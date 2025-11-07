כשאספנו את המזוודה מהמסוע בנמל התעופה של סיאול, גילינו שבדרך הקצרה מהמטוס לטרמינל הוצמד לה מנעול מצפצף שהתריע שאנחנו צריכים לעבור במכס. כבלוגרים שאורזים תמיד בדקה התשעים, זו לא הפעם הראשונה ששכחנו את הסוללה של הרחפן במזוודה ועוכבנו ביציאה משדה תעופה, אבל בשום מקום זה לא נעשה בכזה סטייל טכנולוגי יעיל שלימד לא מעט על ההרפתקאות הצפויות בשבוע שלנו בקוריאה הדרומית.

בעשור האחרון הגל הקוריאני שוטף את העולם - סדרות טלוויזיה, k-pop (פופ קוריאני), אוכל, אופנה וכמובן קוסמטיקה הם הסחורה הכי חמה בשוק הגלובלי. עם שני מתבגרים בבית, "נשטפנו" גם אנחנו ועשינו את הדבר שאנחנו הכי אוהבים - לבדוק ממקור ראשון את אחת הערים הלוהטות על פני הגלובוס - סיאול.

נמל התעופה בקוריאה הדרומית | צילום: SiHo, shutterstock

סיאול | צילום: Joshua Davenport, shutterstock

חיים בעתיד. סיאול, קוריאה הדרומית | צילום: DiegoMariottini, shutterstock

מיונגדונג - גן עדן לקניות וקוסמטיקה

נחתנו ישר לרובע מיונגדונג (Myeongdong) שהוא קפסולה מרוכזת של אותו גל - הרחובות המוארים ניאון מלאים במקומיים ותיירים, האווירה התוססת, המוזיקה, חנויות של מותגי הקוסמטיקה הקוריאנים, אופנה, מותגי פופ קוריאני, לרבות K-Mecca (שהיא חנות הקונספט הגדולה בעולם), מסעדות ועשרות דוכני אוכל רחוב. טבילת האש הקולינרית שלנו אחרי הנחיתה כללה הוטוק (פנקייק מתוק ממולא), טוקבוקי (אטריות אורז עבות חריפות), קורנדוג ענקיים ממולאים גבינה, שיפודי בשר, פירות ים ואפילו פירות בציפוי קרמל. היה זול וטעים לחיך שלנו ושל הילדים.

הקסם הקוריאני

קוריאה חיה בין מעברים חדים של מסורת ומודרניות. צעירים בלבוש להקת הפופ החביבה עליהם בפתח מועדון בעברו האחד של הרחוב, ובעברו השני צעירים מחופשים בלבוש מסורתי עתיק בדרכם לארמון ההיסטורי שבלב העיר. הארמון הגדול והיפה ביותר מבין 5 הארמונות בעיר הוא ארמון גיונגבוקגונג (Gyeongbokgung Palace), הכניסה אליו היא בתשלום של כמעט 10 שקלים לאדם אבל ניתן להיכנס חינם אם מגיעים בלבוש מסורתי (Hanbok). התוצאה - רחבת הארמון הענקית וכל הרחובות הסמוכים מלאים במאות מבקרים בתחפושות שצובעות את החוויה בצבעי אינסטגרם. הרחובות הסובבים את הארמון מלאים בחנויות להשכרת התלבושות בעלות של כ-40 שקלים לאדם. השארנו את הציניות בארץ והלכנו על החוויה המלאה. התוצאות לפניכם:

השאירו את הציניות בבית. פליינג בויז והמתבגרים | צילום: Two Flying Boys

עשרים דקות הליכה משם הביאו אותנו לבוקצ'ון האנוק (Bukchon Hanok Village), שכונה מסורתית שמשתרעת על הגבעות בין שני ארמונות. הבתים המסורתיים, הנקראים האנוק, עם גגות האריחים המעוקלים שלהם, בהם עדיין מתגוררים תושבים (ולכן אסור לבקר במקום אחרי השעה 17:00) והסמטאות הצרות והשקטות, נתנו תחושה של מסע בזמן. רבים מהבתים הללו הפכו לבתי תה, גלריות וסדנאות אומנות אשר מביניהם מבצבצים באופק נופי העיר המודרנית.

