פחד ובלבול שררו הבוקר בלב רומא, כאשר חלק ממגדל טורה די קונטי, מגדל מימי הביניים, קרס במהלך עבודות שיקום. האירוע, שהתרחש בסביבות השעה 11:20, גרם לפציעה קשה של עובד אחד ולעוד עובד שנלכד תחת ההריסות, בעוד ארבעה אחרים חולצו על ידי הכבאים.

עדים סיפרו על סצנה של כאוס, כאשר רסיסי מבנה נפלו על הרחוב שמתחת. "הייתי בחוץ והגשתי אוכל לאחד השולחנות כאשר שמעתי רעש של טיח נופל. הסתכלתי מעלה וראיתי עובד נופל", מספרת מלצרית העובדת בסמוך ברחוב ויה דל קולוסיאו.

Shock in Rome as section of mediaeval landmark Torre di Conti collapses

pic.twitter.com/snGEnQN0L5 — Wanted in Rome (@wantedinrome) November 3, 2025

המגדל, שגובהו כיום כ-29 מטרים אך במקור היה גבוה מ-50 מטרים, נמצא תחת פרויקט שיקום ארוך שנים. הוא נבנה במאה ה-13 על ידי האדריכל מרקיאונה ארטינו והורחב בהמשך על ידי האפיפיור אינוסנטיוס השלישי עבור משפחת קונטי די סני. המגדל התקצר לאורך הדורות בעקבות רעידות אדמה ופיתוח עירוני. למרות גובהו המוקטן, הוא נותר דוגמה חשובה למגדלי-בתים הימי הביניים שהתקיימו בעבר ברומא.

כאשר הכבאים ניסו לחלץ את העובד שנלכד, ששהה בקומה הראשונה של המגדל, התרחשה קריסה שנייה בסביבות השעה 13:00, ששלחה ענן אבק נוסף לאוויר ואילצה את צוותי החילוץ לסגת זמנית. העובד עדיין בהכרה ומגיב לכבאים, אך הרשויות הזהירו כי המבנה אינו יציב ועלול לקרוס שוב בכל רגע.

Part of Torre dei Conti tower collapses in Rome https://t.co/UmYMUX8paX — Reuters (@Reuters) November 3, 2025

Dramatic scenes in Rome as mediaeval landmark Torre di Conti partially collapses.pic.twitter.com/dcfkI8TtsL — Wanted in Rome (@wantedinrome) November 3, 2025

ארבעה עובדים חולצו מהפיגום העליון לאחר הקריסה הראשונה. בין המחולצים גבר בן 64 שהועבר לבית החולים סן ג'ובאני במצב קריטי, בעוד האחרים קיבלו טיפול רפואי במקום. הכבאים, בסיוע כוחות הקרביניירי והמשטרה המקומית, ממשיכים לאבטח את האזור, שחסום לתנועה רגלית ורכבית על מנת לאפשר את פעולות החילוץ.

ראש עיריית רומא רוברטו גואלטיירי, שר התרבות אלסנדרו ג'ולי והפלאפט לאמברטו ג'יאניני הגיעו למקום, שוחחו עם העובדים שחולצו ותיאמו עם צוותי החירום. הרשויות הודיעו כי המפקח על העבודה והרשות המקומית לבריאות יחקרו את סיבת הקריסה.

BREAKING. One side of the “Torre dei Conti” building in Fori Imperiali in Rome has just collapsed. It was being renovated. Three workers injured and another one is still trapped under the rubble. pic.twitter.com/jV5TtUcbEK — Antonello Guerrera (@antoguerrera) November 3, 2025

