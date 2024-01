Euroairport aus Sicherheitsgründen evakuiert https://t.co/y4ddf9m6ar — Blick  (@Blickch) January 21, 2024

היום (ראשון) בבוקר פונה נמל התעופה יורואיירפורט (Euroairport) בצרפת, בסמוך לגבול עם שווייץ והעיר באזל, בעקבות חשש לפעולת טרור ואינדיקציה לפצצה שהונחה בטרמינל.

בהודעה שפרסם נמל התעופנ בשעות הבוקר המוקדמות נכתב: "מסיבות ביטחוניות, הטרמינל נאלץ להתפנות וכרגע הוא סגור". נמל התעופה הוסיף מאוחר יותר כי הצעד ננקט "בשל איום פצצה. הטיסות כולן מושבתות זמנית והנוסעים מתבקשים ליצור קשר עם חברות התעופה לקבלת מידע על הטיסה שלהם".

Basilea, EuroAirport chiuso - Evacuato il terminal dello scalo a causa di un allarme bomba; era già successo in ottobre diverse volte https://t.co/I2a3NZkCyh — RSI Info (@RSIInfo_) January 21, 2024

הגישה לנמל התעופה כבר לא הייתה אפשרית מעט לפני השעה 6 בבוקר, ורשויות מחוז הוט ריין (Haut-Rhin) שבחבל אלזס הודיעו ב-X (טוויטר לשעבר) כי נמל התעופה יישאר סגור עד לשעה 9:30 לפחות. כעת חזרו הטיסות לפעול בהדרגה אך המשטרה המקומית ממשיכה לפעול ולאבטח את המקום, כך שייתכנו עיכובים משמעותיים בלוחות הזמנים.

#INCIDENT #DEVELOPING | EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) has once again been subject to an emergency evacuation due to a bomb threat.



This marks the third time in a week that BSL airport has been evacuated due to email bomb threats which have affected multiple French… pic.twitter.com/pzfdIW4XuU — AviationSource (@AvSourceNews) October 26, 2023

כבר כמה חודשים שבצרפת חוזרים ונשנים איומי טרור. בחודש אוקטובר האחרון פונו שישה נמלי תעופה ברחבי צרפת לאחר שמספר רשויות קיבלו הודעות אנונימיות כי פצצות הונחו בטרמינלים. גם נמל התעופה יורואיירפורט הושפע מאותם איומים, האחרונים שבהם בימים חמישי ושישי בשבוע שעבר. ביום חמישי זו הייתה אזעקת שווא, וביום שישי היה חחש מפצצה ולא ברור אם מדובר בסכנה ממשית או בהטרדה והפחדה של ציבור הנוסעים והרשויות.

בחודשים האחרונים עולות ההתרעות מפני פעולות טרור קשות בכל רחבי יבשת אירופה. בין המדינות שהעלו את הכוננות נמצאות צרפת, בריטינה, גרמניה, ספרד, דנמרק והולנד, כולן הגבירו את כוחות הביטחון בערים ובנמלי התעופה מחשש לפעולות טרור שמכוונות לקהל גדול.