מיצב האומנות בדמות "שער" בשידור חי המחבר בין שתי הערים ניו יורק ודבלין, משך את תשומת לבם של עשרות אלפי מבקרים, אך עקב פעילות שנויה במחלוקת, הפורטל שהושק ב-8 במאי נסגר זמנית לצורך בדיקה.

הפורטל הוא יצירת אמנות מאת האומן פורטלס, בנדיקטס גיליס הליטאי. הרעיון ליצור קישור וירטואלי בין מדינות התחיל בשנת 2016 כאשר גיליס רצה למצוא דרך לגשר על פערים בין-לאומיים, רעיון שהונע עוד יותר על ידי מגיפת הקורונה. "היה לי קשה מדי לחיות עם ההפרדה המתמדת והשנאה המתמדת. הרגשתי צורך עמוק ליצור משהו אחר, משהו חדש שידבר אל הלב האנושי במקום לדבר רק בצורה רציונלית אל המוח האנושי", אומר גיליס.

אבל למרות החזון התמים, היצירה המרתקת הממוקמת ברחוב 23 ובשדרה החמישית משכה גם לא מעט עושי צרות מאז השקתה רק לפני שבוע, כולל אלה שמציגים מסרים של שנאה ועירום. באחד המקרים, דוגמנית אונליפאנס, אווה לואיז, חשפה את החזה שלה מול השער ומבקר אחר שיתף תיעודים של מתקפת הטרור על מגדלי התאומים בניו יורק. כמו כן, שעות ספורות לאחר עליית הפורטל בדבלין לאוויר, אישה שיכורה בשנות ה-40 לחייה נלקחה על ידי שוטרים ונעצרה לאחר שחיככה את גבה ואת אחוריה על המסך.

בהצהרה לגבי הסגירה הזמנית של המיצב, אמרה חברת Flatiron NoMad שסייעה בהקמתו כי "מקרים של התנהגות בלתי הולמת הגיעו ממיעוט קטן מאוד של מבקרי הפורטל ושותפו ברשתות החברתיות. בניו יורק קבענו נהלים מאז השקת הפורטל, כולל אבטחה קבועה באתר ומחסומים למניעת כניסה של אנשים לפורטל".

ג'ו קאלהאן מנהל ארגון השערים הוירטואלים והמנכ"ל של Sansar, פלטפורמת מציאות מדומה חברתית אמר כי הפרויקט תוכנן להבטיח אווירה משפחתית ומכילה: "התגובה מתושבי ניו יורק הייתה חיובית באופן גורף עד כה, כאשר אנשים מכל רחבי העולם הגיעו לראות את הפורטל. למרות שאנו מבינים שהיו מקרים של התנהגות בלתי הולמת בפורטל, התקריות הללו מייצגות רק חלק קטן של האינטראקציות הכוללות", אמר קאלהאן.

השערים בדבלין ובניו יורק צפויים לחזור בשלב מסוים בימים הקרובים, מדווח ה-CNN. כשייפתח מחדש, הפורטל אמור להישאר פתוח עד לעונת הסתיו, זאת כמובן בתנאי שההתנהלות של המבקרים תאפשר זאת.