התמזל מזלנו ובטיול האופניים שלנו באוסטריה נקלענו לגשם שוטף. קראתם נכון. מסתבר שרכיבה של 22 קילומטר בגשם היא חוויה בלתי נשכחת, במיוחד כשיום לאחר מכן מגיעה רכיבה בשמש ובמזג אוויר אידיאלי. או כפי שסיכמנו את העניין באחת הארוחות בווינה בסוף הטיול - יצא לנו לחוות את מסלול האופניים לאורך הדנובה בכל התנאים האפשריים: בחום, בקור, בגשם, בבוץ, עם מעילי סערה, בחולצות קצרות, לצד נופים פתוחים של כרמים, גבעות מוריקות, טירות מגיחות מערפל מסתורי ושקיעה לעבר עננים סגולים כתומים. ותמיד לצדנו - מצפון או דרום, תלוי באיזו גדה בחרנו לרכוב - זרמה הדנובה האצילית, רחבה ומרשימה. מחפשים לאן לטוס? הכנסו למדריך היעדים של mako חופש מסע אופניים בחו"ל זה טיול שמזמן רציתי לעשות. קסם לי הרעיון של לחוות את המדינה דרך השטח, בצורה ספורטיבית, דרך העיירות והכפרים שממוקמים בתוך הנופים הציוריים. בלי פקקים, בלי למצוא חניה, בלי הרבה דאגות. להעלות על האופניים עם מינימום ציוד (עוד על העברת המזוודות לאורך המסלול - בהמשך) ופשוט לרכוב ליעד הבא. הטיול שמוציאה איסתא ספורט מדייק את הנקודות האלה ותופר מסלול לפי הצרכים של הקבוצה - דרגת הקושי של המסלול, סוג האופניים, רמת היוקרה של בתי המלון, מספר הקילומטרים הרצויים ונקודות יציאה לאורך הדרך. טיול אופניים באוסטריה לאורך הדנובה | צילום: איסתא ספורט המסלול שלנו היה גרסה מקוצרת של אחד המסלולים הפופולריים ביותר באירופה - המסלול המלא מתחיל בפסאו ומסתיים בווינה. אנחנו התחלנו באמצע, בעיירה הציורית מלק (Melk) ורכבנו מזרחה. לפי ישי מולד, מנהל תחום האופניים של איסתא ספורט שתפר עבורנו את המסלול, המסלול הזה נחשב למסלול בעל דרגת קושי קלה, שמתאים לכל הגילאים וגם למי שלא פידל מימיו. הוא מישורי כמעט לחלוטין, סלול לכל אורכו, ומתהדר בכ-50,000 רוכבים בעונה. אנחנו הגענו בתחילת העונה (סוף אפריל) כך שהמסלול - לפחות בהתחלה - היה ברובו שלנו. יום 1: מלק - קרמס (35 ק"מ) אומרים על מלק (Melk) שהיא אחת העיירות היפות באוסטריה, וזאת אמירה שהיום גם אני מוכן לעמוד מאחוריה. נתחיל מזה שכנראה רוב העיירות האוסטריות על גדות הדנובה יגרמו לכם להיאנח בסיפוק, לדמיין שאתם בתוך ציור ולשכוח מצרות היומיום שלכם, אבל במלק - יעד תיירותי מבוקש - יש משהו מיוחד. תורמים לכך הסמטאות המתפתלות, הכיכר המרכזית, המיקום לצד הנהר - ובעיקר המנזר העצום והמרשים של מלק שחולש על העיירה, על נהר הדנובה ועל עמק הואכאו. View this post on Instagram A post shared by Michele A Kelly (@micheleannkelly) on Sep 11, 2018 at 6:26am PDT אל המנזר הזה שמנו פעמנו בבוקר היום הראשון, עוד לפני שהתחלנו את הרכיבה. לחובבי היסטוריה מדובר ביעד