קייפטאון - קייפטאון היא מיזוג של חופים מרהיבים, יערות ירוקים (בקרו בגנים הבוטניים Kirstenbosch National Botanical Garden); שווקים צבעוניים (המפורסם ביניהם הוא שוק ה-Greenmarket Square מהמאה ה-17); הרים מלכותיים (הר השולחן שמהווה אטרקציה בפני עצמו ומוגדר כאחד משבעת פלאי עולם הטבע); מבנים מדהימים שמערבבים סגנונות אדריכלים רבים (בקרו בשכונת Bo-Kaap הידועה גם בשם הרובע המלזי ומלאה בבתים צבעוניים שבטוח ראיתם בתמונות אינסטגרם רבות); ואפילו כמה ממסלולי היין הטובים בעולם. רבים מנצלים את הביקור בקייפטאון בכדי לבקר בנקודה הדרום-מערבית הקיצונית ביותר של יבשת אפריקה - the Cape of Good Hope, שם תוכלו להרגיש לרגע כאילו אתם ממש בקצה העולם. בקרו במוזיאון לאומנות עכשווית הנחשב בקרב חובבי אומנות - Zeitz MOCAA, המוזיאון כולו מוקדש לאומנים אפריקנים, ובמוזיאון ״מחוז 6 ״ הממוקם במרכז העיר כאנדרטה לקהילה התוססת, המעורבת, שחיה כאן בעבר ותושביה גורשו בכוח על ידי ממשלת האפרטהייד בשנות ה-70. יפהפיה. קייפטאון | צילום: Alexcpt_photography, Shutterstock

יוהנסבורג - נכון, לעיר אין חופים מרהיבים ומים כחולים לצלול אליהם, אבל היא מפצה על העובדה הזו עם פארקים יפים (כמו Zoo Lake), שמורות טבע והמון אתרי תיירות. חלק מהפופולריים ביותר הם תיאטרון ומגדלי סווטו, מוזיאון האפרטהייד, מונטהקזינו, סיור במבשלות דרום אפריקה והאנדרטה של נלסון מנדלה בכיכר מנדלה. בפאתי העיר נמצאות מערות פרה היסטוריות - The Cradle of Humankind - ״ערש האנושות״ שלפי האמונה שם נמצאו שרידי האדם הראשון וזהו מקום בריאת האנושות. המקום הוא האטרקציה המרכזית והמפורסמת ביותר של דרום אפריקה. שכונת ניוטאון היא ביתם של רבים מהמוזיאונים של העיר וגלריות לאמנות ומספיק לטייל בה ברגל כדי לספוג את האווירה המיוחדת. בבלוג של אמריקאית ביוהנסבורג תוכלו לקרוא על עוד מאות אטרקציות מגניבות בעיר. מרכז עולמי. יוהנסבורג | צילום: rf123.com, Sean Heatley

המנצחת בסיבוב הזה - בשנה שעברה מגזין התיירות המפורסם Condé Nast Traveler פרסמה את תוצאות הקוראים שלו שדרגו את קייפטאון כעיר הטובה ביותר באפריקה, והרביעית בעולם! בהתאם, היא גם מקבלת אליה שטף של תיירים ואל תתפלאו אם תצטרכו להמתין זמן רב בתור כדי להצטלם במקומות התיירותיים ובמוזיאונים, אבל מובטח שלא יהיה משעמם. קייפטאון לוקחת את הסיבוב.

קייפטאון - בקרו בשכונת האומנות וודסטוק במרכז העיר. שכונה שהיא קצת מתפוררת וקצת מהודרת, מלאה בבוטיקים אינדים ובתי קפה היפסטרים. קירות השכונה התמלאו ציורי קיר ענקיים בעשור האחרון ושווה לעשות סיור מודרך שיוכל לפרט לכם על הסיפורים מאחורי יצירות אומנות הרחוב. בשכונה נמצא גם שוק eighbourgoods, שמאז הקמתו בשנת 2006 רק גדל בעודו משתלט על שטחים נטושים ואזורים ״מבוזבזים״. בשוק תמצאו מגוון רחב של דוכני מזון מכל רחבי העולם ובעלי מלאכה מקומיים מוכרים ריבות טריות, גבינות ומוצרי מעצבים שונים. בסגנון דומה, בקרו גם בשוק Watershed, שוק מערבי עם עיצוב מודרני אך יש בו עשרות דוכני אומנים דרום אפריקאים מקומיים, המוכרים את מרכולתם – ממוצרים אופנתיים, כלי בית, מזכרות ומתנות. אם קניות הם פחות הקטע שלכם, סעו לטייל בחוף Boulders Beach בו תוכלו לצפות ולהצטלם עם פינגווינים אפריקאים או דווקא קחו שיט ל- hout bay seal island כדי להתחכך בכלבי ים מתוקים. אלטרנטיבה נהדרת לכל שאר גני החיות למיניהם שעדיין פועלים בעיר.

