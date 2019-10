משפחה ישראלית גורשה ממסעדה בירדן: "פה לא תקבלו שירות"

עשרה בני משפחה מאבן יהודה שיצאו לפני כמה ימים לטיול בירדן גורשו לטענתם ממסעדה מקומית רק בגלל שהיו ישראלים. "הירדנים אנשים נחמדים מאוד, חמימים ואוהבים לעזור. נהנינו מהטיול ומהנופים ומזה שאנחנו משלמים שליש ממה שהיינו משלמים באילת", מתארת שיזף טל משולם, אחת מבני המשפחה בשיחה עם mako. "הכל היה מושלם עד שהגענו לאחרות צהריים במסעדת RAKET KANNAN". לדבריה, בעת שהתיישבו במסעדה, הם צחקו, החליפו חוויות מהטיול ואז בעל המסעדה התעניין מאיפה הגיעו וכשאמרו שהם מישראל הוא מיד גירש אותם מהמקום. "הוא פשוט גירש אותנו בגלל שאנחנו ישראלים", היא מספרת, "הוא אמר לנו: 'אתם יכולים ללכת לאילת, פה לא תקבלו שירות'. היינו בהלם מוחלט. בכל מקום שטיילנו בירדן אמרו לנו שאנחנו שכנים שלהם והאווירה הייתה ידידותית מאוד עד שהגענו למסעדה הזו. זו הייתה השפלה. המלצר אמר שהוא מצטער אבל זו המדיניות של המקום לא לשרת ישראלים". בהמשך היום, טל משולם סיפרה על התקרית לבעל בית המלון שבו התארחו וזה הציע להם להגיש תלונה במשטרה נגד בעל המסעדה, היות והתנהל בניגוד לחוק. "הבנתי מגולשים נוספים שקראו על המקרה שלי שבעל המסעדה הוא פלסטיני ושהוא לא מוכן לארח אצלנו ישראלים. יש לא מעט מטיילים שקוראים להחרים את המקום. מישהו צריך לעשות לזה סוף אנחנו מתכוונים להגיש תביעה נגד בעל המסעדה". View this post on Instagram A post shared by 蕭晴文- IFBB BIKINI PRO (@chinwen.hsiao) on Sep 25, 2015 at 4:02am PDT לאחר המקרה בני המשפחה המשיכו את היום שלהם כרגיל. "הוא לא יהרוס לנו את הטיול. אנחנו נהנים פה מאוד אבל אם הוא לא מוכן לקבל ישראלים אצלו במסעדה, דבר שהוא לא חוקי, שייחקר על כך", סיכמה טל משולם. מדריך טיולים ישראלי ותיק שמלווה קבוצות בירדן טוען שהוא לא מופתע מהיחס כלפי המטיילים הישראלים: "הייתי עשרות פעמים בירדן וזה קרה לי פעמיים. פעם אחת בעל חנות סירב למכור לי כרטיס סים כי אני ישראלי ופעם שנייה זה קרה לי כאשר באתי למסעדה והבעלים אמר לי לצאת החוצה כי אני ישראלי רוצח פלסטינים. יש הסתה גדולה בכלי התקשורת כלפי ישראל וזה הפועל היוצא שלה. זה לא קשור לכסף אלא להסתה דתית נטו. מרבית הירדנים הם סבבה ונחמדים אבל יש גרעין קיצוני". בעל המסעדה מסר בתגובה: "לא גירשנו אף אחד. אולי המקום היה מלא ולא היה מקום. אין לנו מדיניות לגרש אף אחד". משפחת טל | צילום: באדיבות המשפחה {title}





