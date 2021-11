טיסה מספר LX339 של חברת התעופה הלאומית השוויצרית סוויס איירליינס, המריאה מנמל התעופה הית'רו שבלונדון ב-7 בנובמבר, עם 101 נוסעים וחמישה אנשי צוות על הסיפון, לבסיסה בציריך - קלוטן. אך זמן קצר לאחר ההמראה כשהמטוס בקושי הגיע לתעלת למאנש, הטייסים קיבלו החלטה להסתובב ולחזור למקום ממנו המריאו.

השמועות הראשונות היו על כך שמדובר במצב חירום רפואי והנוסעים הועברו לבית מלון. בעקבות העיכוב, החליט אחד הנוסעים להשתמש בתקנה האירופית EC261/2004, שבעזרתה ניתן לדרוש פיצוי במקרה של עיכוב כלשהו (בין 250 ל-600 אירו בהתאם למשך הטיסה והיקף העיכוב). תקנת האיחוד האירופי קיימת כדי להגן על הנוסעים מפני אי הנוחות הנגרמת מזמני המתנה ארוכים או ביטולי טיסות, אשר לחברת התעופה היה הכוח למנוע.

ALERT Swiss #LX339 just returned to Heathrow due to a possible medical emergency https://t.co/6jgc4tO4FR pic.twitter.com/3ImeKb3YRS — AIRLIVE (@airlivenet) November 7, 2021

למרות זאת, בחברת התעופה החליטו שלא להיענות לבקשתו של הנוסע לקבלת הפיצוי. התגובה השלילית של סוויס חשפה את הסיבה האמיתית לפניית הפרסה: הטייסים סבלו מריח חזק של "גרביים מסריחות" בתא הטייס, והחליטו שעדיף לבדוק כמה שיותר מהר מה קורה.

לפי תגובת החברה, סוויס רואה בתקרית "ליקוי בטיחותי בלתי צפוי", ולכן חברת התעופה מאמינה שמדובר בנסיבות חריגות שאינן גוררות את הזכות לפיצוי.