חודש לפני השקתו, פתח ריזורט Dream Island את שעריו לסיור רשמי בפעם הראשונה.

המתחם, המוקם על ידי קבוצת "שבט אחים", שבבעלותה מספר מתחמי כנסים ואירועים, הוא ריזורט המושתת על עולמות הספא הבריאות, הקולינריה, הספורט, הבילוי והנופש. המיזם המוקם בהשקעה של כ-150 מיליון שקלים, ושטחו יתפרס על כ- 60 דונם באזור יואב (דרום השפלה). הדמייה של הריזורט | צילום: none Dream Island | צילום: none Dream Island | צילום: none

הריזורט החדש, על פי היזמים, יאפשר חווית בילוי יומית ואירוח יוקרתי עם לינה ב-26 סוויטות. מתחם הסוויטות יכלול עשרים ושש סוויטות VIP, המוקפות בטבע פתוח וכוללות 1,500 מ"ר של בריכות חמות וקרות. במתחם עצמו יהיו מים ומעיינות בריאות, חוות ספורט אנרגטית, מתחם ספא, 2 מסעדות שף, מתחם לייף סטייל ואירועים שונים.

את המתחם מתכנן האדריכל איציק לוי והוא בנוי על דימוי של אי אקזוטי פרטי ופראי. על פי המשקיעים, המיזם המשולב צפוי לארח כחצי מיליון אורחים בשנה – קהל פרטי ועסקי, אירועי חברה ואירועים פרטיים, תיירות פנים ותיירות נכנסת. העבודות בשטח | צילום: Dream Island, יחסי ציבור Dream Island | צילום: Dream Island, יחסי ציבור

להקמת המתחם, קיבלה קבוצת "שבט אחים" מענק ממשרד התיירות. לדברי אמיר הלוי מנכ"ל משרד התיירות: ״פיתוחן של אטרקציות תיירותיות בפריפריה תורם רבות לפיתוח האזור וחיבורו למרכז, מוכיחות את ההצלחה התיירותית האדירה שמתרחשת בישראל בשנים האחרונות ומהוות הבעת אמון של היזמים בענף התיירות בישראל. עונג גדול להגיע לסיור בשטח לרגל פתיחת אטרקציה תיירותית הוליסטית - המשלבת לינה, מרכז כנסים וספא. אני מאמין ש״הדרים איילנד״ ייתן מענה תיירותי רחב למגוון פלחי שוק תיירותיים ויוביל להארכת שהות התיירים בצפון הנגב כחלק מפיתוח המוצר הדרומי שמוביל המשרד".

המתחם החדש צפוי לספק כ-300 מקומות תעסוקה לתושבי האזור ומטרתו להוביל למימוש הפוטנציאל התיירותי של אזור שפלת יהודה וצפון הנגב, אזור שעד היום לא נתפס בעיני הציבור הישראלי כיעד תיירותי נחשק.