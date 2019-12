המלחמה על הנוסע הישראלי בקו הטיסות ללונדון ממשיכה להתחמם לאחר שקיימות היום חמש חברות תעופה שונות שממריאות לבירה האנגלית מנתב"ג, והמרוויחים הגדולים מכך הם כמובן אנחנו. גם החברה הלאומית הבריטית - בריטיש איירווייז, שטסה לארץ כבר מעל 100 שנה ונחשבת לאחת מחברות התעופה הטובות בעולם, החליטה לא לשבת בשקט. >>לעוד עדכונים היכנסו לעמוד הפייסבוק של mako חופש >>כל ההמלצות לטיול בלונדון בבריטיש הבינו שלא רק המחיר קובע את בחירת חברת התעופה, אלא בעיקר השירות ולכן השיקו את מחלקת הביזנס החדשה שלה בקו מת"א. ולא סתם מדובר במחלקת ביזנס משודרגת, אלא בכזו שנמצאת במטוס חדש - האיירבוס 350-1000 A שנחשב לאחד המטוסים המתקדמים בעולם. המטוס בנתב"ג | צילום: גיא וקס הטיסה הראשונה במטוס החדש, בנתיב של תל אביב-לונדון, יצאה לדרך בתחילת החודש, ומדובר בסוג של גאווה מקומית (או מהלך עסקי מתוכנן אם תרצו) מכיוון שהמטוס הספיק לטוס קודם רק לדובאי ומדריד. ולמה המטוס הזה נחשב לאחד הטובים בעולם? מכירים את ההרגשה החנוקה במטוס, כשאין אוויר והכול צפוף ורועש? אז באיירבוס החדש חשבו על זה גם ובמטוס ישנן תקרות גבוהות, יכולת הפחתת רעש ואפילו שמו דגש על תאורה סביבתית שאמורה לדמות את התאורה החיצונית. המטרה היא שהנוסעים יעזבו את המטוס עם הרגשה נינוחה, גם בזכות הלחות הגבוה והאוויר הנקי כפי שמרגישים בגובה 6000 רגל בלבד. בנוסף, למטוס יש יתרון משמעותי נוסף והוא תצרוכת הדלק שנמוכה ב-25 אחוזים ממטוסים קודמים ועוזרת בהפחתת פליטת החמצן הדו פחמני לאוויר. ואחרי כל הנתונים הללו, צריך לדבר על גולת הכותרת והסיבה שלשמה התכנסנו - מחלקת העסקים. בבריטיש איירווייז החליטו לוותר על המחלקה הראשונה והפכו את מחלקת העסקים למחלקה הכי מתקדמת ומפנקת שלהם. מדובר ב-56 מושבים שנמצאים בקידמת המטוס ומחולקים לתאים. לכל תא ישנה דלת שתשמור על הפרטיות שלכם יחד עם מסך גדול שמצויד במיטב הסרטים שירדו ממש לפני רגע מהאקרנים, מיטה מתכווננת באורך 2 מטר (אל תדאגו תקבלו גם סדין, שמיכה וכרית נעימה שתוכלו להרגיש כמו בדרך לביקור מדיני) וארוחות שף שלא הייתם חולמים לקבל במטוס. כמובן שגם המחיר בהתאם (החל מ-750 דולר לכיוון בעונות הפחות מתויירות), אך המוצר באמת שווה את זה. מושב שהופך למיטה ומסך בידור גדול | צילום: britishairways 56 מושבים בסך הכל | צילום: בריטיש איירווייז גם האוכל מאוד מפתיע | צילום: בריטיש איירווייז כדי להשלים את החוויה, שכשטסים בביזנס של בריטיש, ניתן להגיע זמן רב לפני הטיסה כדי ליהנות מהלאונג'ים המפנקים (בעיקר בלונדון) בהם תקבלו ארוחה יפה ותוכלו ליהנות מבר שלא היה מבייש בר תל אביבי ממוצע. כמי שטס בפעם הראשונה במחלקה מתקדמת ההרגשה היא שהטיסה במחלקת העסקים הוא תהליך שלם כמו הפיכת הזחל לפרפר. אתה מגיע אליו בתור זחל, אין מה לעשות כל מי שצריך לקום ב-4 בבוקר כדי לטוס נראה ומרגיש כמו זחל, ואז אתה עובר למצב של גולם בתוך התא הפרטי (שם אתה מוזן באוכל משובח) ויוצא ממנו כמו פרפר מוכן אל נסיעת העסקים או הטיול המתקרב שלך. או במילים פשוטות יותר: החוויה היתה מדהימה. כך נראית מחלקת התיירים במטוס | צילום: בריטיש איירווייז מה מחכה לכם אחרי הנחיתה? אם לא השתכנעתם עד עכשיו, חשוב לזכור שבסופו של דבר אתם נוחתים בלונדון, אחת הערים הכי כיפיות ותוססות שקיימות. אספנו כמה אטרקציות מהנות ומומלצות שכדאי לבקר בהן כשאתם מטיילים בעיר הבירה האנגלית: 1. אם אתם מגיעים בימים הקרובים, לכו לראות את הווינטר וונדרלנד (Winter Wonderland) בהייד פארק (במיוחד אם יש לכם ילדים) אבל תנסו להגיע מוקדם כדי שלא תתקעו בתור האינסופי בכניסה ותכינו את הארנקים כי כל אטרקציה היא יקרה אבל איכות המתקנים מתעלה על הסופרלנד שלנו. דבר ראשון: ווינטר וונדרלנד | צילום: shutterstock, Nadezda Barkova 2. נסו לתפוס סיור עם מדריך בנוטינג היל, אבל לאו דווקא ביום שבת, כדי להכיר את ההיסטוריה המרתקת של המקום וליהנות מהיופי הגלום בה (וכן תהנו גם מאחת השכונות הכי טובות לאינסטגרם שלכם). >>כל ההמלצות לטיול בלונדון 3. סיור גרפיטי בשורדיץ' - יש שיגידו שזאת הפלורנטין של לונדון אבל זה יעליב את שורדיץ'. מדובר באחת השכונות הכי מגניבות באירופה ואפשר למצוא סיורים באנגלית ובעברית שמתעדכנים כל הזמן (ממש כמו הגרפיטי). View this post on Instagram A post shared by LVCIE ✈ (@silicone_carne) on Dec 15, 2019 at 1:27am PST 4. אם אתם מחפשים נקודת תצפית טובה אבל לא רוצים לבזבז כס, הכסף נסו לעלות לבר של מלון shangrila במגדל השארד. הבר שנמצא בקומה ה-52, יספק לכם תצפית חינמית ודרינק ממש לא חינמי אבל מתוחכם. 5. אם יש לכם זמן לפני הטיסה מומלץ לבקר במוזיאון של בריטיש איירוויז שנמצא ליד שדה התעופה הית'רו. תבקשו מהמתנדבים החביבים שיספרו לכם על הביקור של המלכה השנה ועל המטוס שהגיע לפני 100 שנה לישראל, ביקור מרתק לא רק לחובבי התעופה. המטוס שנחת לפני 100 שנה בישראל | צילום: מוזיאון בריטיש איירווייז 6. נסו לתפוס מחזה - לונדון מלאה במחזות ברודווי ואם לא ראיתם עדיין, תמיד תוכלו להירשם להגרלה של המילטון, בוק אוף מורמונס או כל הצגה אחרת ואולי להיכנס בזיל הזול. *האורח היה כתב של חברת בריטיש איירווייז {title}





