Global IT system outage for @Lufthansa_DE flight planning system.

Planes will be boarded manually but system needs to be operational for departure.#MSC2023 #munichsecurityconference #IT #security pic.twitter.com/MTOh1d4loH — Benjamin Rohé (@benjaminr) February 15, 2023

בעיות טכניות משתקות כעת את התנועה האווירית של חברת התעופה הגרמנית לופטהנזה, עם אלפי טיסות ברחבי העולם שכעת מתבטלות או מתעכבות, גם מישראל.

על פי הדיווחים, קיים כשל מערכות המחשוב לפי דובר חברת התעופה, כשה"כאוס העולמי" שנובע מבעיה במערכות ה-IT, שמשפיע על היכולת לביצוע צ'ק אין כמו גם לעלייה למטוס. האירוע משפיע גם על חברות תעופה אחרות, מכיוון ששדה התעופה של פרנקפורט סגור כעת לחלוטין לנחיתות. לפי נתוני אתר FlightRadar24.com, כ-69 אחוז מכל ההמראות מנמל התעופה בפרנקפורט מתעכבות ב-24 דקות בממוצע, עם זמנים שצפויים להתארך ועוד טיסות שצפויות להתבטל.

⚠️Important information on flight disruption: As of this morning the airlines of the Lufthansa Group are affected by an IT outage, caused by construction work in the Frankfurt region. Unfortunately, this has led to flight delays and cancellations. We are working on - — Lufthansa (@lufthansa) February 15, 2023

לופטהנזה אישרה ל-BILD הגרמני את הכאוס העולמי שנגרם כתוצאה מכשל IT. ההיקף המדויק עדיין נבדק, כשכל חברות התעופה בקבוצת לופטהנזה מושפעות מהבעיה הטכנית ותוצאותיה. אלה כוללות גם את Eurowings, Brussels Airlines, Austrian Airlines ו-Swiss International. הכשל הוביל לכך שלא רק העלייה למטוס אלא גם טעינת ופריקת מזוודות ויצירת תוכניות צוות נכשלו. בפרנקפורט, נאמר כי כ-1,000 תנועות מטוסים של כל חברות התעופה עם כ-130,000 נוסעים מושפעות.

ביטולים ועיכובים מישראל

חברת התעופה הגרמנית שפועלת גם מישראל, כבר הודיעה על ביטוליהן של טיסות מנתב"ג, כאשר נוספות צפויות להתבטל בהמשך או לכל הפחות להתעכב. בין היתר, ידוע כי טיסת לפוטהנזה LH 687 לפרנקפורט וכן טיסת LH 681 למינכן מבוטלות. כמו כן, טיסת LH 685 מפרנקפורט וכן טיסת LH 680 ממינכן, שהיו אמורות לנחות בארץ, מבוטלות שתיהן. מומלץ לעקוב אחר לוח הטיסות של נתב"ג לעוד עידכונים.

ביטול טיסות נוחתות בארץ:

ביטול טיסות ממריאות מהארץ:

תאונת חפירה אשמה בכשל המערכת

לאחר חקירה של צוות מיוחד לפתרון המשבר, ברור כעת כי התקלה נוצרה כבר אתמול (שלישי) אחר הצהריים בעת עבודה בתחנת הרכבת פרנקפורט-אשרהיים. לפי חברת התקשורת הגרמנית Telekom, מקדחת בטון קטעה שני גדילי כבלים של סיבים אופטיים, שהיו בעומק של חמישה מטרים לאורך תוואי רכבת במהלך בניית של קו חדש בפרנקפורט אם מיין.

telekom צייצה ביום שלישי בשעה 21:06: "גם בעומק של 5 מ', הסיבים האופטיים שלנו אינם בטוחים ממקדחי בטון... הטכנאים שלנו כבר נמצאים במקום. עקב הנזק המשמעותי והמצב באתר הבנייה, יהיה קשה מאוד לתקן אותם".

Auch in 5m Tiefe ist unsere #Glasfaser nicht in Sicherheit vor Betonbohrern. Nach Düsseldorf am Wochenende jetzt auch in Frankfurt. Unsere Techniker sind bereits vor Ort. Aufgrund der erheblichen Schäden und Situation auf der Baustelle wird die Behebung äußerst schwierig. pic.twitter.com/d3KasCplVU — Deutsche Telekom AG (@deutschetelekom) February 14, 2023

בשעה 7:35 היום בבוקר, שוב הוציאה החברה הודעה: "הצוותים באתר עבדו כל הלילה ועדיין נותנים הכל. הכבלים החדשים הוכנו ועבודות החיבור עומדות להתחיל".