סיוט באוויר: לפחות 36 בני אדם נפצעו במהלך טיסת הוויאן איירליינס כאשר מטוס הנוסעים נתקל ב"מערבולת קשה". טיסה 35 המריאה ביום ראשון מפיניקס אריזונה, להונולולו בירת הוואי. בערך בשעה 10:35, המטוס נתקל במערבולת קיצונית, כ-30 דקות לפני שהמטוס אמור היה לנחות.

נוסעים עפו ממושביהם ללא התראה מוקדמת, על פי הנוסעת קיילי רייס, שאומרת כי אמה שטסה איתה התיישבה באותו הרגע במושב, אבל לא הייתה לה הזדמנות לחגור את חגורת הבטיחות שלה. "היא עפה למעלה ופגעה בתקרה", אומרת רייס Hawaii News Now.

נוסעת אחרת בשם ג'זמין ביטנגה, אומרת שהמטוס חווה שתי צניחות עזות בזמן שהיה בגובה של כ-36,000 רגל: "החיים שלי חלפו לנגד עיניי. פחדתי". לפי ביטנגה, אחת הצניחות הפתאומיות הייתה כל כך חזקה שבקבוק המים של החבר שלה עף לתקרה וסדק אותה. "הסתובבתי והיו כמה אנשים שדיממו ופשוט החזיקו את עצמם", נזכרת ביטנגה, "סביבי היו אנשים שבכו".

CNN: At least 36 people on a Hawaiian Airlines flight injured, with 20 taken to emergency rooms, after their plane encountered “severe turbulence” on a flight from Phoenix to Honolulu. pic.twitter.com/4dvUPyH6tU — shon gables (@shongables) December 19, 2022

התקרית האווירית גרמה לדאגה גם אצל הגורמים בקרקע, עם צוותי כבאות ורפואה, וצוות לחילוץ ממטוסים, שהתכוננו למה שכונה "אירוע חירום המוני" בנמל התעופה הבינלאומי דניאל ק.אינווי.

מטוס ה-Airbus A330 היה בקיבולת מלאה – 278 נוסעים, שני טייסים ושמונה דיילות. שלוש דיילות היו גם הן בין הפצועים. מתוך 36 הנוסעים שנפצעו, 20 הובהלו לשני בתי חולים מקומיים לצורך טיפול חירום. 11 נוסעים אובחנו במצב קשה, ו-9 במצב יציב. בין הפצועים שהועברו לבית החולים פעוט בן 14 חודשים. הפציעות כללו פגיעות ראש חמורות, חתכים, חבלות ואובדן הכרה, על פי צוותי הרפואה המקומיים.

במהלך מסיבת עיתונאים על התקרית, אמר מנהל מחלקת שירותי החירום של הונולולו, ג'ים אירלנד, כי אדם אחד נמצא מחוסר הכרה בגלל הטיסה הקשה. אירלנד הוסיף כי כ-10 נוסעים חוו בחילות והקאות.

Many people injured after Severe #turbulence on Hawaiian Airlines.

At least 36 people are injured, including 11 seriously after a #hawaiianairlines flight from #Phoenix to #Honolulu hits severe turbulence about 30 minutes before landing.

TELEGRAM JOIN https://t.co/anmxTqRyo9 pic.twitter.com/l4FXPFN8OI — Top Disaster (@Top_Disaster) December 19, 2022

ג'ון סנוק, סגן נשיא בכיר ומנהל התפעול של הוואין אייר, מציין ש"לא הייתה אזהרה על האזור האווירי הספציפי הזה", והוסיף כי "לפעמים, כיסי האוויר האלה מתרחשים ללא אזהרה. זה נדיר שיש רמה כזו של מערבולות קיצוניות. זה היה מקרה קיצוני מאוד של מערבולת באוויר. אנו מודים מאוד על כך שהיקף הפציעות לא היה קריטי. זה היה יכול להיות יותר גרוע".

על פי המטאורולוג של שירות מזג האוויר הלאומי, גנקי קינו, ייתכן כי המטוס נקלע לסופה פתאומית שהובילה לאירוע: "אנו מאמינים שהטיסה אולי עברה דרך סופת רעמים, שאולי גרמה למערבולת הקשה. במהלך הזמן הזה, היו סופות רעמים פזורות בכל מקום".

מחברת התעופה הוויאן איירליינס נמסר: "אנו תומכים בכל הנוסעים והעובדים שנפגעו וממשיכים לעקוב אחר המצב".