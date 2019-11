תלונות חמורות של נוסעים בטיסה מתל אביב לליון: מאות נוסעים שנחתו בעיר הצרפתית ביום ראשון שעבר, טוענים שנאלצו לחכות מעל לשעתיים למזוודות שלהם בשדה התעופה ומאשימים את עובדי ההעמסה בהתנהגות אנטישמית. >>לעוד עדכונים היכנסו לעמוד הפייסבוק של mako חופש "נחתנו בליון ב-10 בנובמבר בשעה המתוכננת - חמש בערב", כותבת הבלוגרית פמלה גלר. "באולם הכבודות לא היה אף אחד חוץ מאיתנו. המזוודות שלנו היו אמורות לצאת במסוע מספר 2 וכל הנוסעים התאספו סביבו. אחרי חצי שעה של המתנה, כשאף מזוודה לא יצאה, נוסעים החלו לאבד סבלנות". "שעה אחרי הנחיתה כבר היה ברור שמשהו לא בסדר. כששאלנו מה קורה, אמרו לנו שהמזוודות יגיעו תוך חמש דקות, ואז תוך 10 דקות, וכלום לא קרה. באותו הזמן נוסעים שהגיעו מטיסה אחרת קיבלו את המזוודות שלהם תוך 10 דקות". View this post on Instagram A post shared by Patrick Corcoran (@madpatski) on Jul 18, 2019 at 11:50am PDT "ברגע הזה היה ברור לכולם מה קורה: המעמיסים מחזיקים את המזוודות שלנו במכוון בגלל שהגענו מתל אביב. הסיפורים מתחילים לרוץ ומסתבר שזו ממש לא הפעם הראשונה שזה קורה", טוענת גלר. "בכל הזמן הזה אף גורם בשדה לא עושה דבר". "באולם ההמתנה מתחילות צעקות ואף אלימות. המשטרה מגיעה, ועדיין אף אחד לא עושה את הדבר הבסיסי של להורות לאנשי ההעמסה לשחרר את המזוודות, שכעת, בגלל המהומה, רק רוצים להמשיך ולעכב את השיחרור שלהן. זה ניגמר אחרי שעתיים ארוכות. לא מעט נוסעים פיספסו רכבות בזמן הזה". האירוע עורר סערה בקהילה היהודית של העיר ליון. "לא מדובר באירוע בודד. מקרים כאלה מתרחשים בשדה התעופה כל הזמן", אומר ריצ'רד בניטה, שדר רדיו בתחנה היהודית בעיר. "שדה התעופה משתמש בקבלני משנה ונראה שחלקם לא לגמרי אוהבים את ישראל ומביעים זאת על ידי עיכוב שליחת המזוודות". משדה התעופה, שעדיין חוקר את האירוע נמסר שלא היתה שום אפליה נגד הנוסעים הישראלים והעיכוב נבע מתקלה ומכך שלא היו מספיק עובדים באותו היום. לאחר האירוע, המעמיסים בשדה התעופה פתחו בשביתה שהובילה לעיכוב חלוקת המטען בטיסות נוספות. {title}





