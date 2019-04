בעקבות חשיפת mako על מקרה האונס של מטיילת ישראלית בסיני, ישראליות נוספות התלוננו בימים האחרונים על מקרים דומים שחוו מצד אחמד, אחד המנהלים בחוף "פיירוז" שבנואבה, שלטענתן שם להן סם אונס בתה וביצע בהן מעשים מגונים. אחת המתלוננות היא ר', צעירה בת 17.5 מצפון הארץ, שהגישה תלונה בתחנת המשטרה במעלות תרשיחא, נגד אותו מנהל החוף, שנגדו התלוננה גם י' בשבוע שעבר. ר' נסעה לנפוש בנואיבה בשבוע שעבר יחד עם כמה חברות טובות ומספרת סיפור דומה לזה של י'. "הגענו לחוף, פגשנו בחור מפנק לאללה, ארוחת ערב כיד המלך ואווירת סחבק. כולם עם כולם שרים משחקים ושמחים". בלילה השני, ר' לא חשה בטוב ומנהל החוף הציע לה לשתות תה שיסייע לה להתגבר על כאבי הבטן שלה. "הוא אמר לי שנרד לחוף להתאוורר ומפה לשם מצאתי את עצמי בחושה אחרת. הוא אמר לי שאני מכווצת ויש נקודות בגב שיעשו לי טוב. אחר כך לא הצלחתי בכלל לעמוד. התיישבתי והוא תפס לי את היד ורק אז התחלתי להבין שמשהו לא בסדר. תוך כדי שאני בחוסר שיווי משקל אמרתי לו שאני לא רוצה לשכב, לא רוצה להיכנס לחושה, אני לא מרגישה טוב ושאני ממש עייפה". View this post on Instagram A post shared by Yousef Soliman (@yusuf_travels) on May 10, 2017 at 2:08am PDT "זה לא עזר. מצאתי את עצמי מופשטת מבגדי והוא עושה בי כרצונו. ערה אבל ישנה. הייתי משותקת. נלחמתי בחולשה שלא יוריד לי את התחתונים. אחרי זמן מה התאפסתי והבהרתי לו שמספיק. הוא ניסה להחזיר אותי לחושה שלי ועזר לי להתלבש". כשהיא קמה בבוקר ר' לא חשה בטוב ושמה לב ל"סימנים לא תמימים על גופי". היא ניסתה לחזור לשגרה אך ללא הצלחה. "שיתפתי חברה אחת במה שקרה ואז קראתי את הפוסט של י'. פתאום הכול התחבר לי ונראה לי הגיוני". כאמור, לאחר שר' חזרה לארץ היא הגישה תלונה במשטרה נגד אחמד וכן עברה בדיקות רפואיות מעמיקות. מטיילת נוספת שנחשפה לסיפורים חשפה שנאנסה לפני כשנה על ידי אחמד באותו דפוס פעילות בדיוק. מטיילות אחרות סיפרו כיצד הצליחו בדרך נס למנוע את האונס שלהן לאחר שגירשו את אחמד מחדרן. החוקרים מתכוונים לאסוף עדויות מצעירות נוספות שנאנסו לכאורה על ידי אחמד ולאחר מכן להעביר את תיק החקירה לאינטרפול להמשך חקירה. שלט שנתלה במעבר הגבול | צילום: צילום מסך 20 אחוז תפוסה בחוף בנואיבה בקבוצת הפייסבוק "סיני - טיפים והמלצות", סיפרו מטיילים ששוהים כרגע בסיני שבעקבות הפרסומים על אחמד וחוף פיירוז, רק כ-20 אחוז מהחדרים במקום תפוסים ומרבית המטיילות שינו את התכניות שלהן ועברו לנפוש בחושות בחופים אחרים. מטיילים אף הציבו שלטים בעברית בכמה מקומות בסיני המזהירים שלא להתקרב לחוף פיירוז. מה ניתן לעשות במקרה חירום? להשתדל להסתובב בקבוצות גדולות. רצוי גם עם גברים

להימנע ממה שמכונה "טיולי כוכבים" לאורך החוף בלילות

לא לשתות מבקבוקים פתוחים

להיעזר במשטרת התיירות. קיימות תחנות בנואיבה (0020-693500231), דהב (0020-693640188) שארם א-שייח (0020-693600675)

במקרים מיוחדים ניתן לפנות לשגרירות ישראל בקהיר (2023-610528)





