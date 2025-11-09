כמדי שנה, חברת Resonance Consultancy פרסמה את דוח הערים הכי טובות בעולם (World’s Best Cities Report) לשנת 2026. הדוח חושף אילו ערים ברחבי העולם הן "מעצמות עירוניות" כאשר ההתייחסות היא לערים עם מעל מיליון תושבים.

100 הערים המובילות נקבעו באמצעות שילוב של סטטיסטיקות ונתונים שנוצרו על ידי משתמשים מגוגל, אינסטגרם וטיקטוק, כאשר מסתמכים על שלוש קטגוריות: איכות חיים (מזג אוויר, שטחים ירוקים, תחבורה ציבורית, נוחות הליכה, ציוני דרך ועוד), אטרקציות (מסעדות, מוזיאונים, חיי לילה, קניות, תיאטראות ועוד) ושגשוג (אוניברסיטאות, שדות תעופה, השתתפות בשוק העבודה, שיעור אבטלה ועוד).

ניו יורק דורגה שנייה, אחרי לונדון, והתושבים שלה לא אהבו את זה | צילום: KarlosWest, shutterstock

אלה 10 הערים הכי טובות בעולם, על פי שקלול הנתונים הללו:

לונדון, בריטניה ניו יורק, ארה"ב פריז, צרפת טוקיו, יפן מדריד, ספרד סינגפור, סינגפור רומא, איטליה דובאי, איחוד האמירויות הערביות ברלין, גרמניה ברצלונה, ספרד