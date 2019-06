צילום: תם ביקלס תחנה ראשונה: פטרה פטרה היא עיר נבטית קדומה שהתפרסמה בזכות ארמונות קבורה שנחצבו באבן החול של הרי אדום ומכאן מגיע גם שמה בעברית ״הסלע האדום״. פטרה שוכנת בדרום ירדן, כ-100 ק״מ צפונית לאילת וממוקמת בגובה של 885 מטר מעל פני הים. לפי המסורת הבדואית בפטרה משה הכה בסלע, שם נקברה מרים ושם גם מת אהרון- מה שהופך את העיר לאתר מאוד מעניין מבחינה היסטורית. מעבר לכך, העיר נבחרה בשנת 2007 לאחד משבעת פלאי תבל. מחפשים לאן לטוס? הכנסו למדריך היעדים של mako חופש נכנסו לעיר דרך הכניסה המקובלת מהכפר הסמוך ואדי מוסא דרך קניון ה״סיק״ - קניון צר עם קירות גבוהים שם אפשר לראות תבליטים של אלילים נבטים, כתבים ופסלים. לאחר הליכה במורד הסיק מתגלה מתוך הסלע האתר המפורסם שנקרא ״בית האוצר״ (The Temple) המבנה המפורסם ביותר שגובהו 33.77 מטר ורוחבו 24.90 מטר. צילום: תם ביקלס בכדי לראות אותו מזווית נוספת טיפסנו במעלה ההר שנמצא משמאל לכניסה במשך כחצי שעה, עד שהגענו לנקודת תצפית המשקיפה על כל בית האוצר מלמעלה ובו יש גם מקום לשבת, לשתות תה מקומי וכמובן לצלם תמונות מזווית מאוד מעניינת. צילום: תם ביקלס ניתן להגיע למקום גם בלילה, מה שנקרא "Petra by Night" - הכניסה לאתר מתחילה בסביבות השעה 20:00 והמטיילים מובלים בסיק רק בעזרת נרות (כ-800 נרות מודלקים מדי ערב). לאחר הליכה בסיק לצד הנרות מגיעים לבית האוצר שם ניתן לשבת על הרצפה בין הנרות, לשתות תה מקומי, להקשיב לניגוני חליל ולמקומיים שמספרים על ההיסטוריה של המקום. צילום: Ruslan Kalnitsky, shutterstock מלבד בית האוצר ישנם מבנים מפורסמים אחרים שאפשר לראות בעיר כמו השער הרומי, המנזר, התיאטרון ועוד. בית האוצר הוא אומנם המפורסם מכל, אך אחד המקומות שאני ממליצה לבקר בהם הוא המנזר (The Monastery) אחד המבנים המרשימים בפטרה. צילום: תם ביקלס העיצוב של המנזר מאוד דומה לבית האוצר אבל הוא הרבה יותר גדול ממנו, גובהו 50 מטר ורוחבו 45 מטר. כדי להגיע למנזר צריך לטפס במעלה ההר במשך כשעה ולטפס בסביבות 800 מדרגות, חוויה ששווה כל רגע. כל הדרך לואדי-רם אחרי הטיול בפטרה נסענו לואדי-רם שממוקם בדרום ירדן ויש בו נופי אבן חול וסלעי גרניט. המקום נחשב לאזור מוגן ואתר מורשת לאומית, כמו גם אחד מאתרי התיירות החשובים בירדן. ממצאים ארכיאולוגים מצביעים על כך שאזור ואדי-רם היה מיושב עוד בתקופות פרה-היסטוריות וכחלק מהסיור באזור אפשר לראות כתובות אבן עתיקות המדמות ציד לצד דמויות של אלים ואלות. צילום: תם ביקלס צילום: תם ביקלס כיום רוב האזור מאוכלס בשבטים בדואים ואפשר להתארח באזור ולהעביר את הלילה במאהל בדואי - ככה אני עשיתי. צילום: תם ביקלס צילום: תם ביקלס כחלק מהאירוח הבדואי ישנו במאהל שממוקם בתוך ואדי-רם, אכלנו ארוחה מסורתית ושמענו הרצאה