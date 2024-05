חשש שיותר מ-2,000 בני אדם נקברו בחיים על ידי מפולת אדירה שהכתה בפפואה גינאה החדשה בשבוע שעבר. כך על הממשלה המקומית שאמרה היום בשעות הבוקר כי השטח שבו פועלים צוותי ההצלה מקשה על הסיוע ומגביר את האפשרות שמעט ניצולים יימצאו.

האירוע הטרגי התרחש ביום שישי בשעה 03:00 שעון מקומי, כאשר גשמים עזים הובילו למפולת בוץ וסלעים מהר מונגאלו שבצפון המדינה שכמעט מחקה את הכפר המרוחק ימבאלי (Yambali). עשרות בתים נקברו תחת המפולת, שבדרך קברה את האנשים שישנו בבתים בשעת הבוקר המוקדמת, והרסה את הכפר שפעם שקק חיים על צלע הגבעה שבמחוז אנגה. "המפולת גרמה להרס גדול למבנים, לחוות וגרמה להשפעה גדולה על גלגל ההצלה הכלכלי של המדינה", אמר מרכז האסונות הלאומי של המדינה.

האו"ם מעריך שכתוצאה מאסון הטבע ככל הנראה נהרגו כ-675 בני אדם, אבל כאמור סוכנות האסונות של המדינה מעריכה כי ישנם יותר מ-2,000 אנשים שכנראה קבורים מתחת להריסות, חלקם עדיין בחיים. רשתות התקשורת בעולם לא הצליחו לאמת עדיין את הנתון, ומקורות מרובים בפפואה גינאה החדשה אומרים שבשלב זה מוקדם מדי לתת מספר סופי של הרוגים: "המצב נותר לא יציב, כאשר המפולת ממשיכה לזוז באיטיות, מהווה סכנה מתמשכת הן לצוותי החילוץ והן לניצולים", כתב מרכז האסונות הלאומי של פפואה גינאה החדשה בהצהרה.

More than 2,000 people buried in Papua New Guinea landslide

➡️ https://t.co/SsmsgIbiIH pic.twitter.com/928forhs87 — FRANCE 24 (@FRANCE24) May 27, 2024

ภาพเศษซากความเสียหายจากเหตุดินถล่มทับหลายหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลทางตอนเหนือของปาปัวนิวกินี ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 670 คน ตามรายงานขององค์การสหประชาชาติ (UN)



https://t.co/CmeqPzLH9Z pic.twitter.com/SPSJJavtxF — THE STANDARD (@thestandardth) May 27, 2024

על פי דיווחים מהזירה, גופות נשלפות אט אט מתחת לתלים העצומים של הריסות ואדמה, ובתיעוד שצולם על ידי כומר מקומי, סטיבן יאנג', נראים אנשים חופרים בין ההריסות עם אתי חפירה, מקלות וידיהם החשופות. "יש שם בני משפחה שמנסים להזיז את הגופות", אמר הכומר לרשת ABC. סוכנויות מרובות של האו"ם, כוח ההגנה של פפואה גינאה החדשה ומספר קטן של סוכנויות סיוע נמצאות באזור ומציעות עזרה, אך לפי יאנג' סיוע נוסף דרוש כדי להתמודד עם ממדי ההרס ומספר ההרוגים: "אנחנו צריכים תרופות, אנחנו צריכים את מכשירים שאפשר להשתמש בהם כדי לחפור ולהוציא את הגופות".

השטח הלא יציב, המיקום המרוחק והלוחמה בין השבטים הסמוכים פוגעים במאמצי הסיוע. צוותי חירום, בראשות אנשי ההצלה של פפואה גינאה החדשה, היו על הקרקע וניסו להגיע לניצולים, אך המחפר הראשון הגיע למקום רק מאוחר ביום ראשון, לפי גורם רשמי באו"ם. שש גופות חולצו עד כה, אך לפי האו"ם מספר ההרוגים האפשריים עשוי להשתנות מכיוון שמאמצי החילוץ צפויים להימשך ימים.

More than 100 people are feared dead in Papua New Guinea after a huge landslide decimated a remote area in the middle of the night. pic.twitter.com/xIGCmhPfda — Volcaholic (@volcaholic1) May 24, 2024

More than 2,000 people were buried alive in the landslide that smothered a Papua New Guinea village and work camp on Friday in the country’s remote northern highlands, the authorities told the United Nations on Monday. https://t.co/hmQXYP2kuw pic.twitter.com/5tPEYGwBZ4 — The New York Times (@nytimes) May 27, 2024

בשל מיקומה המרוחק, שיעורי הפשיעה הגבוהים ותשתיות תיירות מוגבלות, פפואה גינאה החדשה היא לא יעד תיירותי מוביל בעולם, ולמעשה למדינה מגיעים כ-200 אלף מבקרים זרים. מתחילת המלחמה בישראל פרסם המל"ל אזהרות מסע לעשרות מדינות ברחבי העולם, אך פפואה גינאה החדשה עדיין מסווגת תחת רמת סיכון 1, כלומר היא לא כלולה באזהרות המסע. יתרה מכך, אנשי פפואה גינאה החדשה הביעו תמיכה בישראל במהלך המלחמה ואפילו ביצעו טקסים מקומיים כאות הזדהות. עם זאת, מחלקת המדינה האמריקנית ממליצה לתיירים שמעוניינים להגיע למדינה לנקוט במשנה זהירות בשל אחוזי הפשיעה הגבוהים והיתכנות לאסונות טבע. על פי שעה, לא נראה שישנם אזרחים זרים באסון הנוכחי, אך כאמור עדיין מוקדם מדי כדי לקבוע זאת.

"בזמן שאנחנו מדברים, מאות אנשים קבורים בחיים והמקומיים נאבקים", אמר עורך הדין המקומי אנדרו רוינג. "הם לא משתמשים בדחפורים או משהו אחר, הם מנסים להזיז סלעים גדולים עם מקלות. לכן אנחנו מבקשים מכל מי שיכול לעזור. אנחנו באמת צריכים עזרה". בנוסף לכוחות ההצלה הלאומיים, מספר מדינות שלחו מחלצים ורופאים כדי לסייע במאמצים של פפואה גינאה החדשה. זאת בזמן שהרשויות המקומיות מציינות כי מזג האוויר עדיין אינו יציב וכי מפולות נוספות עלולות להתרחש בימים הקרובים ולהוביל לאסון גדול אף יותר.