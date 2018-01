חברת יונייטד איירליינס ואתר הזמנת המלונות Orbitz מנהלות כבר תקופה ארוכה מלחמה משפטית נגד בלוגר בשם אקטרר זאמאן (Aktarer Zaman), שהקים אתר אינטרנט אמריקאי בשם Skiplagged.com, בו הוא טוען שהצליח למצוא שיטה למחירי טיסות הנמוכים במאות דולרים ממה שחברות התעופה השונות מפרסמות. איך הוא עושה זאת? על ידי שיטת "העיר הנסתרת". הרעיון פשוט: פעמים רבות חברות תעופה מוכרות כרטיסים עם טיסת המשך במחירים יותר זולים מאשר המחירים ליעד בטיסה ישירה. זאת, כדי לעודד יעדים חלשים יותר, למלא מטוסים ועוד. למשל, זאמאן מראה שמי שירצה לטוס בטיסה ישירה מאטלנטה לאורלנדו יאלץ לשם מחיר של 250 דולרים, בעוד שמי שיזמין טיסה מאטלנטה לדאלאס עם עצירת ביניים באורלנדו, ישלם רק 130 דולרים. האתר Skiplagged מנצל בדיוק את "החור" הזה ומוכר את הטיסה לאורלנדו במחיר של 130 דולרים, תוך ידיעה שפשוט לא תעלו לטיסת ההמשך לדאלאס. A post shared by Time to Travel ������✈ (@worldnubiantraveler) on Nov 6, 2017 at 1:47pm PST "האלגוריתם הייחודי שלנו מציג את המחירים הכי זולים ליעדים שונים", נכתב באתר של זאמאן. "הרעיון הוא להזמין טיסה עם עצירת ביניים ביעד שאתם רוצים לרדת בו ופשוט לא לעלות לטיסת ההמשך. כך תוכלו לחסוך עד 80 אחוזים ממחיר הכרטיס שהייתם משלמים אם הייתם טסים בטיסה ישירה רגילה. אנחנו מאמינים שלצרכן צריכות להיות את הכל האופציות, כדי שיחליט איך הוא משתמש בכספו". כמובן שהשיטה הזו לא תמיד יכולה לעבוד. אם למשל יש לכם תיק שאתם חייבים לשים בבטן המטוס, התיק פשוט ימשיך ליעד הבא בלעדיכם. בנוסף, אפשר לעשות זאת רק לכיוון אחד היות ולא ישמרו לכם את המקום אם לא עליתם על הטיסה חזרה ביעד שלא הגעתם אליו. בעיה נוספת היא שהשיטה הזו שנקראת בעולם התעופה - No Show כבר מוכרת, ויש חברות שנותנות עליה קנסות. ובכל זאת, זאמאן הצליח למצוא את הטיסות בהן תהיו מוגנים מתשלום נוסף ואותן הוא מציע באתר שלו במחירים מגוכחים. יונייטד איירליינס | צילום: יחסי ציבור אקטרר זאמאן | צילום: צילום מסך בנוסף לכל אלה, לזאמאן יש עוד בעיה שהוא צריך להכניס למשוואה, היות ויש גורמים שרודפים אחריו ורוצים לסגור את האתר שלו, בגלל שהם רואים בו תחרות לא הוגנת. כריסטון דיוויס, דובר חברת יונייטד איירליינס, טוען שהשיטה הזו מובילה לכך שישנם חישובים לא נכונים של מחירי הדלק בתמחור הכרטיסים הזול. כמו כן, המתנה לאדם שלא תכנן להופיע לעולם לטיסה, יכולה לעכב טיסות רבות וליצור בלאגן. בגלל כל הסיבות הללו, החליטו בחברת התעופה האמריקאית לתבוע את זאמאן על סכום של 75 אלף שקלים ודרשו את סגירתו המיידית. נכון לעכשיו האתר ממשיך לעבוד כרגיל וידו של זאמאן על העליונה. זאמאן מצידו משוכנע שאין שום דבר לא חוקי במה שהוא עושה. בנוסף, הוא טוען שהוא לא עושה שום רווח מהאתר שהקים וכל מטרתו זה לחשוף בפני הנוסעים את העובדה שהם יכולים להשיג כרטיסי טיסה זולים יותר. זאמאן יודע שהשיטה הזו מוכרת כבר לחברות התעופה, אך לא הייתה נגישה עד היום לקהל הנוסעים כפי שהוא מציע זאת. "הטיסות שלנו כל כך זולות שיונייטד איירליינס תבעו אותנו... אבל ניצחנו", נכתב באתר. (מקור) >>לעוד עדכונים היכנסו לעמוד הפייסבוק של mako חופש {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן