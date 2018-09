קווי הטיסות בין ישראל לסין והמזרח הרחוק מתרחבים — והתחרות על הנוסעים גוברת. טיסת הבכורה של חברת התעופה הסינית סצ'ואן איירליינס נחתה אתמול (ד') בנתב"ג, בקו שיוצא מהעיר צ'נגדו, בירת חבל סצ'ואן. החברה, שהודיעה רק באוגוסט על כוונותיה להיכנס לישראל, תפעיל שתי טיסות שבועיות, בימי ראשון ורביעי, בקו שיהיה הקצר ביותר בין המדינות — כתשע שעות טיסה בלבד. כחלק מהשקת הקו מציעה סצ'ואן איירלינס טיסות המשך ללא תשלום מצ'נגדו לבייג'ין, לשנחאי ולגואנגז'ו, עד נובמבר. מחירי הכרטיסים בעת ההשקה מתחילים ב–599 דולר במחלקת תיירים וב–1,404 דולר במחלקת עסקים. בטיסה שנחתה אתמול הגיעו לנתב"ג, לצד 200 תיירים ואנשי עסקים, גם יו"ר החברה, לי גואנג, המבקר בישראל לראשונה. עם הנחיתה נערך טקס קבלת פנים, שבו השתתפו גם שר התיירות, יריב לוין; שגריר סין בישראל, ז'אנג יונג; קונסול ישראל בסצ'ואן עמיר לאטי; וגדעון טהלר, בעלי טל תעופה — הנציגה הרשמית של סצ'ואן איירליינס בישראל. לדברי טהלר כי בחברה בטוחים "שמספר התיירים הסינים יגדל בעקבות פתיחת הקו, ואנחנו גם סומכים על התייר הישראלי שיגלה את סצ'ואן ואת כל מה שיש לה להציע". לי אומר כי "בפחות מעשר שעות הגענו לתל אביב היפה, ואנחנו מאוד מתרגשים. מרגע זה צ'אנדו תהיה העיר היחידה ממערב סין שניתן להגיע אליה מישראל וליישם את החברות בין שתי המדינות. מערב סין עדיין לא מתויירת מספיק, רבים עוד לא נחשפו אליה, ואנחנו מקווים לשנות זאת. חבל סצ'ואן הוא אחד המקומות השמחים ביותר בסין — עם נהרות, הרים ודובי פנדה — ואנחנו שמחים להכיר את ישראל המודרנית והמפותחת כלכלית". עוד הוסיף גואנג כי "כבר במטוס דמיינתי את עצמי מסתובב על החוף בתל אביב ומתאהב בשקיעה הים־תיכונית". לדברי השר לוין, פתיחת הקו היא הגשמת חלום אישי שלו. לדבריו, הקו החדש נפתח בעקבות ביקורו לפני שנה בצ'נגדו. "זה קרה כמעט במקרה, כשביקרתי בכנס תיירות עולמי וראיתי בנמל התעופה המון מטוסים של סצ'ואן איירליינס ושאלתי את עמיר לאטי מי הם ומה הסיכוי להביא אותם לישראל. קבענו פגישה מהירה, נפגשנו בנמל התעופה לפני הטיסה חזרה לישראל, והצענו להם מענק". לוין התייחס בנאומו למענק משרד התיירות לפתיחת קווי תעופה חדשים, כך שעבור כל טיסה חדשה תקבל החברה מענק חד־פעמי של 250 אלף יורו. מכיוון שסצ'ואן איירליינס תציע שתי טיסות שבועיות בין צ'נגדו לנתב"ג, המדינה תשלם לה 500 אלף יורו. הטיסות מוכנות — אתר החברה עדיין לא המענק נותן גם לממשלת ישראל וגם לסצ'ואן איירליינס סיבות להצדיק את פתיחת הקו החדש. בשנה האחרונה חלה ירידה של 8% בתיירות הסינית