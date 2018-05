ישראלים רבים מתייחסים לבנגקוק כתחנת עצירה בדרך לטרקים בצפון או לחופים המדהימים שמחכים בדרום. אבל בבנגקוק יש הרבה יותר ממה שנראה בתחילה. וכן, גם אחרי שהייתם במקדשים החשובים, ברחובות המוכרים ובמסעדות הנהדרות, יש עוד הרבה מאוד מה לעשות. למעשה, מתוך הרשימה הבאה, המומחים שלנו לא זיהו אף אחד מהאטרקציות.

מקומות חדשים מכל הסוגים נפתחים כל יום, ובנגקוק משנה את פניה בהדרגה והופכת ליותר ויותר מעניינת ומגוונת. אז אם יש לכם יום בבנגקוק ואתם לא יודעים מה לעשות איתו, או שאתם עוצרים בה שוב לפני הטיסה חזרה לארץ, אל תשרפו את כל היום בבריכה, בשווקים או הקניון - צאו וגלו את ההפתעות שמחכות בעיר.

רוצו, קפצו והתגלגלו בשיעור פארקור

תמיד רציתם להיות כמו החבר'ה בסרטונים המוגזמים, שרצים על גגות ועושים סלטות מעל תהומות - אבל לא רציתם לצלול את מותכם הוודאי? אנחנו יכולים להבין את זה. עכשיו אתם יכולים ללמוד איך עושים את זה כמו מקצוענים, בסביבה מבוקרת ומקצועית, עם אפס אחוזי נפילות קטלניות. מכון Asia Parkout מציע שיעורי "ריצה חופשית" פרטיים ובקבוצות, לרצים בכל הרמות (בין אם כבר כבשתם כמה בניינים, או שניסיון הפארקור שלכם כולל נפילה במדרגות). שיעור של שעה עולה כ-550 באט, ובו תלמדו טכניקות לקפיצה נכונה, הליכה על קורה, מעבר מכשולים וגלגולים. המקום גם משמש חדר כושר רב תכליתי, אם תחליטו שדווקא עכשיו הזמן להיכנס לכושר ואתם לא מסוגלים לחכות. צילום: באדיבות המרכז למטייל תאילנד​

הכינו לעצמכם בירה ביתית

עובדה מעניינת על הכנת בירה ביתית בתאילנד: זה לא חוקי. זה לא מפריע לוויצ'יט סאיקלאו להדריך קורס לבישול בירה ביתית, למרות שהוא נתפס ונקנס כבר שלוש פעמים. זה גם לא מפריע לתיירים, ששריינו את הסדנאות שלו חודשים מראש. המבשלה של וויצ'יט נמצא במרכז נהר הצ'או-פראיה, בקו-קרט (Koh Kret). קורס עולה 7,500 באט, לא משנה כמה תלמידים יש בו (תוכלו לבקש גם קורס פרטי), וניתן להתחלק בעלות עד 7 אנשים, שילמדו לבשל יחד כ-20 ליטרים של בירה ביתית. תוכלו לשמור לכם מקומות באתר הקרוי על שם הבירה - Chit Beer.



לכו לצפות בנחשים במוזיאון החדש

האטרקציה הזו אמנם לא מתאימה לכולם, אבל חובבי הזוחלים וחסרי החוליות יהיו בגן עדן: מוזיאון חדש נפתח בתאילנד לאחרונה - הסרפנטריום. המוזיאון הגדול הזה מוקדש כל כולו לנחשים. כמובן שתוכלו לראות אותם בסביבתם הטבעית, ליהנות ממיצגים מתחלפים ובובות נחשים ענקיות - וגם לצפות במופע ריקוד עם השפעות נחשיות (אנחנו יודעים שזה נשמע מוזר, זה נראה יותר מוזר), ובמופעים מוכרים יותר עם נחשים. המקום מחזיק ביותר מ-50 זנים של החיה הזוחלת. כרטיס למבוגר עולה 550 באט, וילדים ישלמו 250. אפשר לקבל יותר פרטים באתר של הסרפנטריום.

אכלו חרקים בלי לאבד את הפאסון

נכון, בדרך כלל אם מישהו מספר לכם שהוא אכל חרקים בתאילנד, הוא אומר את זה יותר כדי להדגים כמה הוא אמיץ ופחות כדי להרשים עם אנינות טעם. אבל חרקים לא חייבים לבוא על מקל מדוכן בצד הרחוב, ולא חייבים לקבל את השם הרע שלו זכו. למשל במסעדה החדשה (עם השם הפחות-ממדהים, אנחנו מודים) - Insects in the Backyard. הכוונה הייתה להשתמש בחרקים בכל מנה, אך להוציא מאה אחוז מנות גורמה משובחות, מאת השפים המצטיינים שהביאו לבנגקוק את מסעדת Seven Spous. במחירים שאינם מוגזמים (גם אם המנות לא מאוד גדולות), תוכלו למצוא מנות פיוז'ן מעניינות כמו פסטה-פסטו עם נקניקיית צ'וריסו ופיזור צרצרים מעל, סטייק במרינדת פלפל שחור ונמלים אדומות או צרצרים מצופי שוקולד לקינוח.

צאו לסרט באולם פרטי עם החברים

כן, זה טוב כמו שזה נשמע. קולנוען ואוהב סרטים בשם פול ספורייר מפעיל אולם סרטים קטנטן ועצמאי, שמציע מדי לילה הקרנות סרטים בחינם ובר משקאות מאובזר ומרשים. אבל בכל יום שלישי, הוא מציע לסגור את המקום לאירוע פרטי, רק לכם ולחברים. המחיר: חינם. רק צריך להזמין מספיק זמן מראש והמקום שלכם. כמובן שאנחנו ממליצים לפצות על המחיר שאינו קיים ברכישות רבות בבר (מרגריטה ב-90 באט וג'וני שחור ב-100 באט זה שווה). נחמד להחזיר טובה תחת טובה. מלבד הצפייה הפרטית, כדאי לברר מראש מה יהיה נושא הערב, ולהגיע בשמונה בערב בכל אחד מימי השבוע האחרים בשביל האווירה המיוחדת והסרטים שלא תמצאו בשום מקום אחר. רק אל תשכחו לשמור לעצמכם מקום.



מנעו מעצמכם את החושים וחוו טראנס

כן, זו כותרת קצת מפוצצת, אבל גם החוויה לא בדיוק מסורתית. מה זה בעצם? קשה לתאר. אתם למעשה משלמים כדי להיכנס למכונה עגלגלה ומוארכת, בערך בגודל של אדם ממוצע. שם, בחושך מוחלט, תצופו במים בטמפרטורת הגוף שלכם ללא כל צליל שיחדור במשך שעה שלמה. לאחר מספר דקות, מתקבלת התחושה שאתם צפים בחלל החיצון. אחרי כעשרים דקות בלי לקבל שום גירוי לחוש הראייה והשמיעה, המוח מתחיל להגיב בדרכים לא צפויות. אם תצליחו להתגבר על הקלסטרופוביה, הצפים המנוסים מבטיחים שתחושו אופוריה ושלווה פנימית כפי שמעולם לא חוויתם בעבר. כרגע יש רק מקום אחד בבנגקוק שמציע את החוויה המעט הזויה הזו. אם אין לכם בעיה עם מקומות קטנים, חשוכים ושקטים ויש לכם 2,000 באט לשעה, לכו על זה.

*הכתבה הוכנה בעזרת מומחי התיירות של "המרכז למטייל תאילנד" ולשכת תיירות תאילנד.