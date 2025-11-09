אמנם אצלנו לא ממש מרגישים את זה, אבל עונת החורף כבר לגמרי התחילה באירופה ובכלל. המוני התיירים של הקיץ עזבו, שוקי הכריסמס ממש עוד רגע מתחילים ואיתם גם חופשות הסקי.

"אנחנו רואים ביקושים גבוהים מאוד לחופשות בתקופת חג המולד השנה. הישראלים אוהבים לטוס לאירופה בתקופה הזאת וליהנות מאווירת הכריסמס - הרחובות המקושטים, השווקים והאווירה החורפית" אומר אורן כהן מגורי, סמנכ"ל השיווק והמכירות של השטיח המעופף.

"מבחינת הביקושים, רומא מככבת אצלנו בראש טבלת הביקושים לכריסמס, וניתן למצוא אליה מחירים מצוינים. למעשה, גם מי שבוחר לטוס במהלך חנוכה ליעדי אירופה הקלאסיים, יכול ליהנות מאווירת הכריסמס ומהרחובות המקושטים. מאחר שהתקופה סמוכה לחופשת חנוכה, אנחנו רואים עליה משמעותית גם בביקושים לחופשות חורף ביעדים כמו בטומי, באקו ודובאי, שנמצאת בשיא העונה שלה והיא בין היעדים המבוקשים לחופשות חנוכה השנה".

רומא, אחת הערים הכי מבוקשות כרגע | צילום: lara-sh, shutterstock

לדברי שירלי כהן עורקבי, סמנכ"ל אשת טורס: "אנחנו בהחלט רואים ביקושים יפים לחופשות החורף. בשנים האחרונות שוקי חג המולד, הכריסמס וחופשות הסקי הפכו לעונת שיא בתיירות בנוסף לחגים והקיץ, וגם החזרה של חברות התעופה הזרות והשקט הביטחוני תורמים לעלייה בביקושים. שיא הביקושים הוא בחנוכה, עם חופשה של כשבוע במסגרות החינוך - ולכן רואים שילוב של גם חופשות זוגיות וגם חופשות משפחתיות. בתקופה זו יעדי אירופה עם שווקי חג המולד המרכזיים הם המבוקשים ביותר – וינה, פראג, ברלין, פריז, בודפשט, לונדון ועוד. בגזרת הסקי, לצד היעדים המוכרים באוסטריה, צרפת, שוויץ ואיטליה, הישראלים ממשיכים לחפש אלטרנטיבות זולות יותר בבולגריה (בנסקו), גיאורגיה ואפילו פולין".

לאחרונה פורסם שגם קזחסטן הצטרפה להסכמי אברהם, ואולי גם היא תיכנס בקרוב לרשימת היעדים המחופשים של הישראלים. "לא מדובר ביעד תיירות המוני, אבל בהחלט מסקרן מאד שצפוי בטיסה ישירה להיות מאוד אטרקטיבי", אומר ניר מזור סמכ"ל קשרי תעופה. "המדינה עצמה מציעה המון ובהחלט אפשר לראות איך מתפתחת להיות יעד תיירותי לגיטימי ומעניין כמו גאורגיה למשל".

המחירים צונחים - ולא רק בגלל נובמבר סייל

היתרון הבולט ביותר בחופש חורף הוא כמובן מחירי החופשות, כשגם הטיסות וגם מחירי המלונות צונחים בצורה משמעותית, ולא רק בגלל נובמבר סייל. המחירים צפויים לרדת עד פסח (1.4) כשבדרך יש פיקים רק בחנוכה, כריסמס ופורים.

ב-81 דולרים תוכלו לנחות ביאשי, רומניה | צילום: Ruslan Paul, shutterstock

כך למשל, חברת התעופה bluebird airways מציעה בנובמבר ובדצמבר טיסות למגוון יעדים באירופה במחיר מקסימלי של 299 שקלים עד 450 שקלים לכיוון. כך למשל, לרנקה 77 אירו; רומא וסופיה 85 אירו; אתונה 94 אירו; ברצלונה, בודפשט, פראג, וינה 111 אירו.