פרצת אבטחה חמורה: בנמל התעופה הבינלאומי של קישינב, מולדובה, התרחש לפני מספר ימים אירוע ירי שהוביל למותם של שני אנשי ביטחון מקומיים.

היורה, אזרח טג'יקיסטן בן 43, לא קיבל אישור להיכנס למדינה, ובעקבות כך השתלט על האקדח של אחד מאנשי הביטחון שהיו במקום ופתח בירי. בעקבות הירי נהרג פקח גבולות ואיש ביטחון נוסף שהיה במקום. נוסע נוסף שהיה באזור הירי נפצע. גם היורה עצמו נפצע במהלך המעצר שלו.

Wagner PMC fighter killed a border guard at Chisinau airport, special forces are storming

This is reported by local media.

The Ministry of Internal Affairs of Moldova reported two victims at the Chisinau airport after the shooting incident.

האירוע החמור גרם להשבתת כל הטיסות ונמל התעופה נכנס לנוהל של מצב חירום. לאחר המעצר של היורה ברשויות המקומיות החלו לחקור את המקרה.

בתקופה האחרונה ישנו מתח רב במולדובה, זאת לאחר שנשיאת המדינה, מאיה סנדו, האשימה את רוסיה בתכנון להפיל את ממשלתה שהינה פרו-אירופאית.