בישראל, בעקבות אזהרת מסע שהוציאה ממשלת סין, אך במשרד התיירות לא מביעים דאגה, ובטוחים שהתיירות הסינית היא בעלת פוטנציאל הצמיחה הגבוה ביותר למדינת ישראל, לאחר שבאוגוסט חלה עלייה של 30% לעומת אוגוסט 2017 ו–50% לעומת אוגוסט 2016. לי אמר אתמול ל–TheMarker כי הוא בטוח שהקהל הישראלי יתאהב בחברת התעופה, שבה טסו בשנה האחרונה כ–30 מיליון נוסעים, ושהיקף המכירות שלה היה 4 מיליארד דולר. לדבריו, מה שמבדיל את החברה מהמתחרות הוא המאמץ לספק בטיסה שירות מוקפד, לצד ארוחות מיוחדות. אך עבור הקהל הישראלי מה שצפוי לדבריו להשפיע על הבחירה הוא אורך הטיסה הקצר יחסית לסין, בנוסף לקווי טיסות המשך למזרח אסיה. לפי לי, ישראלים יוכלו לטוס מצ'אנדו לבנגקוק בטיסה של שלוש שעות, או לבחור ביעדים כמו ויאטנם וקמבודיה. בחברה סבורים גם כי טיסה נוספת שתעניין את הישראלים היא ללאסה, בירת טיבט. כמו כן, לי מצפה להתחרות על הנוסעים הישראלים שיבקשו לטוס למקומות רחוקים יותר, כמו אוסטרליה וניו זילנד, ויוכלו לעשות זאת בחניית ביניים בצ'נגדו. לדבריו, במסגרת השירות שהחברה מספקת היא מציעה לנוסעים חניית ביניים בת שש שעות וביקור חינמי בחוות דובי פנדה; ועבור חניות של שמונה שעות — גם לינה בבית מלון על חשבון חברת התעופה. עם זאת, נראה כי לזריזות בפתיחת הקו החדש יש מחיר. בניסיון לבצע בדיקת מחירים עבור נוסעים ישראלים נראה כי אתר החברה עדיין לא ערוך לעיניים מערביות, ועצם ההגעה לאתר באנגלית דורש חיפוש מעמיק. תל אביב וישראל עדיין אינן מופיעות במפת היעדים של החברה, מה שמשאיר את הישראלים להסתמך על סוכני נסיעות — קושי שעשוי לפגוע באטרקטיביות של החברה. "אנחנו עובדים על שיפורים טכנולוגים עבור הלקוחות הבינלאומיים שלנו", אומר לי. "יש לנו אפליקציה ישירה ואתר אינטרנט, ובאירופה יש לנו מגוון אפשרויות לקהל מערבי. אבל עבור הקהל הישראלי אנחנו צריכים לבנות אתר חדש ולייצר עמוד פייסבוק. אנחנו מעוניינים להשתפר בכך". לדברי לי, "הציפייה היא בעיקר לקהל עסקי, מכיוון ששיתוף הפעולה בין סצ'ואן לישראלהוא מאוד פעיל. אנחנו כמובן מצפים גם לפעילות תיירותית בין שתי המדינות". הוא הוסיף כי "הופתעתי מאוד ש–30 מתוך הנוסעים שהגיעו על הטיסה הראשונה היו ישראלים. מסתבר שהם עובדים בצ'נגדו, ולכן ניצלו את הטיסה הישירה". לדבריו, החברה מעוניינת גם בפעילות מטענים בישראל, תחום הצומח גם כן בטיסות בין ישראל למזרח. View this post on Instagram A post shared by Henry + Jeffrey (@henry_jeffrey_aviation) on Sep 6, 2018 at 2:59am PDT "לא חוששים מהמתחרות הסיניות" רוב חברות התעופה שנכנסו לישראל בתקופה האחרונה ביקשו די מהר להגדיל את תדירות הטיסות. לי אומר כי "ברגע שנתייצב