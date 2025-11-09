אבל מסתבר שאנחנו ממש לא לבד, וגם לא התאילנדים. בכתבה גדולה שפורסמה לאחרונה ב-CNN סיפרו על הבעיות מהן סובלות לא מעט מדינות באסיה, בעיקר מתיירות יתר שהורסת את האותנטיות המקומית, את מרקם החיים ופוגעת לא פעם בתרבות הייחודית. תאילנד היתה שם גם, אבל לא רק.

כך למשל, אחת הערים שמוזכרת בכתבה כמי שהכי סובלות היא קיוטו ביפן. עיר עם 1.5 מיליון תושבים, אותה מבקרים לא פחות מ-60 מיליון תיירים ובשנה - והיא סובלת מכך מאוד. התרבות היפנית, לרבות בקיוטו ההיסטוריות, מקדשת שקט, שלווה ופרטיות, שאינם מצליחים להשתלב עם ההמונים שמגיעים בכל שנה.

בקיוטו רוצים שקט ופרטיות - ומקבלים 60 מיליון מבקרים בשנה | צילום: SubstanceTproductions, shutterstock

"כ-90 אחוזים מתושבי קיוטו התלוננו על תיירות היתר", נכתב. "מלבד צפיפות, אחת התלונות הגדולות ביותר הייתה התנהגות גסה או חסרת כבוד מצד תיירים זרים, שנראה שהם מתייחסים לקיוטו כאל פארק שעשועים ולא כאל עיר עתיקה, מכובדת ורוחנית מאוד".

עוד מקומות שנזכרים בכתבה ככאלה שסובלים מהעלייה בכמות התיירים הם וייטנאם, הפיליפינים ובאלי באינדונזיה. כך, בששת החודשים הראשונים של 2025 חלה עלייה של 20 אחוזים ביעדים שגם ככה היו פופולריים. הביקוש ליעדים באסיה אחרי הקורונה לא עוצר ועלה משמעותית בכל המקומות המוכרים יותר ופחות. אפילו יעדים מרוחקים כמו מונגוליה מדווחים על עלייה במספר המבקרים.

גם תאילנד סובלת - לא רק בגלל הישראלים

גם תאילנד מוזכרת בכתבה כמובן, אך לאו דווקא בגללנו. בנסיכות חווים עלייה בכמות התיירים מכל העולם ומתלוננים לא מעט על עומס מבקרים, התנהגות לא מכבדת, הרס של מקומות ופתיחת עסקים לא חוקית, מהגעתם של שלל תיירים מהעולם. כך למשל, גם הרוסים, המלזיים, האוסטרלים ועוד, מוזכרים כמי שמתנהגים לא פעם בצורה לא חוקית או לא מכבדת.

בנוסף, חוץ מקופנגן ופוקט, בכתבה מדברים גם על הבעיה הגדולה שנרשמת במאיה ביי בקופיפי כבר לא מעט שנים. החוף האקזוטי, שהתפרסם בסרט של ליאונרדו די-קפריו, נמצא ממש בסכנה קיומית בגלל עומס מבקרים, ואף נאלצו לסגור אותו לזמן ממושך על מנת שיתאושש.

הישראלים מטרידים את התאילנדים - אבל גם לא מעט תיירים אחרים. מאייה ביי | צילום: Haluk Cigsar, shutterstock

"עשינו סיור בסירה בקופיפי, אבל היינו רחוקים מלהיות לבד", מספרת גבי חימנז, מטיילת אמריקאית שביקרה בתאילנד השנה. "היו מעל 100 סירות שעשו את אותו סיור במקביל אלינו. ספציפית במאיה ביי, מה שהיה אמור להיות עצירה של 10 דקות, בסופו של דבר נמשך יותר משעה בניסיון להילחם בהמונים רק כדי להגיע לחוף ובחזרה".

