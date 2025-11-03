1. ארקיע רוצה לחדש את הטיסות להודו

מנכ"ל ארקיע עוז ברלוביץ' והנהלת החברה קיימו פגישה עם שגריר הודו בישראל מר ג'. פ. סינג, והמזכיר הראשון והנספח הכלכלי של הודו ד"ר גאריקה טג'סוואר, במהלכה דנו הצדדים בחידוש הקשר האווירי בין ישראל להודו. כזכור, 'ארקיע' הפעילה בעבר קווים ישירים להודו לפני תקופת הקורונה והביעה לא אחת את רצונה לשוב ולחדש את הטיסות. גם במהלך הפגישה עם נציגי ממשלת הודו חזרה הנהלת החברה על מחויבותה לקדם את חידוש הקו כחלק מהרחבת הפעילות הבינלאומית והעמקת שיתופי הפעולה עם מדינות ידידותיות לישראל.

עוד עלה במהלך הפגישה כי כיום אין אף חברת תעופה המפעילה טיסות ישירות בין ישראל להודו, אף שמדובר ביעד חשוב ואהוב במיוחד על הישראלים - הן בהיבט התיירותי והן בהיבט הכלכלי והעסקי. הודו מהווה שותפה אסטרטגית ויעד מרכזי ליחסי החוץ של ישראל. עוד עלה בפגישה כי לארקיע יש את המטוסים המתאימים והמתקדמים ביותר להפעלת הקווים, מטוסי Airbus A321neo LR מדגם צר גוף לטווח ארוך, המסוגלים לטוס ישירות ליעדים כמו מומבאי, בנגלור, גואה ודלהי.

חידוש הקו תלוי, בין היתר, בפתיחת המעבר האווירי מעל עומאן - צעד שיאפשר טיסה ישירה קצרה ויעילה יותר בין המדינות.

צילום: באדיבות ארקיע

2. ישראייר פתחה מרכז שירות חדש בשדרות

אתמול נחנך באופן רשמי המוקד החדש של ישראייר בעיר שדרות. החברה בחרה להקים מוקד שירות ומכירה בעיר כבר לפני מספר שנים, מתוך אידיאולוגיה מובהקת לחזק את התעסוקה ביישובי הפריפריה. לאחרונה עבר המוקד למיקומו החדש והמשודרג, המעניק סביבת עבודה נעימה ומודרנית לעובדים.

במסגרת טקס חנוכת המוקד נערכה יוזמה מרגשת בשיתוף עם האמנית טל טנא-צ’צ’קס, יוזמת פרויקט האמנות "הדגל של הדגלים", במסגרתו דגלי ישראל שנאספו במהלך המלחמה חוברו ליריעה ענקית אחת. במהלך הטקס חובר דגל מוקד ישראייר ליריעה, והיא הונפה ע"י עובדי המוקד.

צילום: באדיבות ישראייר

3. פסטיבל הפיטנס נוחת בישראל

לראשונה בישראל: פסטיבל Les Mills Experience, אחד מאירועי ה־Fitness הגדולים והמשפיעים בעולם, ינחת בארץ לאחר שהתקיים בערים מובילות כמו פריז, אמסטרדם, ברלין ובייג’ינג. ב־13-14 בנובמבר צפויים לקחת חלק מאות משתתפים ממועדוני הכושר המובילים בישראל, לצד קהל בינלאומי, בשני ימי אימונים אינטנסיביים המשלבים עשרות שיעורים חיים בהובלת מאמנים בכירים.

פרסומת

הפסטיבל יציע תמהיל רחב של אימוני קצב עוצמתיים לצד שיעורים ממוקדי טכניקה וחיטוב. בין התוכניות שיועברו: BODYCOMBAT, BODYPUMP, BODYATTACK, CORE, BODYJAM, פילאטיס ו־BODYBALANCE. שיעורי הדגל יתקיימו בשני מתחמי אימון גדולים, המיועדים לז’אנרים שונים. בנוסף, ייערכו שיעורים מיוחדים בבריכה ומול הים, לצד מסיבת DJ.

צילום: האתר הרשמי של ל מיל

4. חברת התיירות גוליבר מתרחבת

חברת התיירות גוליבר תתחיל לשווק באופן בלעדי את טיולי הפרימיום של "גלובל חוויות" (Global Experiences) - חברה המתמחה בטיולי איכות שמאגדים תרבות, אמנות, היסטוריה ומוזיקה, ומעניקים למטיילים חוויה מעשירה ובלתי נשכחת. בגוליבר מציינים כי ההחלטה להיכנס לתחום טיולי הפרימיום נולדה מתוך זיהוי של צורך גובר בקרב קהל המטיילים הישראלי, אשר מחפש טיולים יוקרתיים עם השראה וערך מוסף.