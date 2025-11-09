"אין סיכוי": לונדון נבחרה לעיר הכי טובה בעולם - ולא כולם מסכימים
לאחרונה פורסם הדוח השנתי של הערים הכי טובות בעולם, ולונדון הגיעה למקום הראשון בפעם ה-11 ברציפות. הדירוג נקבע על פי ציונים בשלוש קטגוריות: איכות חיים, אטרקציות ושגשוג. תושבי ניו יורק, שהגיעה למקום השני, לא קיבלו את זה יפה: "החולדות בניו יורק מגניבות יותר ממה שקורה בלונדון"
כמדי שנה, חברת Resonance Consultancy פרסמה את דוח הערים הכי טובות בעולם (World’s Best Cities Report) לשנת 2026. הדוח חושף אילו ערים ברחבי העולם הן "מעצמות עירוניות" כאשר ההתייחסות היא לערים עם מעל מיליון תושבים.
100 הערים המובילות נקבעו באמצעות שילוב של סטטיסטיקות ונתונים שנוצרו על ידי משתמשים מגוגל, אינסטגרם וטיקטוק, כאשר מסתמכים על שלוש קטגוריות: איכות חיים (מזג אוויר, שטחים ירוקים, תחבורה ציבורית, נוחות הליכה, ציוני דרך ועוד), אטרקציות (מסעדות, מוזיאונים, חיי לילה, קניות, תיאטראות ועוד) ושגשוג (אוניברסיטאות, שדות תעופה, השתתפות בשוק העבודה, שיעור אבטלה ועוד).
אלה 10 הערים הכי טובות בעולם, על פי שקלול הנתונים הללו:
- לונדון, בריטניה
- ניו יורק, ארה"ב
- פריז, צרפת
- טוקיו, יפן
- מדריד, ספרד
- סינגפור, סינגפור
- רומא, איטליה
- דובאי, איחוד האמירויות הערביות
- ברלין, גרמניה
- ברצלונה, ספרד
לונדון מגיעה למקום הראשון בפעם ה-11, ונראה שהבחירה הציתה לא מעט ביקורת מצד תושבי ניו יורק, שהגיעה למקום השני. "עברתי ללונדון מניו יורק לפני ארבעה חודשים ואני יכול לאשר שניו יורק עדיין במקום הראשון", הגיב גולש בפוסט באינסטגרם של Secret NYC. "לונדון במקום הראשון? האם קראתי נכון? בלי להעליב, אבל אין סיכוי!!!" אמר אחר. "החולדות בניו יורק מגניבות יותר", סיכם גולש שלישי.