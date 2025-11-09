במהלך המלחמה, רשת מלונות מטיילים התגייסה למאמץ הלאומי ואירחה חיילים וכוחות ביטחון במלונות הצפון. למרבה המזל, בפגיעת הטיל במטולה לא היו נפגעים בנפש, אך נגרם נזק משמעותי לקומות העליונה והתחתונה של המבנה. ההתנהלות הארוכה מול מס רכוש ועבודות השיקום המורכבות, שכללו גם שיפוץ של הרחוב הראשי במושבה, התארכו, וכעת הכול מוכן לקראת קבלת פני האורחים הראשונים.

"הפתיחה המחודשת של מלון מטיילים מטולה היא רגע מרגש במיוחד עבור כולנו", אומרת בת חן ישועה מנכ"לית מלונות מטיילים. "המלון הזה הוא סמל לעמידה איתנה, לחוסן הצפוני ולאמונה באורח חיים ישראלי שמחובר לאדמה, לטבע ולאנשים. אחרי כל מה שעברנו, לראות שוב אורחים נכנסים בדלת זו הגשמת חלום. אחרי שנתיים ארוכות של המתנה, אנחנו מזמינים אתכם לחוות מחדש את מטולה במלוא יופייה. זו לא רק פתיחה של מלון, זו פתיחה של תקווה".