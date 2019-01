בקרוב יושק קו תעופה חדש: תל אביב-קיגאלי (רואנדה). חברת התעופההלאומית של רואנדה, "רואנדה אייר", תפעיל לראשונה טיסות ישירות בין רואנדה לישראל. זאת בעקבות הסכם תעופה שנחתם היום (ב') בין שר התחבורה והמודיעין ישראל כ"ץ ושגריר רואנדה בישראל, ג'וזף רוטאבאנה. >>לעוד עדכונים היכנסו לעמוד הפייסבוק של mako חופש לפי ההסכם תוכל כל מדינה להפעיל עד שבע טיסות סדירות בין נתב"ג לבירת רואנדה קיגאלי, ללא הגבלת קיבולת או סוגי מטוסים. השגריר רוטאבאנה הודיע לשר כץ כי בכוונת חברת התעופה הרואנדית להפעיל את הקו החדש כבר בחודשים הקרובים. במשרד התחבורה מדגישים כי צוות של אגף הביטחון במשרד התחבורה ערך לפני מספר שבועות סיור בנמל התעופה שברואנדה, ואישר כי הוא עומד בכל דרישות האבטחה לביצוע הטיסות לישראל. View this post on Instagram A post shared by Huy Do (@huydo2709) on Dec 28, 2018 at 7:32pm PST לדברי השר כץ, חתימת הסכם התעופה עם רואנדה מתבצעת במסגרת פתיחת השמיים לתחרות. "הסכם השמיים הפתוחים הביא לתוספת משמעותית בהיצע חברות הטיסה לישראל וממנה. ההסכם פותח בפני ישראל מאות שדות תעופה ברחבי העולם ללא כל הגבלה וכניסתה של רואנדה אייר היא חלק ממהלך זה. היום אזרחי ישראל לא מפסיקים להמריא ולטוס לכל העולם במחירים הזולים ביותר וגם התיירים מתחילים להגיע". רואנדה אייר (RwandAir) קמה ב-2002 והיא חברת התעופה הלאומית של רואנדה. החברה מפעילה טיסות פנים וטיסות בינלאומיות ליעדים באפריקה, באירופה אסיה והמזרח התיכון . צי המטוסים שלה כולל כ-12 מטוסים. גם חברת התעופה הקנייתית קניה איירליינס הגישה בקשה להפעיל קו לישראל במטרה לפתוח עוד השנה קו בין תל אביב לניירובי. הטיסות הישירות שהפעילה החברה בקו לתל אביב הופסקו ב-2002. החברה הייתה אמורה לחדש טיסותיה עוד ב-2015, מה שלא קרה בסופו של דבר. חברת התעופה האפריקאית שפעילה בישראל מזה שנים היא אתיופיאן איירליינס המפעילה טיסות ישירות מתל אביב לאדיס אבבה. {title}





