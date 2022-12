נוסעים בטיסת Jet2 ממנצ'סטר בבריטניה לאנטליה שבטורקיה, הריעו לאחר שנוסעת אלימה הורדה מהטיסה שנאלצה לעצור בווינה ביום שני האחרון. על פי העדויות, הנוסעת החלה להתפרע במחצית הדרך של הטיסה שאורכה כארבע וחצי שעות.

הסיבה להתפרעות, כך מתברר, היא בעקבות בכי של תינוקות שנכחו בטיסה והפריעו את מנוחתה של הנוסעת. כתוצאה היא הפכה לאגרסיבית כלפי הנוסעים האחרים וצוות המטוס, ואף סטרה לאחד הנוסעים, כך על פי עד שנכח בטיסה.

מאחר וצוות המטוס לא יכול היה להמשיך את הטיסה כסדרה בעקבות האירוע, נאלצו הטייסים להסיט את המטוס בוינה בירת אוסטריה כדי שניתן יהיה להוציא את הנוסעת, ולהניח לכוחות הביטחון להתמודד איתה. מסיבה זו הגיעה הטיסה לאנטליה כשעתיים מאוחר יותר מהמתוכנן.

נוסע שהיה על סיפון המטוס סיפר ל"מנצ'סטר איבנינג ניוז" כי "הנוסעת נעשתה מופרעת כשעה ו-20 דקות לתוך הטיסה. היה הרבה רעש ואז היא הגיעה לקדמת המטוס. היא ממש כעסה על הצוות ולא נרגעה. הקול שלה נעשה חזק יותר ותוקפני - היא צעקה בפנים של אנשים.

"אנשים אמרו שהיא כבר החלה להתנהג כך בשדה התעופה עוד לפני שעלתה למטוס. ואז כמה אנשים אמרו שזה בגלל בכי תינוקות בטיסה. נוסע אחד אמר משהו והיא סטרה לו בפניו. אחר כך קם אדם לנסות ולהרגיע את המצב לפני שלקח אותה לחלק האחורי של המטוס״, כך לפי עדות הנוסע.

לאחר שנחתה הטיסה בנמל התעופה של וינה, הנוסעים שנכחו בטיסה הריעו ושמחו מכך שהנוסעת יורדת מהטיסה, וכי הם יוכלו בקרוב לשוב למסלולם לכיוון אנטליה.

Always fun and games when I’m traveling. Forced to land in Vienna because a passenger got too drunk and turned into Connor Mcgregor ✈️ #jet2 @MENnewsdesk pic.twitter.com/SDAa20DBMV — Joe Bannan⛳️⛳️ (@joebannan) March 22, 2022

חברת Jet2 שלחה הודעת טקסט לנוסעים על הטיסה והתנצלה על התקרית. בהודעה נכתב: "שלום, אנו מצטערים על כך שבעקבות התנהגות משובשת של נוסע, הטיסה שלך הוסטה לוינה. אנחנו עובדים על מנת להחזיר אותך לדרך בהקדם האפשרי".

נמל התעופה של מנצ'סטר סירב להגיב על המצב, ואמר שזהו עניין של חברת התעופה להגיב עליו.