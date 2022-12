תקרית קלה התרחשה הבוקר מנתב"ג: "מטוס פרטי שהיה ללא נוסעים ונגרר בין עמדות חנייה פגע בקצה הכנף בעמוד תאורה", נמסר על ידי רשות שדות התעופה. "המטוס נגרר על ידי עובד חברת שרותי קרקע הנותנת שרותי גרירה למפעיל המטוס".

על פי רש"ת, האירוע הועבר לחקירת החוקר הראשי במשרד התחבורה כמקובל והוא ייבדוק את פרטי המקרה על מנת שלא ישנה.

גם בשדה התעופה הית'רו בלונדון דווח הלילה על אירוע חריג בעת הפושבק (גרירה לאחור) כאשר שני מטוסים היו מעורבים בהתנגשות קלה שגרמה לנזק, כך נמסר מדוברות נמל התעופה. לא דווח על נפגעים.

בתוך כך, זנב המטוס של חברת איסלנדאייר האיסלנדית נפגע על ידי כנף המטוס של חברת קוריאן אייר הקוריאנית, בזמן שנדחף לאחור, סביב השעה 20:00 אתמול (ד').

I'm on Korean Air plane that clipped an Icelandair plane at Heathrow - a passenger on the other side saw the incident told me the wing of our plane damaged the others' tail.



Pic from earlier of the police and fire on the ground credit: Noah Sabbagh pic.twitter.com/2JcJBB09F4 — Dan Sabbagh (@dansabbagh) September 28, 2022

צוותי חירום הגיעו למקום על מנת לוודא שלא נגרמו פגיעות בנפש בעקבות התאונה. כל הנוסעים שהיו על שני המטוסים הורדו מהם והמטוסים עברו לבחינת כשירות.

שני המקרים הללו מצטרפים לאירוע בטיחותי נוסף שהתרחש השבוע בנמל התעופה הקטן במונפלייה, במהלכו מטוס מטען שנחת לא הצליח לבלום בזמן ומצא את עצמו במים שנמצאים בסוף מסלול הנחיתה. הנמל נסגר לספר שעות עד שמנופים הצליחו לפנול את המטוס התקוע.