מסעות, כדרכם, פותחים את התיאבון. כמה המלצות מקומיות של יודעי דבר הביאו אותנו למסעדה שעונה יותר להגדרה "חור בקיר" מבית אוכל. המקום מכין כיסוני בצק קוריאניים מאודים או מטוגנים (מנדו) כבר 72 שנים, כאשר תחילת דרכו היתה בקוריאה הצפונית ולאחר המלחמה החל לפעול בדרום המדינה. חיכינו לא מעט בתור לשרפרף שיתפנה והתענגנו על כיסונים ומרק עם אטריות חיטה חתוכות ביד. את הקינוח אכלנו בחנות עוגיות סמוכה Wonder Cookies שנראית כאילו אליס מארץ הפלאות העתידנית עיצבה אותה, וטעמנו עוגיות בהמלצת השף זוכה הפרסים בעצמו. הכי ישן והכי חדש בארוחה אחת.

בוקצ'ון האנוק | צילום: Two Flying Boys

גנגהאם סטייל

אם לתרבות הפופ הקוריאנית הטרנדית היה בית, הוא ללא ספק היה ממוקם ברובע גנגהאם (Gangnam) שכולם מכירים בגלל שיר אחד גרוע במיוחד שהפך ללהיט עולמי. הרובע עמוס בבוטיקים מעוצבים, היכלים של חנויות יוקרה כמו לואי ויטון, מסעדות נוצצות, בתי קפה מודרניים, חנויות משחקי וידאו ואינסוף קליניקות טיפוח קוריאניות המציעות מגוון בלתי נתפס של טיפולים בחזית הקידמה הקוסמטית במחירים זולים במיוחד (פירוט בהמשך). ברובע נמצא גם ה- K-Star Road בו דובים גדולים מעוצבים ניצבים לאורכו ומייצגים להקות k-pop שונות.

עוד אייקון של הרובע היא ספריית סטארפילד (Starfield Library) במרכז הקניות Coex בספרייה הציבורית בת שלוש הקומות מדפים המגיעים עד התקרה ובהם מעל 50,000 ספרים שונים ו-4000 מגזינים, הרבה יותר תיירים וצלמים מקוראים.

השיר גרוע, הרובע מטורף. גנגהאם | צילום: Two Flying Boys

ספריית סטארפילד | צילום: Two Flying Boys

שני רובעים נוספים (ובעינינו יפים יותר) שהביקור בהם הכרחי הם איקסון-דונג (Ikseon-dong) ו-הונגדה (Hongdae). איקסון דונג היא שכונה היסטורית שהפכה למרכז אמנות והיפסטרים שההליכה בה מרגישה קצת כמו אגדה. הסמטאות הצרות שבה מלאות בתי קפה מעוצבים, גלריות קטנות וחנויות בוטיק הממוקמות בבתים מסורתיים ששוקמו. מאחד כזה הוא בית הקפה Cheong Su Dang שבכניסה לו שורת עצי במבוק עבותים מסביב לבריכה קטנה עם אבנים המובילות פנימה. קפה הבית מוגש כאשר שכבת החלב העליונה שלו צרובה (בדומה לקרם ברולה) והוא נלגם על רקע קול המים הזורמים בגן. לא רחוק ממנו נמצא Ikseon Goro המגיש גלידת אוכמניות סגולה, בגביע ירוק עם אבקת אוכמניות וסוכר קינמון. התוצאה כ"כ ססגונית שרבים עסוקים בצילומים עד שהגלידה שקנו נמסה.

הונגדה (Hongdae) הוא שכונה אמנותית במערב סיאול שמושכת אליה בעשורים האחרונים כל מי שמגדיר עצמו צעיר, היפסטר ובעל אנרגיה אחרת. השכונה מלאה באמנות והופעות רחוב, מועדונים, מוזיקת אינדי ומקומות בידור.