שיכול להעביר כמה שעות טובות. הוא נבנה אי שם בתחילת המאה ה-18, תוכלו למצוא פה שרידים מרשימים של מלכים מבית המלוכה הראשון של אוסטריה (באבנברג), פרסקאות מרשימות (אחת מהן יוצרת אשליה אופטית מעניינת כשנעמדים במרכז האולם), והמרשים ביותר מבחינתי: ספריה עתיקה שהשתמרה מאות שנים ופעילה עד היום. הסיור שלנו במנזר התרחש ביום שבו כל העולם עסק בפרק השלישי של עונה 8 של משחקי הכס, אז לקבוצה שלנו - כמעט כולם מעריצים מושבעים של הסדרה - ההשוואה לעולם של ג'ורג' ר.ר. מרטין הייתה בלתי נמנעת. לצורך העניין הספריה היא הדבר הכי קרוב במציאות שראיתי לספריה של Old Town. המנזר עצמו - מעורר זכרונות למבצר האדום במעלה מלך. אחרי המנזר טיילנו גם בגנים המטופחים המשקיפים על הדנובה (מקום מעולה לפיקניק) ומשם - להתנסות ראשונה עם האופניים. רוכבים בנוחות ושותים יין אחד החששות לפני טיול כזה הוא שהוא עלול להתאים לרוכבי אופניים מנוסים בלבד. אתם אולי מדמיינים את המכורים לדבר, אלה עם הטייטס הצמודים שקמים בחמש לפנות בוקר לתפור סינגלים ביער בן שמן. אז אפשר להסיר את הדאגה הזאת מלבכם. האופניים שקיבלנו הם אופני טורינג המיועדים לרכיבה ארוכה ונוחה. הם מצוידים בשלדת אלומיניום, כיסא ג'ל רחב ונוח, ידיות שטוחות עם אחיזה מותאמת, תיק צד אחורי, ספידומטר, 21 הילוכים וגלגלי אנטי תקר. על האופניים האלה יושבים זקוף, וניתן בקלות לשים עליהם תיק צד גדול ובתוכו את כל הציוד שצריך ליום רכיבה (בעיקר ביגוד, מים ולא פחות חשוב - לפחות בקבוק יין אחד לכל יום רכיבה!). את המזוודות משאירים במלון עם ואוצ'ר, ויש מי שידאג להעביר אותן ישירות ללובי המלון ביעד הבא שלכם. הרכיבה נוחה ומתאימה לכולם | צילום: איסתא ספורט היום הראשון של הרכיבה לקח אותנו מזרחה ממלק, לתוך עמק הוואכאו (Wachau) הפסטרולי. מבין כל ימי הרכיבה זה גם היה היום המעניין והמגוון ביותר - רכבנו בין ובתוך העיירות, עברנו מגדה לגדה באמצעות מעבורת, הצטלמנו בלי סוף לצד הכרמים הבלתי נגמרים של העמק. וכאן חייבים לעצור ולדבר קצת על יין, כי מעבר לרכיבה זה הדבר המרכזי שעשינו בטיול. עמק הוואכאו נודע ביין המשובח שלו. יש פה הרבה משפחות שלהן כרמים שעברו דורות רבים במשפחה, והסוד להכנת יין עבר עם השנים. ההתמחות היא בעיקר בגזרת היין הלבן (ריזלינג), אך גם חובבי היין האדום ימצאו פה את מבוקשם. היה לנו יין בבוקר, יין בארוחת צהריים (מסעדה מעולה ומומלצת בעיירה שפיץ -Gasthaus Prankl), ועוד כמה כוסות יין בכרם משפחתי על הדרך, שם עצרנו לטעימות של התוצר המקומי - יין מעולה וללא סוכר כלל, כפי שהסבירה לנו בעלת המקום. נופים מרהיבים | צילום: ניר ליברך והמון יין לאורך הדרך. עמק הוואכאו | צילום: איסתא ספורט כנסיית