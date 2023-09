Surveillance footage captures moment two TSA officers allegedly stole at least $600 in cash and other items from unsuspecting passengers’ luggage at Miami International Airport. pic.twitter.com/fZbv6Y9yzg — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 15, 2023

סרטונים מטרידים של שני עובדי מינהל אבטחת התחבורה בארצות הברית (TSA) גונבים כסף ופריטים אחרים משקיות של נוסעים בנמל התעופה הבינלאומי של מיאמי הפכו לוויראליים ברשתות החברתיות. לפי ה"ניו יורק פוסט", השוטרים גנבו לכאורה לפחות 600 דולר במזומן ופריטים אחרים מהמטען של הנוסעים ב-29 ביוני השנה.

השוטרים שזוהו כחוזה גונזלס בן ה-20 ולבריוס וויליאמס בן ה-33, נעצרו ביולי כאשר פקידי האכיפה החלו לחקור טענות על גניבה שהתרחשו במחסום. כעת התפרסם סרטון של הגניבה, ובו נראים הסוכנים פועלים יחד כדי לקחת כסף מארנקים, תיקים ומזוודות שעברו לידם בדרך למכשיר הרנטגן. בצילומים נראה אחד השוטרים מכניס את ידו לתוך ארנק ומכניס את הכסף לכיסו.

Two TSA agents at Miami Int'l Airport were arrested and charged in July after they were caught on video allegedly stealing from passengers' bags. TSA said it 'removed the officers from screening duties pending completion of the investigation and administrative actions.' pic.twitter.com/UxH99kZ8hz — NowThis (@nowthisnews) September 18, 2023

לפי "פוקס ניוז", הצמד יחד עם עובדת נוספת בשם אליזבת פוסטר בת 22, נעצרו ביולי והואשמו בתחילה במזימה מאורגנת להונאה, על פי רישומי הכלא במחוז מיאמי-דייד. הם הוכנסו למרכז המעצר טרנר גילפורד נייט.

פוסטר וגונזלס הודו ב''גניבות רבות'' ממטיילים, והודו שגנבו 1,000 דולר בממוצע מדי יום בזמן העבודה המשותפת. שניהם כפרו באשמה באישומי גניבה חמורה בדרגה שלישית העומדים בפניהם, בעוד שהאישומים נגד פוסטר בוטלו באוגוסט.

Josue Gonzalez, 20, and Labarrius Williams, 33, were caught on camera as they allegedly rummaged through the bags of travelers waiting to go through the scanner at Checkpoint E at Miami International Airport in June. A 3rd member Elizabeth Fuster had her charges dropped. pic.twitter.com/ymoxCdZWH5 — Adelaideindependentnews. (@Adelaidenews2) September 14, 2023

השוטרים הוסרו מתפקידם עד להשלמת החקירה והפעולות המנהליות, על פי ה-TSA. בהצהרה של של המינהל נאמר: ''מינהל אבטחת התחבורה מעסיק את קציני אבטחת התחבורה שלו (TSOs) בסטנדרטים המקצועיים והאתיים הגבוהים ביותר ואין לו סובלנות להתנהלות פסולה במקום העבודה. חקרנו באופן אקטיבי ואגרסיבי את ההאשמות הללו על התנהגות בלתי הולמת והצגנו את הממצאים שלנו למשטרת מיאמי דייד, ואנו עובדים איתם בשיתוף פעולה הדוק. כל עובד שלא יעמוד בסטנדרטים האתיים הבסיסיים שלנו יישא באחריות", לשון ההצהרה.