יוהנסבורג - לילדים ולגדולים, קחו יום כיף וסעו לפארק גולד ריף סיטי. מלבד גלגל הענק, הקרוסלות ורכבות הערים, פארק השעשועים ממוקם על מכרה זהב שנסגר בשנת 1971 וניתן ללמוד במקום גם על אסונות החיים האמתיים, הכרייה ואפילו לקחת חלק בסיור תת קרקעי של מכרה זהב עתיק.

המנצחת בסיבוב הזה - אין מה לעשות ואין ממש על מה להתווכח, מספר האטרקציות שמציעה קייפטאון פשוט לא נגמרת וכתיירים ככל הנראה שאפילו לא תספיקו את כולן. כשיש כזה מגוון ורק צריך לבחור אילו מהאטרקציות מוצאות חן בעינינו - אין ספק שמדובר בעיר מושלמת למטייל. קייפטאון לוקחת את הסיבוב.

קייפטאון - התחבורה הציבורית זולה כמט בחצי מחיר מאשר זו ביוהנסבורג, אבל הטיסה שלכם לקייפטאון תעלה לכם כמעט כפול מזו ליוהנסבורג. מצד שני עלות האוכל והקניות בקייפטאון משתלמת יותר מאשר חברתה הדרום אפריקאית ותוכלו למצוא איסנפור שווקים וחנויות יד שנייה בהן יש את כל מה שחלמתם עליו במחירים הכי שווים שיש. נסו את שוק The Palms, את חנויות הוינטג׳ Second hand rose ו- Second time around ואת שוק Green Market Square.

יוהנסבורג - בקניות, שופינג, מסעדות ואטרקציות, ובעצם כמעט בכל דבר, תמצאו פער של לפחות 30 אחוזים לרעת יוהנסבורג. עם זאת, באופן מפתיע מחירי הלינה במלונות ובבתי האירוח נמוך משמעותית מאשר בקייפטאון. הטיסה מישראל ליוהנסבורג זולה יותר מאשר הטיסה לקייפטאון שנמצאת ממש בתחתית היבשת, בקצה העולם.

המנצחת בסיבוב הזה - הטיסות הבינלאומיות זולות יותר אם היעד הנבחר הוא יוהנסבורג, גם מחירי הלינה והמלונות זולים משמעותית בקייפטאון, בטח כאשר התמורה של המלונות שוות ערך באיכותה. בסיבוב הזה יוהנסבורג לוקחת את הניצחון.

קייפטאון - בשנת 2018 קייפטאון נכנסה לרשימת 50 הערים עם המסעדות המובילות בעולם של מגזין הCNN. מסעדת טסט (The Test Kitchen) נחשבת למסעדה הטובה ביותר ביבשת אפריקה ואם הארנק שלכם מאפשר זאת, שווה לבדוק את המסעדה הזו בעצמכם. נכון שמדובר רק במסעדה אחת, אבל ניתן להסיק מכך שהתחום הקולינרי בעיר מתפתח ללא סוף וממשיך לשאוף להיות מהמטבחים המובילים בעולם. לארוחת טעימות מצוינת בתקציב סביר יותר נסו את מסעדת La Mouette. ואם כבר הגעתם לקייפטאון, אל תעזבו מבלי לנסות גם את בית הקפה מהמאה ה-19 Truth Coffee Roasting, המעוצב בהשראת סגנון ה- "steampunk". בית הקפה נחשב למקום האידאלי ללמוד על היסטורית הקפה של העיר ולטעום תערובות קפה מקוריות. בימי שבת עצרו בשוק החקלאים המקומי slow market food Willowbridge, לחוויה אותנטית, צבעונית וטעימה במיוחד.

