1. לילה חינם באבו דאבי

כשנתיים וחצי לאחר חתימת הסכמי אברהם, לשכת התיירות והתרבות של אבו דאבי (DCT) משיקה את קמפיין הקיץ תחת הסלוגן "One summer is not enough" ("קיץ אחד פשוט לא מספיק").

אחת ההטבות הכי משתלמות שהושקו כחלק מהקמפיין הוא אירוח חינם לילדים עד גיל 12 עבור כל מבוגר משלם, כולל ארוחת בוקר. בנוסף, ההטבה כוללת כניסה חינם כניסה חינם לשלושת פארקי שעשועים המפורסמים של יאס איילנד, פרארי וורלד אבו דאבי, האחים וורנר אבו דאבי ויאס ווטרוולד. מדובר ההטבה של 920 דירהם לילד (כ-900 שקלים).

בנוסף, מלונות רבים באבו דאבי מציעים לילה בחינם על הזמנת חבילות לינה. כך לדוגמה, עבור 4 לילות שלמו 3 לילות, בהזמנת 8 לילות שלמו על 6 לילות. המבצע תקף לכל סוגי החדרים, כולל ארוחות בוקר. מי שרוצה להזמין מספר לילות שלא במסגרת המבצע "לילה חינם" יוכל ליהנות מ-10% במלונות מובחרים באמצעות קוד קופון SUMMER10.

יאס איילנד אבו דאבי | צילום: יח"צ yas island

2. ב-MSC משיקים אנייה המונעת בגז טבעי

MSC Cruises ישיק בחודש הבא את האנייה השנייה שלו המונעת בגז טבעי נוזלי (LNG), MSC Euribia, שהשלימה בהצלחה את בדיקת המערכות האינטנסיבית שלה במים עמוקים, במהלך ניסוי בן ארבעה ימים באוקיינוס האטלנטי. השלב הבא עבור ספינת הדגל החדשה ביותר של MSC Cruises הוא הטיפול הסופי בה, במספנת Chantiers de l'Atlantique בסנט נזייר בצרפת, לפני שתימסר רשמית ל- MSC Cruises ב-31 במאי.

MSC Euribia תהיה האונייה ה-22 שתצטרף לצי של MSC Cruises, ותוכל להכיל עד 6,327 נוסעים. שמה של האונייה יינתן רשמית בטקס ההשקה, ב-8 ביוני בקופנהגן, דנמרק, לפני שתצא מנמל הבית שלה בקיל, גרמניה, לעונת ההשקה שלה בצפון אירופה.

MSC Euribia כוללת מגוון חדרים וסוויטות. בחלק האחורי של הספינה הנוסעים ייהנו מ-"לאונג' הקרוסלה", מתחם חדיש במיקום מיוחד המאפשר תצפית פנורמית לים ומקום בילוי. על האנייה הילדים יוכלו ליהנות ממתחם ילדים המשתרע על 700 מ"ר וכולל שבעה חדרי פעילות ומשחק המותאמים לקבוצות הגיל השונות מגילאי 0-17, המאובזרים בטכנולוגיות חדשניות ובשיתוף פעולה ארוך טווח בין ענקית השייט לחברת LEGO. בנוסף, האנייה מציעה חמש בריכות ופארק מים - Ocean Cay AquaPark, אחד מפארקי המים הגדולים והמרשימים ביותר בים, עם שלוש מגלשות מים מתפתלות והנאה אין סופית.

צילום: באדיבות MSC

3. מגלשה מוזיקלית חדשה בשפיים

פארק המים שפיים פותח שעריו בחג המים, ומשיק את המגלשה הראשונה בישראל שמתנגנת בה מוזיקה. המגלשה המוזיקלית מצטרפת לשלל מגלשות מים, בריכת הגלים הגדולה בישראל ובריכות נוספות, מוצללות בחלקן, מסלולי אבובים, מתחמים ייעודיים לפעוטות, אזורי ישיבה מוצלים, נרחבים ומרווחים, מתחמים ואטרקציות ייעודיות למגוון רחב במיוחד של גילים והעדפות בילוי שונות, מרגוע ועד אקסטרימי, לגלישה יחידנית וגם בצמד.

מחיר כניסה: 144 שקלים לכרטיס בהזמנה באתר, החל מגיל שנתיים. מחירים מיוחדים לחיילים ולבעלי מוגבלויות עם הצגת תעודה מתאימה בכניסה. חובה לשריין מקומות מראש דרך אתר האינטרנט.

צילום: אילן ארנון

4. מלון סי לייף עבר שיפוץ

מלון הריזורט סי לייף נהריה מרשת מלונות JACOB סיים בימים אלה שיפוץ מתמשך שכלל את השטחים הציבוריים, הבריכה, אזור הספא, חלק ניכר מהחדרים ועוד. עלות השיפוץ נעמדת בכ- מ16 מיליון ₪.

מלון הריזורט סי לייף נהריה ממוקם על קו החוף הצפוני/ במלון 64 חדרים הפרושים בשני מבני המלון/ במלון ספא 'HALO'' שהוא הספא היחיד בארץ המורכב כולו מקירות מלח, שהובאו ממכרות מלח טבעיים במזרח אירופה.

צילום: מקס מורון, יח"צ