דורנשטיין הכחולה | צילום: איסתא ספורט המשך המסלול לקח אותנו דרך עיירות תיירותיות נוספות, כמו שפיץ (Spitz) ודורנשטיין (Durnstein) שמפורסמת בזכות הכנסייה הכחולה המרשימה שלה על גדות הנהר, והסמטאות שמתחרות באלה של מלק. ברוב העיירות יש לצד הנהר סימונים שמראים עד לאן הגיע גובה המים של הדנובה לאורך השנים. מסתבר שב-2002 הייתה הצפה רצינית אחרי חורף גשום במיוחד והרחובות התמלאו מים. גם ב-2013 המים הגיעו לגובה מסוכן והיו כמה רוכבי אופניים שהיו זקוקים לחילוץ. את היום מסיימים בקרמס (Kremms), עיר קטנה וידידותית. ישנו במלון Arte המצוין, וסיימו את הלילה במסעדה Restaurant Salzstadl, שסיפקה אווירה שגרמה לנו להישאר שם עד אחרון הלקוחות ואחרונת כוסות הבירה. יום 2: קרמס - טולן (45 ק"מ) קמנו לבוקר רטוב: גשם בלתי פוסק ולפי התחזית לא תהיה הקלה עד הערב. וכאן מבחינתי התגלתה הגדולה של הטיול הזה: אף אחד בקבוצה לא הציע לוותר על יום הרכיבה הזה. שמנו על עצמנו פונצ'ו ניילון להגנה מהגשם - ויצאנו לקרוע את המסלול. דרך העיר העתיקה של קרמס, ואז במסלול יחסית מונוטוני לאורך הדנובה. ברכיבה כזאת אתה רוכב בעיקר עם עצמך, ויש בזה משהו מאוד מרגיע. מדיטטיבי אפילו. הגשם כבר לא מפריע, התרגלת לרטיבות. אתה רוכב, גומע קילומטרים, מקשיב לנהר ולגשם, חושב מחשבות ומוצא תשובות לשאלות שלא ידעת שהטרידו אותך. גם לרכוב בגשם זו חוויה | צילום: איסתא ספורט לאורך הדרך יש שילוט של המסלול | צילום: איסתא ספורט אחרי חצי מהמסלול החלטנו שבכל זאת נרטבנו מספיק ועצרנו ב-Traismauer למרק גולש ותה חם. משם העמסנו את האופניים על רכבת והגענו ליעד השני שלנו: טולן (Tulln). ניצלנו את שעות היום שנשארו לנו לסיבוב שופינג, וסיימנו במבשלת בירה מקומית. יום 3: טולן - וינה (40 ק"מ) ביום הרכיבה האחרון שלנו הבנו איך נראה מסלול האופניים של הדנובה עם שמש זורחת ו-19 מעלות (מזג אוויר מושלם). בקצרה: חגיגה אוסטרית. אין ספק שהדנובה נראית אחרת כשיש מאות רוכבים על המסלול: ילדים, זוגות אוהבים, משפחות והרבה רוכבי כביש מקצועיים שטסים במהירות (מומלץ לרכוב בטור כדי לא לחסום להם את הדרך. תרבות רכיבת האופניים באוסטריה מאוד קשוחה מסתבר - עובדה שלמדנו אחרי כמה מילים קשוחות בגרמנית מצד הרוכבים הכעוסים). עוד לפני היציאה מזרחה לעבר וינה ביקרנו בגנים הבוטניים בטולן - עצירה מומלצת לכל מי שאוהב ירוק, פרחים וגינות, אבל לא רק. המקום המטופח נחשב לאטרקציה מרכזית באזור הדנובה. תוכלו למצוא שם עיצובים של גינות מסביב לעולם, מגדל תצפית מרשים ואזורי משחק לילדים. גני טולן | צילום: איסתא ספורט המקום המטופח נחשב לאטרקציה מרכזית באזור הדנובה | צילום: איסתא ספורט ומשם - לכיוון