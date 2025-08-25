1. הרחבת קווים לחורף

סאן דור מקבוצת אל על הודיעה לאחרונה על השקת יעד חדש לחורף הקרוב - זלצבורג שבאוסטריה. החברה תפעיל שתי טיסות שבועיות לעיר בימי ראשון וחמישי, במחיר של החל מ-339 דולר עבור כרטיס הלוך-ושוב מסוג LITE הכולל טרולי וכבודת יד. הטיסה הראשונה תמריא ב-11 בדצמבר 2025.

בנוסף, החברה צפויה להוסיף טיסות למספר יעדים אליהם היא טסה: ליון שבצרפת, בלגרד, לרנקה, טביליסי, סלוניקי, וטיראנה. לכל אחד מהיעדים האלה תתווסף טיסה שבועית.

צילום: דוברות אל על

2. פסטיבל היין בזכרון חוזר

פסטיבל היין בזכרון יעקב חוזר בפעם הרביעית, וכבר הפך למסורת. הפסטיבל מפגיש את מיטב יקבי ישראל עם קהל חובבי יין באווירה שמחה, באוויר הפתוח, עם הופעות מוזיקה חיה.

כ-30 יקבים ישראליים יציגו מבחר יינות איכותיים לטעימה ולרכישה במקום, בליווי הופעות מוזיקה לייב. לצד היין יהיו דוכני אוכל משובחים בתשלום.

צילום: יהב גמליאל

3. שיט יוקרה לאלסקה

מותג השייט היוקרתי Explora Journeys, מקבוצת MSC Cruises, משיק חוויות ייחודיות שיתקיימו לפני ואחרי ההפלגות לאלסקה וקנדה בקיץ 2027. ההפלגות יתקיימו על גבי אוניית EXPLORA III, שתושק ותפליג לראשונה לאלסקה, כחלק מתוכנית הצמיחה של המותג, שכוללת השקת שש אוניות יוקרה חדשות בשנים הקרובות.



חבילות הטיולים היבשתיים הייחודיים יימשכו בין שלושה לחמישה לילות ויאפשרו לאורחים להעמיק בטבע הפראי ובעושר התרבותי של היעדים, עוד לפני העלייה לאונייה או מיד לאחר סיום ההפלגה. הטיולים כוללים נסיעות ברכבת יוקרתית, ביקור בפארקים לאומיים וחוויות אותנטיות מהתרבות המקומית לצד קולינריה משובחת ושירות מוקפד.

צילום: באדיבות MSC

4. סיור סליחות בירושלים

מלונות דן בירושלים מציעים חבילה עם הופעה חיה של שולי רנד בה הוא מארח את עמיר בניון וסיורי סליחות מודרכים, בתאריכים: 11-12/9/25.