה על הדמויות: "אלוהים אדירים אלה גרועות. הלסת שלי פגעה ברצפה כשראיתי את 'אלביס פרסלי' וכמעט נפלתי כשראיתי את 'נלסון מנדלה'".

מוזיאון השעווה השלישי שעורר סערה בחודשים האחרונים נמצא בקרקוב, פולין, וגם הוא משך את עיני התיירים מהסיבות הלא נכונות. במוזיאו הזה, גרסת השעווה של דונלד טראמפ, הנשיא ה-45 של ארה"ב, נראה יותר כמו ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר. לרוע המזל, המוזיאון גם לא החמיא יותר מדי לדמות של המלכה המנוחה אליזבת' השנייה.