וינה. המסלול מתחיל בטולן, עובר דרך הפארקים בפרברי וינה ונכנס לעיר. בדרך רכבנו לאורכו של סכר מרשים וצפינו בספינות חוצות מצד לצד, צילמנו ברבורים וטירות. באחד הפארקים בכניסה לעיר נמשכנו על ידי קולות מוזיקה וקהל רב - ומצאנו את עצמנו מוחאים כפיים לצד עשרות אנשים, שצפו בלהקה מקומית. ההיילייט: ריקודי שורות של אוסטרים שיכורים. זה היה מקום מושלם לארוחת צהריים (ספריבס, נקניקיות ובירה כמובן) ואחד הרגעים הטובים במסע. בעיר חשוב להקפיד על רכיבה בטור. וינה | צילום: איסתא ספורט בקילומטרים האחרונים של הרכיבה, הנופים הירוקים החלו להתחלף במגדלים של הבירה האוסטרית ותנועת האופניים הפכה לצפופה ממש, עד כדי האטה בקצב הרכיבה. באחד הגשרים חתכנו לתוך העיר והתנסינו קצת ברכיבה עירונית (יש להם רמזורים לאופניים!). מסתבר גם שהגענו ביום חופש של האוסטרים והעיר הייתה חיה ושוקקת. עצרנו לגלידה בחוף תל אביב - אמיתי, יש מקום כזה והוא נמצא על גדות תעלת הדנובה החוצה את העיר. הנוף כולל מסיבת רחוב ספונטנית, גרפיטי ללא סוף, מאות מקומיים ותיירים והרבה אווירה. את היום סיימנו במלון Starlight Suiten המפנק. כדאי לדעת שתי גדות לדנובה (צפונית ודרומית) ובשתיהן ניתן לרכוב, רק תבחרו. מומלץ לבדוק את המסלול לפני שיוצאים כדי להחליט מה הנקודות שתרצו לעבור דרכן, ולהחליט בהתאם. המסלול משולט לכל אורכו. כל מה שצריך לעשות זה לעקוב אחרי המספר 6 - מסלול הרכיבה המרכזי לאורך הדנובה. בכל התפצלות (אין הרבה כאלה) מופיע השלט הכחול, ואם יש ספק, כל מה שצריך לעשות זה לפתוח את חוברת המסלול שמלווה אתכם ולקרוא על מקטע הרכיבה הבא. אם בכל זאת קשה או גשום מדי, יש כמה נקודות יציאה לאורך הדרך - ניתן להעמיס את האופניים על רכבת וכך להגיע ליעד הבא. תמיד ניתן לעשות קיצורי דרך | צילום: ניר ליברך אם אתם חוששים מהמאמץ אפשר לקחת אופניים חשמליים וכך גם לפדל וגם לעמוד בקצב. בקבוצה שלנו היו שניים כאלה והרוכבות שלהם מדווחות על חוויה מספקת ביותר. טיפ: אם צפוי לכם מזג אוויר קר כדאי להביא כפפות ארוכות לרכיבה. קצות האצבעות שלכם יודו לכם. מילה על האוכל: מעולה. הרבה שניצל וינאי כמובן, שהולך מצוין עם לימון סחוט ותפוחי אדמה עם פטרוזיליה כמנת תוספת. ובירה כמובן. מחירים דנובה מקוצרת 5 ימים, 4 לילות, 3 ימי רכיבה החל מ- 715 יורו לאדם בחדר זוגי דנובה הקלאסית 8 ימים, 7 לילות, 6 ימי רכיבה החל מ- 889 יורו לאדם בחדר זוגי דנובה משפחתית 7 ימים, 6 לילות, 5 ימי רכיבה החל מ- 565 יורו לאדם בחדר זוגי * המחירים כוללים, טיסות, מלונות, העברות וכל הציוד הנדרש. לאורך המסלול ינתנו שירותי תמיכה באנגלית + קו תמיכה של איסתא. * הכותב היה אורח של איסתא ספורט באוסטריה {title}





