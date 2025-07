stories like this warm my heart and give me hope

אב לילדה כבת 5 קפץ אתמול (א') מספינת התענוגות של דיסני, "הדיסני דרים", אחרי שבתו נפלה למים, טרם ברור מדוע. השניים חיכו לכוחות חילוץ בתוך המים במשך עשרים דקות, כשסירת חילוץ תועדה בדרכה אליהם.

על הספינה, שהייתה בדרכה מפלורידה לאיי בהאמה, נשמעה לפתע אזעקה בכריזה לפיה גבר נפל למים, מצידה השמאלי. נופשים אחרים צפו באימה בעת שסירת החילוץ עשתה את דרכה למקום שבו היו הבת והאב, שהחלו להיסחף יותר ויותר מספינת התענוגות באוקיינוס האטלנטי.

"הרבה אנשים מתפללים על הספינה הזאת", כתב אחד הנוסעים ברשתות החברתיות, שגם תיאר איך "הילדה הקטנה נפלה למים ואביה קפץ בניסיון להצילה". נוסע נוסף תיאר בחשבון הפייסבוק שלו: "ילדה נפלה למים מהסיפון הרביעי ואביה קפץ אחריה".

הילדה, שהייתה בחיק אביה כאמור דקות רבות במים, חולצה לבסוף יחד איתו למקום מבטחים. דיסני קרוז ליין אישרה כי הצוות שלו "חילץ במהירות שני אורחים מהמים". עוד נמסר: "אנו משבחים את חברי הצוות שלנו על כישוריהם יוצאי הדופן ופעולותיהם המהירות, שהבטיחו את חזרתם הבטוחה של שני האורחים לספינה תוך דקות", כפי שנמסר. "אנו מחויבים לבטיחותם ולרווחתם של האורחים שלנו ותקרית זו מדגישה את יעילותם של פרוטוקולי הבטיחות שלנו".