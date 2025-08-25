רומי, בת 15 מאזור השרון, טסה בתחילת אוגוסט לטיול של כחודש בתאילנד יחד עם הוריה ושניה אחיה הקטנים. לפני כשבוע הם הגיעו לאי קוסמוי, ושם הם סגרו כמה אטרקציות באמצעות סוכנויות מקומיות.

בני המשפחה נרשמו לסיור מאורגן ל"אי החזירים" שכלל שיט בסירת מנוע עם עשרה תיירים נוספים. "אחרי היציאה מקוסמוי עצרנו לשנירקול ליד אחד האיים, חוויה שהייתה נעימה ומהנה, ולאחר כשעה חזרנו לסירה והמשכנו לכיוון אי החזירים (קומאדסום)", מספרת רומי.

עם הגעתם ליעד, בני המשפחה ירדו מהסירה והיה להם זמן חופשי להסתובב במקום. "היו שם עשרות סירות, מאות תיירים, והמון חזירים גדולים וקטנים שהסתובבו בין האנשים. האזור די מעורבב בין תיירים לחזירים אבל יש חלקות עם בוץ בהן נמצאים רוב החזירים, ויש מקומות ישיבה לתיירים ליד דוכן אוכל. בשלב מסוים המדריך חילק לנו בקבוקי מים כדי להשקות את החזירים, הדגים לנו כיצד הם שותים ואמר לנו לעשות זאת גם. לאחר זמן קצר קנינו שייק מדוכן האוכל, וישבנו ליד שולחן, באזור שמוגדר לישיבה עבור התיירים שמגיעים לאי. היו סביבנו כמה חזירים שהסתובבו והרגישו בנוח לידינו וליד שאר התיירים".

תוך כדי שהיא שהיא שותה, רומי הרגישה שננשכה. "פתאום הגיע חזיר משום מקום ונשך אותי ברגל, ממש ככה. לקח לי זמן לקלוט את הסיטואציה, ואז התחיל כאב חד והתחלתי לדמם. המשפחה שלי ישר רצה לקרוא למדריך התאילנדי שהיה איתנו בסירה, והוא הביא ערכה וחיטא את האזור, ויצר קשר עם המנהל שהזעיק סירה כדי לקחת אותנו בחזרה לקוסמוי".

כשהגיעו לקוסמוי עם סירת החילוץ, אמבולנס המתין לרומי ומשפחתה. "הכל היה מסודר והתאילנדים דאגו לנו מאוד, ואיך שירדנו מהסירה עלינו על האמבולנס ונסענו לבית החולים. במקביל, משפחתי ניסתה לגבות פרטים בנוגע לחזירים והעובדים אמרו שהחזירים אמורים להיות מחוסנים, אבל אי אפשר להבטיח זאת. בבית החולים, הרופא הסביר לנו שבגלל שהייתה חדירה עמוקה של שיני החזיר בתוך הגוף אז צריך לוודא זריקת טטנוס ולקחת זריקות לכלבת. הזריקות היו מאוד כואבות, אבל חשוב לציין את הרופא והצוות שהיו מאוד מקצועיים".

לאחר סדרת הבדיקות והזריקות, רומי שוחררה מבית החולים והרופא הנחה אותה להמשיך לקבל עוד חמישה חיסוני כלבת. "כרגע, כמה ימים אחרי האירוע, מקום הנשיכה עדיין נפוח ויש כתם גדול סביב הרגל שלי. זה משפיע עליי מאוד והשפיע על המשך הטיול, בקושי הצלחתי ללכת. גם החיסונים שקיבלתי בידיים, מעבר לחולשה הכללית שמרגישים בגלל שהגוף מתמודד איתם, אפילו להחזיק דברים או לפתוח דלת וכל דבר שמפעיל את השרירים מכאיב לי מאוד".