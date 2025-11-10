1. שינוי בהזמנות הטיסה

חברת Wizz Air משיקה את המוצר "שותף גמיש לנסיעה", במסגרתו נוסעים יכולים להזמין את החופשה הבאה שלהם מבלי להתחייב שמית לשותף הנסיעה. במסגרת האפשרות החדשה, לקוחות יכולים להוסיף להזמנה עד תשעה נוסעים ללא שם, ולאשר את שמותיהם עד שלוש שעות לפני ההמראה. האפשרות החדשה מעניקה חופש לתכנן מראש, בלי הלחץ של התחייבות מוקדמת.

בעת ביצוע ההזמנה, פשוט בוחרים את מספר הנוסעים ומסמנים “אוסיף שם מאוחר יותר”. כל המחירים ודמי השירות משולמים מראש, אך ניתן להוסיף את השמות בכל שלב לפני הצ’ק-אין. האפשרות כבר זמינה באתר ובאפליקצייה Wizz.

צילום: Tupungato, shutterstock

2. פינות של שקט בלב הטבע

קק"ל מקימה את "פשוט מקום", פינות של שקט ונשימה בנקודות מיוחדות וסודיות בלב היערות ברחבי הארץ. "פשוט מקום" הם מרחבים בטבע שנבחרו בקפידה. נקודות מיוחדות, מול נוף מרהיב, פריחה ייחודית או פינה שקטה ונסתרת בלב היער, שמזמינות כל אחד לשבת ולנוח, לשוחח עם עצמך או עם הבורא, לתרגל מדיטציה או יוגה, או פשוט לשהות ברוגע מול הנוף.

המקום הראשון נפתח בימים אלו בפארק בגין שבהרי ירושלים, המשתרע על פני כ-8,000 דונם. הפינה שנבחרה משקיפה לנוף הרי ירושלים. האתר עצמו הוא משטח עגול שעוצב באופן מינימליסטי השומר על עקרונות אקולוגיים, משתלב עם הטבע ומזמין את העוברים לעצור, להניח את הטלפון, לנשום ולהתחבר לטבע ולעצמם.

צילום: עדי טנא

3. חנוכה ישראלי במלון משפחתי בהונגריה





מלון Mövenpick BalaLand בהונגריה מזמין את המשפחות הישראליות לשבוע חנוכה ייחודי Experience & Tourism ותינתן הנחה של 25 אחוזים למי שיזמין 4 לילות.

פרסומת

השבוע, בשיתוף NYA, יתקיים בתאריכים 14–22 בדצמבר ויהיו בו הופעות עם אמני ילדים מישראל, סדנאות יצירה ומשחקים, הדלקת נרות וסופגניות, כניסה חופשית לפארק המים והשעשועים.

4. הטבות לחופשות פסח והקיץ

איסתא מעניקה הטבה משפחתית למזמינים חופשות לפסח ולקיץ 2026. משפחות שיבחרו להזמין חופשה באחד מערוצי המכירה של איסתא בין התאריכים 9 ל־23 בנובמבר 2025, ייהנו ממחירים מיוחדים, ויתוגמלו בשובר מתנה לרשתות המובילות בישראל.