נשקול עוד טיסות, כי שתי טיסות בשבוע אינן יעילות כלכלית — ואנחנו מעדיפים לעלות לארבע טיסות שבועיות". למרות זאת, לי מודה כי אמנם שתי הטיסות הבאות הצפויות לטוס לישראל כבר מלאות אך בטיסות מישראל בחזרה נשארו עוד לא מעט מקומות. אם החברה תבחר לעלות לשלוש טיסות שבועיות, היא תוכל לקבל מענק נוסף ממשרד התיירות של 250 אלף יורו — סכום בלתי מבוטל בשיקולים הכלכליים. לדברי לי, הקשרים של החברה עם משרד התיירות טובים מאוד, ונציגי משרד התיירות מסצ'ואן הגיעו ביולי האחרון לישראל כדי לבחון אפשרויות קידום לתל אביב וירושלים — הקמפיין הגדול ביותר בו משקיע משרד התיירות ברחבי העולם. לשאלה אם היו תנאים מוקדמים מצד משרד התיירות לגבי המענק שהם מציעים או תקופת התחייבות של החברה לפעול בישראל אמר לי כי "ברגע שפתחנו את הקו, אנחנו לא חושבים על האפשרות להפסיק אותו במהירות. אנחנו פותחים את הקו לא רק בגלל המענק, אלא עבור האפשרויות לקשרים בין המדינות". סצ'ואן איירליינס היא החברה הסינית השלישית שנכנסת לפעילות בישראל, אחרי היינאן וקאתי פסיפיק, וגם אל על מתחרה בהן על הקווים לסין ולמזרח. למרות העלייה המשמעותית בנוסעים למזרח מאז שנכנסו החברות החדשות לשוק, לי מרגיש שיש עדיין הרבה מקום לפעילות של סצ'ואן בישראל, ואינו מודאג ממתחרותיו הסיניות. View this post on Instagram A post shared by Ias Magat (@iasmagat) on Sep 25, 2018 at 11:18pm PDT "היינאן וקתאי טסות בכיוונים אחרים על החוף, והיתרון שלנו הוא במערב. רק מספר התיירים הפוטנציאלי משם מספיק כדי לתמוך בכל הטיסות. אנחנו לא רואים את זה כתחרות. זמן הטיסה שלנו לתל אביב קצר בשעתיים מזה של שאר החברות, וצ'נגדו היא היעד הקרוב ביותר לישראל. צ'נגדו היא בסיס האם שלנו, ואנחנו טסים משם להרבה מקומות באסיה, כך שאפשר יהיה לטוס משם לכמעט כל יעד ביבשת. רק בתאילנד יש לנו חמישה יעדים". בבדיקת המחירים, נראה שבזמן שסצ'ואן איירלינס מציעה אמנם את האפשרות הזולה בישראל לטיסה לצ'נגדו, היא אינה מציעה את המחיר הנמוך ביותר לכל יעדיה במזרח. מי שיבחר לטוס אתה יוכל לשלב עצירת ביניים בצ׳נגדו. לדברי זיו רוזן, מנכ"ל חברת הנסיעות גוליבר — שביצעה את בדיקת המחירים עבור TheMarker — עד כה, אנשים שרצו להגיע לסצ'ואן טסו בעיקר דרך הונג קונג, בייג'ין, שנחאי ובנגקוק, במחירים שבין 720 דולר ל–1,420 דולר. "אנו עדים בשנים האחרונות לפריחה בתיירות למזרח וממנה. חברת סצ'ואן מצטרפת לחברת היינאן מסין, קתאי מהונג קונג, ואייר אינדיה מהודו, שמרחיבות קווים ומצליחות להביא לירידת מחירים לטיסות ביעדים אלה. בממוצע, מחירי הטיסות למזרח ליעדים שבהם נשבר המונופול ירדו ביותר מ–30%. סביר שהמגמה רק תתחזק", אומר רוזן.





