נקבע מותו של יהודי שהוכה במהלך הפגנה פרו-פלסטינית בלוס אנג'לס. האירוע התרחש בזמן מחאה פרו-פלסטינית בעיר, כשמולה הפגינו כמה יהודים וישראלים. במקום התפתחה קטטה בין מספר בני אדם, ופול קסלר, יהודי מבוגר, הוכה באמצעות מגפון. הוא נפל ארצה ונחבל בראשו. בבית החולים בלוס אנג'לס הודיעו הלילה (בין שני לשלישי) כי נקבע מותו.

הגבר פונה לבית החולים ביום ראשון מבולבל ועם פצע פתוח בראש. מצבו הוגדר קשה מאוד ובית החולים מסר שהוא נלחם על חייו. עד כה לא ידוע על חשודים שנעצרו באירוע.

BREAKING: This is the last photo of Paul Kessler taken just 5 minutes before he was attacked by an anti-Israel protester yesterday afternoon. I received photos and videos from a source at the scene. pic.twitter.com/QBbLIO0lBM