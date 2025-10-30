פסק דין חדש של בית הדין האירופי לצדק (ECJ) קובע כי פגיעת ברק במטוס נחשבת ל"נסיבות חיצוניות" ולכן חברת התעופה פטורה מתשלום פיצוי לנוסעים על עיכוב או ביטול טיסה.

הפנייה לבית המשפט הגיעה בעקבות תביעה של לקוחות שטסו מרומניה ללונדון, דרך קונקשן בווינה, עם חברת התעופה האוסטרית "אוסטריאן איירליינס". הטיסה מרומניה לווינה התעכבה בלמעלה משבע שעות בעקבות פגיעת ברק במטוס סמוך לנחיתה בשדה התעופה ברומניה. צוות טכנאים ערך בדיקת בטיחות נרחבת למטוס, וגילו כי נגרם נזק גלוי לכלי חיצוני חיוני למדדית לחץ אוויר, מה שהוביל להשבתת המטוס לפרק זמן בלתי מוגדר.

מטוס של חברת אוסטריאן איירליינס | צילום: ליאור שבתאי

חברת התעופה האוסטרית שכרה מטוס חלופי מווינה כדי לבצע את הטיסה המדוברת, ואותה הטיסה יצאה באיחור של שעות. הנוסעים העבירו את תביעתם לחברת AirHelp שהגישה תביעה לבית המשפט. החברה טענה שברק לא נחשב ב"נסיבות יוצאות דופן" שמאפשרות פטור מחובת הפיצוי, וכי "אוסטריאן איירליינס" לא נקטה את כל האמצעים הסבירים כדי להוביל את הנוסע ליעדו בהקדם. בחברת התעופה טענו כי הנזק שנגרם למטוס הוביל לבדיקת בטיחות נרחבת, ולכן מדובר באירוע חריג שהחברה לא יכלה להיערך אליו.

השופטים בלוקסמבורג קבעו כי פגיעת ברק היא חלק מתנאי מזג האוויר הבלתי צפויים, ואינה נובעת מהתפעול השוטף של חברת התעופה. עם זאת, נקבע כי אם החברה לא נוקטת בצעדים סבירים להקטנת הנזק כגון מציאת מטוס חלופי או אספקת שירותי לינה לנוסעים היא לא תקבל את הפטור כמו בפסיקה זו.

"הפסיקה הזו עלולה לשמש תקדים גם בטיסות מישראל או אליה", אומר עו"ד אשר רוטבאום, מומחה לדיני תעופה וזכויות נוסעים. "אם חברת התעופה תיתקל בעיכוב עקב סופת ברקים או פגיעה ישירה, היא עשויה לטעון שאין מקום לפיצוי כלשהו גם אם הנוסעים חיכו במשך שעות בשדה".

עו"ד אשר רוטבאום | צילום: יחצ