יותר ויותר תושבים באילת מתלוננים על תופעה שהולכת ומתרחבת: נוסעים שעושים את דרכם לסיני מחנים את הרכבים הפרטיים שלהם בתוך שכונות מגורים בעיר, ומשם ממשיכים במוניות עד למעבר הגבול טאבה. לטענת המקומיים, מדובר במטרד שמכביד על התושבים, יוצר עומס חניה, ומנוצל על ידי קומץ נהגי מוניות שמרוויחים מהשיטה מאות שקלים על חשבון העיר והתושבים.

"יש קומץ של נהגי מוניות שמחכים ממש בכיכר ליד הגבול, מחנים שם את הרכבים ומתחילים לשכנע אנשים לשלם להם על 'חניה מסודרת ובטוחה יותר' ובפועל לוקחים את הנהג אחרי שהוריד את בת הזוג או משפחתו במעבר, נוסעים איתו לשכונה בעיר ומסיעים אותו בחזרה לגבול. כל הסיבוב הזה עולה להם בסביבות 300–400 שקל, במקום לקחת את הרכב שלהם לחניה ציבורית בתשלום שמיועדת לנוסעים לסיני", מספר גל אשכנזי שטיינבאום, פעיל חברתי-סביבתי שהקים את "אילת היום חדשות מקומיות".

לכל הגורמים הרלוונטיים ידועה ומוכרת התופעה, אך בפועל אותם נהגי המוניות ממשיכים לבצע את זה ביומיום והדבר הפך למטרד עבור תושבי השכונות, אומר אשכנזי. "רכבים זרים תופסים מקומות חניה, הרחובות מתמלאים בתנועה חריגה והתחושה הכללית היא של הפקרה. העירייה לא צובעת בכחול לבן את חניות הבניינים ואין שלטי איסור חניה אז נהגי המוניות לוקחים את הנוסעים לשם, הם יודעים בדיוק לאן ואיפה אפשר. יש גם את ה'דרייברים', נהגים פרטיים שמסיעים נוסעים ללא רישיון וללא פיקוח ומספקים תחרות פרועה בענף שגם כך נמצא בבעיות".

תושבי הבניינים מזהים את הרכבים שמגיעים מבחוץ ואומרים כי "יש רכבים שאין להם תו חניה אילתי ויכול להיות שעוד לא שילמו והסדירו תשלומים, אבל הדיירים מזהים בדיוק של מי כל רכב ואיזה רכב 'זר' פתאום מגיע וחונה בחניה. על חלקם אפילו יש תווים של עיריות אחרות. התושבים נשארים כאן חסרי אונים, התחושה היא שמעלימים עין מהתופעה. זה יימשך עד שבשלב מסוים אחד מהתושבים עלול לפגוע ברכבים שמפריעים לחייהם, תרחיש כזה כבר קרה בעבר", אומר גל.

פרסומת