מאוד מעניינת מאחד המקומיים על דרכי הניווט של הבדואים במדבר באמצעות הירח והכוכבים. לאחר לילה במאהל יצאנו לטיול ג׳יפים של 4 שעות ברחבי הוואדי שם יכולנו לראות את נופי ההרים, חלק מכתובות האבן, לצעוד בין העתיקות ואפילו לנוח ולשתות תה במאהל בדואי נוסף באזור. מה חשוב דעת? זמנים פטרה: מומלץ להגיע פטרה בשעה מוקדמת לפני שמגיעים מטיילים נוספים. ככה המקום הוא כמעט אך ורק שלכם ועוד לא חם מדי בשביל ללכת ברגל ולטפס במעלה ההרים. אנחנו הגענו לעיר בסביבות השעה 6 וחצי והיה כמעט ריק לחלוטין. כמו כן, כדאי להגיע לפטרה גם בלילה, מופע מיוחד שמתחיל בסביבות השעה 20:00 בערב מאפשר חוויה שונה לגמרי של המקום להבדיל משעות הבוקרת. ואדי-רם: מומלץ להעביר שם את הלילה, אין משהו יותר מרשים מלראות את הכוכבים מלב המדבר, או את הזריחה בבוקר. המסלול כשראיתי תמונות מפטרה הייתי רואה בדרך כלל את התמונות של המנזר (המבנה אולי הכי מפורסם מפטרה שמופיע בכניסה לעיר) והנחתי שזה מייצג את מרבית העיר העתיקה. העיר עצמה התגלתה להיות עצומה והרבה יותר גדולה ממה שתיארתי לעצמי וצריך להקדיש לפחות יום, אם לא יותר, בשביל לסקור את כולה. העיר מאוד גדולה וקיימים בה מבנים מפורסמים ויפים אחרים שמצריכים הליכה מרובה או טיפוס במעלה ההרים (כמו המנזר, הסיק, התאטרון ועוד). חשוב להצטייד במים ובגדים נוחים עבור הליכה וטיפוס. לאלו שמתקשים בהליכה או בטיפוס קיימות אופציות של רכיבה על סוסים או חמורים - אישית העדפתי לעשות את המסע ברגל בליווי כמה הפסקות במקום. מדריכים ישנם מדריכים מקומיים רבים שנמצאים בעיר העתיקה ויציעו ללוות אתכם אל אותם מקומות מפורסמים או במעלה ההר. למי שמפחד ללכת לאיבוד, להתבלבל או סתם מעדיף לתת למקומי להוביל את הדרך, יכול לבחור בפתרון הזה (כמובן בתמורה כספית). כמו כן, אפשר בקלות להתמצא באזור בעזרת מפה שנותנים לך בכניסה לעיר ובעזרת הכוונה של עוברי אורח. מקומיים כמו כל שוק או מקום בו נמצאים סוחרים, חשוב להיות אסרטיביים. המקומיים יציעו לכם את שירותם מספר רב של פעמים וחשוב לדעת לעמוד על שלכם ולהגיד לא אם לא מתאים לכם. אם תגידו ״אולי״ או ״יותר מאוחר״ כנראה שהם ימשיכו לעקוב אחריכם עד שישיגו את מבוקשם. כסף במקום עצמו יקבלו מגוון סוגים של מטבעות בין אם מדובר בשקלים, דינרים, דולרים או יורו. חשוב לדעת את ערך ההמרה ולשים לב שלא לוקחים מכם יותר מידי כסף במידה ואתם משלמים במטבע אחר. מזכרות: כמו בהרבה מקומות בישראל אפשר וצריך להתמקח על המחיר בשווקים כי לפעמים ייבקשו מכם מחיר מופקע רק מכיוון שאתם לא מקומיים. כמו כן, אל תתפתו לקנות מזכרות במקום הראשון שאתם רואים - תלכו עוד כמה מטרים וכנראה שתמצאו את אותה הסחורה במחיר אחר. >> לעוד תמונות של תם ביקלס, היכנסו לעמוד האינסטגרם שלה הכתבה הוכנה בסיוע MAGNUS - איתור, חילוץ ומכשירים לווינים לחו"ל {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן