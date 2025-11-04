סרדיניה חוגגת שנת תיירות חסרת תקדים, שהפתיעה גם את התחזיות האופטימיות ביותר. רק בין ינואר לאוגוסט 2025 ביקרו באי למעלה משלושה מיליון תיירים, עם כמעט 15 מיליון לינות, עלייה של 28.6 אחוז לעומת התקופה המקבילה אשתקד. לא מדובר רק בקיץ: נתוני השנה מעידים כי האי מצליח למשוך מבקרים גם בעונות המעבר.

על פי נתוני מחלקת התיירות האזורית, משך השהייה הממוצע עלה ל-4.9 לילות, כשעיקר הצמיחה מגיעה מהשוק הבין-לאומי. התיירות הזרה זינקה ב-32.5 אחוז, והתיירות המקומית עלתה ב-25 אחוז. מבקרים מגרמניה, בריטניה, ספרד, פולין וצפון אמריקה שבו בהמוניהם, והפכו את סרדיניה מיעד עונתי ליעד קבוע כמעט כל השנה. "זאת נקודת מפנה", אומר פרנקו קוקרדדו, חבר המועצה האזורית לענייני תיירות. "סרדיניה לומדת למשוך מבקרים לאורך כל השנה, ולא רק בקיץ. הנתונים מוכיחים זאת והצמיחה ניכרת גם בחודשים שבעבר נחשבו עונת שפל".

התיירים ממשיכים לבוא לכאן. קליארי, סרדיניה | צילום: Sean Pavone, shutterstock

מעבר לחופים

כל המחוזות באי נהנו מהצמיחה, אך אזור גאלורה (Gallura) הכולל את קוסטה סמראלדה, רצועת חוף יוקרתית בצפון-מזרח סרדיניה, ממשיך להוביל. הערים אולביה (Olbia) וססארי (Sassari) רשמו עליות דו-ספרתיות במספרי התיירים הודות להרחבת קווי הטיסות ולמגוון רחב יותר של אפשרויות לינה. גם אזורים הרריים כמו אוליאסטרה (Ogliastra) ונואורו (Nuoro) מתחזקים, בעיקר בזכות תיירות טבע וחוויות, עם שהות ממוצעת ארוכה מהממוצע האזורי.

התיירים יוצאים מהחופים ועולים לכפרים שבהרים | צילום: 123RF‏, 123RF‏

מאחורי המספרים המרשימים מסתתר שינוי עמוק נוסף: חשיפתו של ענף הלינה הלא-מלונאי. כניסתו לתוקף של קוד הזיהוי האחיד (IUN) לכל יחידות האירוח הביאה להסדרת אלפי נכסים שפעלו בעבר מחוץ למערכת הרשמית. עד כה נרשמו באי כמעט 8,000 מקומות לינה עם למעלה מ-248 אלף מיטות, עלייה של 12.7 אחוז לעומת השנה הקודמת.

חופים יפים | צילום: TravnikovStudio, shutterstock

בתי הארחה, דירות נופש ופתרונות חדשניים כמו boat & breakfast (אירוח בסירות) הפכו נפוצים יותר, וגם עיירות קטנות בפנים האי מדווחות על גידול במספר יחידות האירוח. הרשויות מסבירות כי הקוד החדש יצר שקיפות, הפחית את הפעילות הבלתי מוסדרת, וחשף תמונה מדויקת יותר של היקף התיירות בסרדיניה.

גלגל ההצלה של הכלכלה האזורית

בעוד מרבית תחומי הכלכלה באי מדשדשים, התיירות נותרה מקור החוסן המרכזי של סרדיניה. כלכלת האזור סובלת מצמיחה איטית, פערים דיגיטליים וסחר איטי, אך ענפי השירותים והאירוח ממשיכים להתרחב. לפי לשכת המסחר של ססארי, בשנת 2024 הייתה התיירות כמעט היחידה מבין המגזרים שצמחו באופן עקבי, ופיצתה על הירידות בתעשייה ובחקלאות. בששת החודשים הראשונים של 2025 נרשמה עלייה של 3.2 אחוזים בתעסוקה, בעיקר בענפי השירותים והאירוח, והכנסות משקי הבית עלו ב-3.5 אחוזים, קצב יותר גבוה מהממוצע הארצי.

באי יש חלק מהחופים היפים ביותר בעולם | צילום: Denis Belitsky, shutterstock

עם זאת, לצד ההישגים מתבררת גם ההשפעה המקומית. בעיר אולביה לבדה רשומים כיום כמעט 3,000 נכסים להשכרה לטווח קצר, מהשיעורים הגבוהים באיטליה ביחס לאוכלוסייה. ההיצע האדיר של דירות נופש גרם לעלייה חדה במחירי השכירות לטווח ארוך, ותושבים רבים, ובהם עובדים, סטודנטים ומשפחות צעירות, נאלצים לחפש דיור בעיירות סמוכות או לעזוב את האזור לחלוטין. "כמעט בלתי אפשרי למצוא דירה", אומרת פעילה בתחום הדיור המקומי. "שכונות שלמות פעילות רק כמה חודשים בשנה".

הלחץ מורגש גם בתחומים נוספים ובהם תשתיות, ניהול פסולת ושמירת חופים, והקריאות להגברת הפיקוח הולכות ומתרבות. ארגוני סביבה מזהירים מפני פגיעה במערכת האקולוגית העדינה של האי, שעלולה לסכן את הנופים והחופים שהפכו אותו ליעד מבוקש. עם בחירתו של חוף קאלה גולוריצה (Cala Goloritzé) ל"חוף הטוב בעולם 2025" והצטרפות אתרי הקבורה העתיקים הידועים בשם "בתי הפיות" (Domus de Janas) לרשימת אתרי המורשת של אונסק"ו, האתגר כעת הוא לשמור על האיזון בין הצלחה לשימור.

המקומיים חוששים שהם ייאלצו לעזוב את הערים שמתייקרות בגלל התיירות | צילום: יחסי ציבור