יוהנסבורג - יעד מלא במסעדות טובות, מגוון אתני רחב של אוכל ומטבחי פיוז’ן בינלאומיים. פתיחתה של העיר לתנועה של אנשי עסקים, תיירים ומהגרים רבים הפכה את השפים הצעירים של יוהנסבורג לאמיצים ומלאי תעוזה. המטבחים המקומיים מכניסים המון התרגשות וחדשנות לתוך היצירות שלהם והדבר מתבטא בשפע מסעדות מעוצבות ומסעדות קונספט. את המודרניות והחדשנות רואים בשנים האחרונות גם במספר המסעדות הטבעוניות שצצות ונפתחות בעיר. למעוניינים, בקרו ב-Fresh Earth Food חנות מזון שהוקמה במטרה לטפח הבנה ומודעות חדשה של אכילה בריאה.

המנצחת בסיבוב הזה - קשה לתת את הניצחון לאחת משתי הערים. בקייפטאון תוכלו לנסות מסעדות יוקרה רבות וליהנות מאוכל איכותי ומפונפן. ביוהנסברג לעומת זאת יהיה דווקא יותר קל למצוא מסעדות פשוטות ומגניבות, עם אוכל מערבי ומודרני. בשורה התחתונה: השווקים של קייפטאון מאזנים את מסעדות היוקרה ומעניקים לה את הניצחון.

קייפטאון - התחבורה הציבורית בקייפטאון מעולה וכוללת צי של אוטובוסים ורכבות, אך השירות בדרך כלל יהיה איטי מאד ופעמים רבות תרגישו שכל דבר לוקח נצח. תהיו סבלנים ומוכנים לחכות, זו הדרך שלהם ואתם אלו שהגעתם לעיר מבחוץ. נקודה נוספת היא האפרטהייד, מבלי להיכנס לעניינים פוליטיים, קייפטאון עדיין מחולקת במידה רבה ובמרכז התיירותי ככל הנראה תשאלו את עצמכם איך ייתכן שרוב המקומיים לבנים. הסיבה המרכזית היא שרוב הקהילות השחורות נדחקו אל שולי העיר והיום רבים מהמבקרים מעידים על היעלמות של האווירה המעורבת וההיסטוריה המשותפת ברחובות העיר.

יוהנסבורג - כאמור, התחבורה הציבורית יקרה והתנועה פקוקה באופן קשה בשעות העומס. למעשה, יוהנסבורג היא ללא ספק מרכז העסקים של דרום אפריקה, אם לא של כל יבשת אפריקה, כשרוב החברות הגדולות בדרום אפריקה ממוקמות ביוהנסבורג. להבדיל מקייפטאון, היוהנסבורגים יודעים לתקתק עניינים, לגרום למה שצריך לקרות ומהר, ואת הבירוקרטיה והלוגיסטיקה יפענחו כבר בדרך. מגוון האוכלוסייה מעניק הרגשה של עיר קוסמופוליטית אמיתית, מערבית ודי ״רגילה״.

המנצחת בסיבוב הזה - מבחינת נוחות, יעילות ואנגלית – אין ספק שיוהנסבורג לוקחת את הסיבוב ויהיה לכם הרבה יותר קל ופשוט לטייל בעיר הבינלאומית, עיר העסקים של דרום אפריקה.

קייפטאון - הדעות מאד חלוקות לגבי קייפטאון. חלק מהמבקרים בה מרגישים מאד בטוחים ולא יוכלו להעיד על מפגש לא נעים או סיטואציה מחשידה, וחלק אחר מתאר חוויה מפחידה, מחניקה וחשש מלהסתובב לבד ברחובות העיר. אין ספק שהנתונים הסטטיסטים על שיעורי הפשע אינם מעניקים הרגשת ביטחון, אך רבים מעידים כי הנתונים מפחידים יותר על הנייר מאשר במציאות. בכל הנוגע למזג האוויר, בקייפטאון החורף יכול להיות קשוח מאד אבל שאר חודשי השנה מביאים טמפרטורות נעימות וחמימות, כשהבעיה העיקרית היא הרוח. השריקות הלא נגמרות של הרוח והעובדה שכל יום הוא bad hair day יכולות להוציא כל אדם משלוותו.