הונגדה | צילום: Two Flying Boys

תמנון חי על הצלחת

אל תעזבו את סיאול בלי לבקר באחד השווקים הוותיקים והאותנטיים ביותר שבה - גוואנגג'אנג (Gwangjang Market). המקום כל כך טעים וכל כך יפה שאפילו נטפליקס הקדישה לו פרק בסדרה שלה "אוכל רחוב" והפכה את אחד מ-5,000 הדוכנים שבו למבוקש מאוד. השוק נפתח לפני יותר מ-100 שנה אך רק לאחר מלחמת קוריאה יצאו הנשים לסייע לכלכלת הבית והקימו בו דוכני אוכל, אשר מקומיים מתיישבים סביבם ואוכלים מהמטעמים המקומיים. לשוק - שאין בו ולו פירור אחד של אוכל על הרצפה - צריך לבוא עם "ראש פתוח" שכן יש בו חלקים שמאתגרים את המושגים שלנו למה שנקרא "אוכל". דוגמא (קיצונית) היא תמנון חי שמוגש זז על הצלחת לצד רוטב וצ'ופ-סטיקס. יחד עם זאת, אל תיבהלו! יש מאכלים מסורתיים קונבנציונליים בהרבה וטעימים מאוד להתנסות בהם.

הדוכן שהיה בנטפילקס. גוואנגג'אנג | צילום: Two Flying Boys

הצצה לצפון קוריאה

ההיסטוריה של שתי הקוריאות שותתת דם. 3 מיליון קוריאנים מצאו את מותם במהלכה ומשפחות רבות נקרעו בין הצפון לדרום לעד. המתעניינים בהיסטוריה יכולים לצאת ליום ביקור ב-DMZ שהוא האזור המפורז שבין שתי המדינות הכולל ביקור במצפה שביום בהיר ניתן לראות ממנו את הכפרים בצפון קוריאה וכן הליכה לאורכה של "המנהרה השלישית" - אחת המנהרות שחפרה קוריאה הצפונית בניסיון לבצע תקיפה בדרום (נשמע מוכר?) - ובסופה ניתן להציץ אל היציאה לצפון קוריאה. לאזור המפורז ניתן להיכנס רק במסגרת טיול מאורגן (שכולל בדיקת דרכונים) בעלות של 160 שקלים לאדם. חלק מהסיורים כוללים מפגש עם עריקים צפון קוריאניים.

הכפר שנמצא על גבול קוריאה הצפונית | צילום: Two Flying Boys

מה כדאי לקנות לדעת על קוריאה הדרומית

סיאול היא ג'ונג'ל של קניות במובן הטוב.יש בה עשרות רבות של קניונים, אינספוף חנויות ונציגות לכל מותג אפשרי בכל רמת מחיר, לצד חנויות בוטיק עם פריטים ייחודיים. ההיצע גדול והמחירים יותר מסבירים. הבשורות הגדולות באות דווקא מזירת הטיפוח בה ההיצע הענק בא לצד מחירים זולים במיוחד - גם של מוצרים כמו ברשת Olive Young שלה 1,300 סניפים ברחבי המדינה. אבל זה לא נגמר שם, סיאול היא ממלכה של טיפולים קוסמטיים ועוד יותר מכך של הזרקות, מילויים וטיפולים לחידוש העור למיניהם. אנחנו התנסינו בטיפול Rejuran (שהשימוש בו בארץ החל ממש לפני שכמה שבועות) והמחירים זולים דרמטית ביחס לישראל וכל מקום אחר בעולם.

לא פלא שהמתבגרים רצו להגיע | צילום: Two Flying Boys

כמה קטנות לסיום

ויזה - עד לסוף שנת 2025 בעלי דרכון ישראלי פטורים מחובת מילוי שאלון אלקטרוני לפני נסיעה לקוריאה הדרומית. לנוסעים ב-2026 מומלץ לעקוב אחר ההנחיות באתר שגרירות קוריאה הדרומית בישראל. התחבורה הציבורית בקוריאה הדרומית מצוינת. נסיעה בה מחייבת רכישת כרטיס T-Money בכל חנות נוחות וטעינתו (במזומן). אפליקציות - קוריאנים רבים לא דוברים אנגלית וחלקם דוברי אנגלית בסיסית בלבד. יחד עם זאת, הם מורגלים בשימוש בגוגל טרנסלייט או מקביליו. גוגל מפות מוגבל מאוד ביכולת הניווט שלו בקוריאה הדרומית ולכן מומלץ להוריד לפני הנסיעה את אפליקציית Naver-map לניווט טוב יותר ולזמני תחבורה ציבורית. טיסות - נכון לעכשיו אין טיסות ישירות לסיאול וגם אין צפי לחזרה של חברת התעופה קוריאן אייר ארצה, כך שהגעה לסיאול אפשרית לרוב דרך דובאי, אבו דאבי או בנגקוק.