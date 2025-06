הרשויות בתאילנד הגבירו את האבטחה במספר אזורי תיירות מרכזיים בעקבות סדרה של ניסיונות פיגועים בדרום המדינה וחידוש המתיחות לאורך הגבול עם קמבודיה. ב-24 ביוני, עצרה המשטרה שני גברים במחוז פאנגנגה החשודים בהנחת מטעני חבלה בפוקט, אחד מאיי הנופש המתוירים ביותר בתאילנד. המעצרים הובילו לנטרול מוצלח של ארבע פצצות, כולל אחת שהוסתרה באופנוע ליד נמל התעופה הבין-לאומי של פוקט ואחרות שהוטמנו בחוף פאטונג ובקייפ פרומטפ.

סריקה נוספת של אזורי תיירות פופולריים בפוקט ובמחוזות הסמוכים חשפה חפצים חשודים נוספים. ב-27 ביוני, צוותי נטרול פצצות הוזעקו לחוף או נאנג (Ao Nang) בקראבי, שם התגלה ופורק בבטחה מטען שהוסווה כסלע מלאכותי. חפץ נוסף נמצא ליד אזור חוף נופאראט טארה (Nopparat Thara), אך לאחר חקירה נקבע כי אינו מכיל חומרי נפץ. החשודים, סולימאן קאצ'ה בן 27, ומוחמה וואדנג בן 29, שיתפו פעולה עם החוקרים וחשפו את מיקומם של מספר פצצות. המשטרה אומרת כי ייתכן ששני החשודים קשורים לרשת רחבה יותר של ארגוני טרור.

Bomb threat in Phuket and Krabi. Please stay safe. Police found 4 bombs at the beaches and resorts in Phuket and Krabi. Stay vigilant ya. pic.twitter.com/3XeadAA0d0 — Ikhwan (@JatIkhwan) June 27, 2025

ראשת הממשלה פאטונגטארן שינאוואטרה הורתה לכל סוכנויות הממשלה להישאר בכוננות גבוהה, וכינתה את המצב כניסיון "ליצור אי שקט" תוך שהיא מרגיעה את התיירים שתאילנד נותרה בטוחה. "בטיחות התושבים והתיירים היא בראש סדר העדיפויות של הממשלה", אמרה בהצהרה, תוך שהיא מכריזה על סיורי אבטחה מוגברים ותיאום בין המשטרה, הצבא ופקידים מקומיים.

המתיחות עולה: תאילנד סוגרת גבולות

המתחים גברו עוד יותר השבוע כאשר תאילנד הטילה הגבלות על תנועה יבשתית לקמבודיה, תוך חשש ביטחוני וחיכוכים דיפלומטיים בין שתי המדינות. צבא תאילנד הודיע ​​על בקרות חדשות בנקודות ביקורת הגבול בעקבות עימותים מזוינים בחודש שעבר שבהם נהרג חייל קמבודי. צעדים אלה כוללים איסור על נסיעות בין הגבולות למטרות הקשורות להימורים, צעד שלטענת הרשויות נועד לשבש פעולות בלתי חוקיות שבסיסן בערים קמבודיות.

תיירים שמנסים לחצות את הגבול דרך היבשה לקמבודיה, במיוחד דרך מסלולים פופולריים בקרב תרמילאים ומטיילים, נתקלו בעיכובים ובלבול. טיסות בין המדינות עדיין אפשריות, אך קיימת הרחבה בבדיקות של טיסות ליעדי הימורים כמו העיר סיאם ריפ.

Tensions are rising fast between Thailand and Cambodia, with border restrictions, import bans, a deadly clash, and even a leaked phone call.



Here’s what you need to know: pic.twitter.com/VM29p1XsdV — TRT World (@trtworld) June 25, 2025

ההגבלות מגיעות על רקע מתיחות פוליטית שגברה אחרי דליפה של שיחת טלפון בין ראשת הממשלה פאטונגטארן למנהיג הקמבודי לשעבר, הון סן. על פי הביקורות, בשיחה ראשת הממשלה ערערה את סמכותה הצבאית של תאילנד, וכתוצאה המפלגה השנייה בגודלה בתאילנד פרשה מהממשלה.

אלפי מפגינים התאספו אתמול באנדרטת הניצחון בבנגקוק, בדרישה להתפטרותה של ראשת הממשלה. ההפגנה, שמשכה על פי ההערכות למעלה מ-10,000 משתתפים, סימנה את המחאה האנטי-ממשלתית הגדולה ביותר מאז חזרתה של מפלגת פאו תאי לשלטון בשנת 2023. העצרת כללה פעילים פוליטיים בולטים שקראו להדחתה של פאטונגטארן והאשימו אותה בפגיעה בריבונות הלאומית. המחאה נותרה ברובה שלווה למרות אבטחה הדוקה, כולל מעקב באמצעות רחפנים, יחידות כלבנים ומחסומי משטרה. ההפגנה מוסיפה ללחץ הגובר על הממשלה, שכבר נמצאת תחת ביקורת מצד בית המשפט החוקתי בעקבות תלונה רשמית שהגישו סנאטורים בעקבות שיחת הטלפון. החלטת בית המשפט האם לקבל את התיק צפויה להתקבל ביום שלישי ועשויה להוביל להשעייתה של ראשת הממשלה מתפקידה.

คนรังเกียจนายกขายชาติมากแค่ไหนก็ดูจำนวนคนเอา#ม็อบ28มิถุนา #นายกไทยหัวใจเขมร #พรรคเพื่อเขมร pic.twitter.com/0sUSjnjiIZ — Cambodia First เพื่อ uncle ของหลานอิ๊ง ๆ (@ThailandF1rst) June 28, 2025

ההתפתחויות מגיעות בזמן תאילנד מנסה להתאושש מירידה משמעותית בכניסות של תיירים סינים. ראשי תעשיית התיירות הזהירו כי חששות בטיחותיים, אם לא יטופלו במהירות ובשקיפות, עלולים לפגוע בתדמיתה של המדינה. רשות התיירות של תאילנד (TAT) פרסמה הצהרות המדגישות כי יעדים מרכזיים נותרו פתוחים וכי מצב הביטחון מנוהל בקפידה. שדות תעופה, חופים ומרכזי תחבורה חווים נוכחות מוגברת של כוחות ביטחון בימים האחרונים.

גורמים רשמיים קוראים לציבור ולתיירים להישאר ערניים ולדווח על כל פעילות או חפצים חשודים. שירותי חירום וקווי טלפון הועמדו לרשות המבקרים במספר שפות באזורים עם תנועת תיירים גבוהה. בעוד שרמת האיום הנוכחית אינה דורשת ביטולים נרחבים, מומלץ לעקוב אחר חדשות מקומיות, לפעול לפי הנחיות הרשויות ולהימנע מהגעה לאזורי הגבול שהוזכרו. יש לצפות לבדיקות ועיכובים נוספים בשדות תעופה ובמעברים יבשתיים בדרום תאילנד.