יוהנסבורג - מדובר באחת הערים המגוונות ביותר על פני כדור הארץ, עם שפע תרבויות ואנשים מרחבי העולם. תוכלו למצוא ביוהנסבורג כמעט כל דבר שתוכלו לחשוב עליו בכל סגנון: באופנה, באוכל, בתרבות. למקומיים יש מוניטין של אנשים מנומסים ואף חביבים באופן קיצוני. שטף המהגרים והעובדים שמגיעים מכל העולם הפכו את המקומיים לפתוחים מאד לזרים אך עם זאת, לא פעם זכתה יוהנסבורג בתואר הלא מחמיא ״העיר עם שיעור הפשיעה הגבוה ביותר״ ואפילו כונתה לעתים קרובות הבירה של עולם הפשע. מבחינת מזג האוויר יוהנסבורג נפלאה עם טמפרטורות נעימות במהלך רוב חודשי השנה ורק חודשי הקיץ הטרופיים מביאים את הגשם ולעיתים נדירות גם סופות.

המנצחת בסיבוב הזה - רוב השכונות התיירותיות שתסתובבו בהן במהלך ביקורכם בדרום אפריקה יהיו בטוחות מאד ואם לא תתרחקו מדי ולא תסתובבו לבד בשעות הלילה, אין סיבה של ממש לחשוש – לא בקייפטאון ולא ביוהנסבורג. הרוחות העזות של קייפטאון יכולות לשגע כל אדם נורמטיבי והיא מפסידה את הסיבוב בגלל זה.

קייפטאון - מרכז המדע של קייפטאון (Cape Science Science Center) הוא מקום מעורר השראה לילדים ומקום אידאלי לבילוי של כל המשפחה, עם יותר מ-250 תערוכות אינטראקטיביות וסדנאות טכנולוגיות מתקדמות. אקווריום ״שני האוקיינוסים״ הוא גם אטרקציה שמתאימה לכל המשפחה וילדים יתלהבו בקלות. האקווריום פתוח במידה מסוימת לים ואפשר אפילו לצלול בתוכו.

יוהנסבורג - המקומיים הם לרוב אתלטיים מאד, עוסקים בספורט כדרך חיים ומחנכים את דור העתיד על חשיבות שמירה על בריאות הגוף וכושר. כך, שלא מפתיע שתוכלו למצוא עשרות פעילויות שמתאימות לילדים שיוציאו מהם כמה שיותר אנרגיה כדי לאפשר לכם ערב חופשי לאחר מכן. האטרקציות הכי מוכרות לילדים היא מתחם קירות הטיפוס הענק City Rock, מתחם הטרמפולינות Bounce Inc, ומבוך הצמחים הענק Honeydew Mazes, בו מספרים שייקח לכם לפחות שעה וחצי לצאת.

המנצחת בסיבוב הזה - מתחמי האטרקציות לילדים של יוהנסבורג מתאימים לכל סוגי הילדים ולכל הגילאים ומטרתם לחנך את הצעירים לשמור על אורח חיים בריא וספורטיבי. עם זאת, מרכז המדע של קייפטאון ייחודי יותר ואת הפעילויות שהמרכז מציע לא תוכלו למצוא בכל עיר אחרת. קייפטאון לוקחת את הסיבוב.

מדובר בויכוח עתיק ימים בין הדרום אפריקאים עצמם ובין תיירים, כאשר כל צד מקפיד להגן בחירוף נפש על העיר האהובה עליו. קל להבין זאת, לשתי הערים יש שפע אטרקציות ודברים ללמוד ולהכיר כך שלרגע לא ישעמם. שתי הערים הן נהדרות מסיבותיהן הייחודיות ושתיהן בהחלט שוות ביקור. אבל, עם הנקודה הדרומית ביותר של היבשת, עם אחד משבעת פלאי עולם ועם שכונות צבעוניות ומלאות אומנות ותרבות - את הניצחון אנחנו חייבים לתת לקייפטאון.