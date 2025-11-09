"רגע מרגש": אחרי שנפגע מטיל - מלון מטיילים במטולה נפתח מחדש
במשך שנתיים מלון מטיילים במטולה היה סגור לקהל הרחב. בהתחלה הוא אירח חיילים ולאחר מכן נהרס לאחר שנפגע ישירות מטיל של חיזבאללה. כעת, אחרי שיפוץ מקיף ב-3 מיליון שקלים, הוא יפתח מחדש. "אחרי כל מה שעברנו, לראות שוב אורחים נכנסים בדלת זו הגשמת חלום"
לאחר למעלה משנתיים שהיה סגור, מלון מטיילים מטולה ישוב בקרוב לפעילות מלאה. המלון, שנפגע ישירות מטיל של חיזבאללה באפריל 2024 במהלך מלחמת "חרבות ברזל", יפתח לאורחים החל מה־14 בדצמבר 2025, לאחר שיפוץ מקיף בהשקעה של למעלה מ־3 מיליון שקלים.
במהלך המלחמה, רשת מלונות מטיילים התגייסה למאמץ הלאומי ואירחה חיילים וכוחות ביטחון במלונות הצפון. למרבה המזל, בפגיעת הטיל במטולה לא היו נפגעים בנפש, אך נגרם נזק משמעותי לקומות העליונה והתחתונה של המבנה. ההתנהלות הארוכה מול מס רכוש ועבודות השיקום המורכבות, שכללו גם שיפוץ של הרחוב הראשי במושבה, התארכו, וכעת הכול מוכן לקראת קבלת פני האורחים הראשונים.
המלון, בעל מבנה היסטורי בן כ־100 שנה, שייך למשפחת גולדברג, מראשוני מטולה, ואירח לאורך השנים דמויות רבות. בשנת 2020, בתקופת הקורונה, עבר המלון שיפוץ עיצובי מלא תוך שמירה על האותנטיות ההיסטורית וכעת, לאחר השיפוץ בעקבות הפגיעה הוא אף עבר שדרוג.
במלון 27 חדרים, מתוכם 4 דירות נופש ו־7 חדרים עם מרפסות. חדר האוכל המשקיף לנוף החרמון ומטעי מטולה מגיש ארוחות בוקר אישיות.
"הפתיחה המחודשת של מלון מטיילים מטולה היא רגע מרגש במיוחד עבור כולנו", אומרת בת חן ישועה מנכ"לית מלונות מטיילים. "המלון הזה הוא סמל לעמידה איתנה, לחוסן הצפוני ולאמונה באורח חיים ישראלי שמחובר לאדמה, לטבע ולאנשים. אחרי כל מה שעברנו, לראות שוב אורחים נכנסים בדלת זו הגשמת חלום. אחרי שנתיים ארוכות של המתנה, אנחנו מזמינים אתכם לחוות מחדש את מטולה במלוא יופייה. זו לא רק פתיחה של מלון, זו פתיחה של תקווה".