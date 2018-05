על איזה מקומות שווה לוותר בשיא העונה?

הקיץ כבר ממש מעבר לפינה, ואם גם אתם כבר לא יכולים לחכות לארוז מזוודות ולצאת לנופש שחיכיתם לו כל כך הרבה זמן, כדאי שתעצרו רגע ותוותרו מראש על המקומות שמומחי התיירות ממליצים להתרחק מהם ביולי-אוגוסט. נראה אתכם עומדים בתור ללובר בחום של 40 מעלות ונהנים מהחופשה שלכם. לעוד עדכונים היכנסו לעמוד הפייסבוק של mako חופש פריז, צרפת "בעונה החמה חדרי המלון בפריז יקרים מאוד, יש המון תיירים ובכל מקום תצטרכו לעמוד בתור והכל בחום שיכול להיות בלתי נסבל. הכי כדאי לבקר בעיר הבירה הצרפתית בחודשים מרץ ואוקטובר, אז אולי קצת יותר קר, אך נעים להסתובב ללא צפיפות". (ג'סיקה ואן דופ, בלוגרית נסיעות). תאילנד איביזה, ספרד "אם אתם נוסעים עם ילדים במטרה לחפש חוף שקט ושלו, איביזה לא תהיה הבחירה הכי מוצלחת שלכם בחודשים יולי-אוגוסט. לעומת זאת, בחודשים מאי או ספטמבר, מזג האוויר עדיין חם ונעים לים והחופים יהיו הרבה יותר ריקים". (לורה הול, מנהלת תקשורת בחברת תיירות). A post shared by Marzia Menicocci (@marz_ietta82) on Apr 30, 2018 at 7:15am PDT ונציה, איטליה "כל כך צפוף פה בעונה העמוסה והחמה. פשוט תגיעו אחרי ספטמבר". (לורה הול). אגרה, הודו - העיר בה נמצא הטאג' מהאל "למרות שזה נשמע מפתה להגיע לכאן בחופשת הקיץ ולצפות בפלא של הטאג' מהאל, אל תעשו את זה. בקיץ אצלנו יש קרוב ל-40 מעלות וזו לא טמפרטורה שתרצו להיות בה בחוץ ביחד עם עוד אלפי תיירם. אם תחכו קצת עד אוקטובר או נובמבר, תוכלו ליהנות ממה שיש למקום המדהים הזה להציע ובטמפרטורה נעימה". (אלכס ריינולדס, בלוגרית טיולים). A post shared by Viv (@casually_hanging_around) on Apr 27, 2018 at 9:22pm PDT מיאמי, ארה"ב "מיאמי לגמרי צריכה להיות ברשימה שלכם, אבל אל תגיעו לכאן בעונה החמה. כל כך חם בעיר הזאת שאפילו המים שבים חמים מכדי לצנן אתכם. חבל שלא תנצלו את החופים היפים שיש כאן". (ג'סיקה ואן דופ). סביליה, ספרד "הקסם של אנדולסיה ידוע לכולם. יש כאן ריקודי פלמנקו, אוכל טוב, שמש חמה וארכיטקטורה מרשימה וכל אלה מושכים לא מעט תיירים בתקופת הקיץ, מה שקצת הורס מהקסם של המקום. חוץ מזה, הטמפרטורות כאן יכולות לטפס עד ל-40 מעלות. אם אתם רוצים להגיע כאן וליהנות ממה שיש לעיר להציע, כדאי שתגיעו באביב או בסתיו". (אוולינה רדויצ'בה, בלוגרית טיולים). A post shared by André Mileti (@andremileti) on Apr 30, 2018 at 7:12am PDT מרקש, מרוקו "כדי ליהנות מהקסם של מרקש, לא מומלץ להגיע לכאן בחודשי הקיץ, אז מאוד חם וצפוף". (לורה הול). אמסטרדם, הולנד "גם אמסטרדם השלווה הופכת לצפופה בחודשי הקיץ, מקומיים רבים בורחים מהעיר והיא נשארת רק עם תיירים ובלי אותנטיות מקומית. בחודשים האלה עדיף להגיע לרוטרדם. את אמסטרדם תשאירו לחודשים הפחות עמוסים". (ג'סיקה ואן דופ). טולום, מקסיקו "לא רחוק מקנקון נמצא המקום הקסום הזה שאין בו דאגות ומרגיש כמו גן עדן. מהחופים הטהורים ועד לבתי המלון הנעימים, המסעדות והברים, הכל כאן באווירה נינוחה. בדיוק בגלל זה לא שווה להגיע לכאן בחודשי הקיץ, אז כל האווירה הזו נעלמת. החום הוא בלתי נסבל, מזג האוויר הטרופי לא צפוי והלחות לא תורמת". (מולי מקרול, עורכת באתר תיירות). *יש לכם עוד מקומות ששווה להתרחק מהם בחודשי הקיץ? {title}





