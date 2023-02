לפני כשבוע פורסמה הרשימה השנתית של מגזין פורבס (Forbes) האמריקאי, הו מופיעים המלונות, המסעדות, אתרי הספא והקרוזים המצטיינים לשנת 2023. זו השנה ה-65 שהרשימה היוקרתית מתפרסמת והמטרה שלה, ממש כמו מדריך מישלן, היא לתת זרקור למקומות הכי מומלצים בעולם התיירות.

על מנת לגבש את הרשימה, הכתבים והמבקרים של פורבס, מתארחים וחווים על בשרם את החופשה במקומות השונים, תוך שהם משלמים על כך בעצמם ולא חושפים מי הם, כדי לקבל שירות של לקוח רגיל לגמרי. במלון הם נשארים 2 לילות לפחות ובודקים על פי 900 פרמטרים שונים.

"המבקרים המיומנים שלנו מבקרים בכל מקום שאנו מדרגים, תוך הערכה של עד 900 קריטריונים אובייקטיביים", נכתב באתר המגזין. "השהות במלון שלנו נמשכת לפחות שני לילות. אנחנו משלמים בדרך שלנו, אף אחד לא יכול לקנות דירוג; כל הדירוגים מתקבלים בתהליך הבדיקה האובייקטיבית שלנו. צוות הפקחים הגלובלי שלנו אנונימי בכל עת, כך שיש להם את אותה חוויה כמו אורח טיפוסי".

מי נמצאים ברשימה היוקרתית של פורבס לשנת 2023?

ברשימה הכוללת יש בסך הכל 1955 מקומות. מתוכם 1,378 מלונות, 258 מסעדות, 314 אתרי ספא ו-5 קרוזים. כל המקומות מחולקים דירוג של 5 כוכבים, 4 כוכבים או "מומלצים" ללא דירוג.

בגזרה המקומית, 3 מלונות מישראל נכנסו לרשימה היוקרתית: ריץ קרלטון בהרצליה, נורמן בתל אביב וסטאי בתל אביב. שלושת המלונות נכנסו בקטגוריות ה"מומלצים" ללא דירוג כוכבים. בועז אלעני מנכ"ל ריץ-קרלטון, הרצליה, אמר: "אנו מודים למגזין פורבס על הבחירה המרגשת. זהו כבוד גדול למלון, לעובדי המלון ולתיירות הישראלית בכלל, להיכלל ברשימת המלונות המומלצים בעולם לשנת 2023. מלון ריץ-קרלטון, הרצליה פועל בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים של רשת Marriott העולמית, וימשיך להעניק לאורחיו חוויה ייחודית ואיכותית, עם יחס חם ואישי, ברמה הגבוהה ביותר". מלון ריץ קרלטון הרצליה | צילום: Matthew Shaw - מתיו שו צילום: אסף פינצ'וק

מלבד לנציגות הישראלית, אחת הרשתות, שלה הכי הרבה נציגות, היא פור סיזנס העולמית. רשת היוקרה הצליחה להכניס בסך הכל 93 ריזורטים שונים מסביב לעולם, מתוכם 51 ברמה של 5 כוכבים, 27 ברמה של ארבעה כוכבים ועוד 5 מומלצים. המלון הכי קרוב של הרשת נמצא ביוון והוא מדורג בחמישה כוכבים על פי המגזין. גם הריזורט בסיציליה, בו צולמה העונה השנייה של "הלוטוס הלבן", נכנס לרשימה.

העיר שבה יש הכי הרבה מלונות חמישה כוכבים ברשימה היא מקאו, שהדיחה את לונדון שהיתה בראש הרשימה ב-2022, עם 22 מלונות בדירוג הכי גבוה.

